Deutscher Fairness-Preis für die Renault Bank (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Neuss (ots) -Die Renault Bank hat den Deutschen Fairness-Preis gewonnen. Der DeutscheFairness-Preis zeichnet Unternehmen aus, die "in puncto Fairness führend" sind.Die Preisverleihung fand am 24. Oktober 2019 in Berlin statt.Bei der Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ)in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender n-tv waren zwischen dem 3. Mai unddem 30. Juni 2019 rund 50.000 Kunden zu 748 Unternehmen in Deutschland befragtworden. Kriterien für die Kundenbewertung des Deutschen Fairness-Preises warenPreis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz.Über die Renault BankDie 1947 gegründete Renault Bank ist ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.Niederlassung Deutschland, deutsche Niederlassung der französischen RCI BanqueS.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Unter demNamen ihrer Geschäftsbereiche Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti FinancialServices vertreibt RCI Banque Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing,Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault,Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti. Darüber hinaus wird das Unternehmen denspezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung fürAutomobilhändler gerecht.Als "Renault Bank direkt" ist das Unternehmen seit 2013 unterrenault-bank-direkt.de auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- undFestgeldkonten erfolgreich. Seit 2017 bietet der RCI Versicherungs-ServiceVersicherungsprodukte auch online unter rci-versicherungs-service.de an.Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.renault-bank.de | www.rcibanque.de |www.rci-versicherungs-service.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 |E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 |41468 NeussInternet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell