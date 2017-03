Deutscher Familienverband: Familien bei der Wohnungspolitik in den Fokus nehmen

Berlin (ots) - Die Miete macht heute einen Riesenposten imPortemonnaie von Familien aus. "Obwohl Wohnen ein Grundbedürfnis ist,müssen gerade Eltern mit mehreren Kindern einen Großteil ihresEinkommens fürs Wohnen ausgeben", kritisiert die Vize-Präsidentin desDeutschen Familienverbandes, Petra Nölkel."Denn neben der Miete steigen auch die Nebenkosten immer höher.Die dramatische Wohnsituation von Familien muss endlich verbessertwerden!"Nölkel appelliert am Europäischen Verbrauchertag an die Parteien,im Bundestagswahlkampf in dieser Hinsicht endlich Farbe zu bekennen.Hohe Wohnkosten treiben Familien in schlechte Wohnlagen oder inbeengte Wohnungen. Immer weniger Wohnungen eignen sich für Familienmit Kindern, denn Bauplaner und Architekten planen zunehmend an ihnenvorbei.Viele Vermieter bevorzugen bei der Wohnungsvergabe kinderlosePaare oder Alleinstehende. So geraten Familien immer stärker unterDruck. Zusätzlich ist die Förderung von Wohneigentum eingebrochen.Nach dem Aus für die Eigenheimzulage machen es hohe Baulandkosten,eine familienblinde Grunderwerbsteuer und Kredite, die junge Familienbenachteiligen, schwer, überhaupt noch ein Haus zu bauen."Das muss sich dringend ändern", fordert die DFV-Vize-Präsidentin.Eine unkompliziert handhabbare Eigenheimzulage, bezahlbare Preise fürBauland und eine Senkung der Grunderwerbsteuer wären erste Schrittehin zu einer familiengerechten Baupolitik.Neue Formen von Wohneigentum in Städten und bezahlbare Mietenmüssen dies ergänzen. "Grundsätzlich muss ein gesellschaftlichesUmdenken stattfinden", so Nölkel."Familien gehören in den Fokus der Wohnungspolitik! Sonst entziehtsich die Gemeinschaft ihr Fundament. Gesetze müssen die Voraussetzungfür eine Wohnungsbauförderung, Stadtentwicklung undInfrastrukturplanung schaffen, die sich an den Bedürfnissen vonFamilien orientiert. Ein wirksames Mittel ist dieFamilienverträglichkeitsprüfung, die der DFV verbindlich für Gesetzeund Verordnungen fordert."Pressekontakt:Deutscher Familienverband e.V.Sebastian Heimann, Bundesgeschäftsführerwww.deutscher-familienverband.dewww.elternklagen.deOriginal-Content von: Deutscher Familienverband e.V., übermittelt durch news aktuell