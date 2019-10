Deutscher Fairness-Preis 2019 / Verbrauchervotum: Deutschlands fairste Unternehmen - Preisträger in 48 Kategorien

Berlin/Hamburg (ots) -Sperrfrist: 24.10.2019 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Avis, Hellweg, Jet, L'Tur, Medion, Schlaraffia oder die ViactivKrankenkasse - so unterschiedlich diese Unternehmen scheinen, sohaben sie doch einen gemeinsamen Nenner: Aus Verbrauchersicht zählensie zu den fairsten Anbietern Deutschlands.Rund 50.000 Kundenstimmen haben im Rahmen einer großen Befragungentschieden, wer aktuell in puncto Fairness führend ist; dieVerbraucher bewerteten insgesamt 748 Anbieter. Das Deutsche Institutfür Service-Qualität und der Nachrichtensender n-tv zeichnen nun diebesten Unternehmen in 48 Kategorien mit dem Deutschen Fairness-Preis2019 aus. Die feierliche Preisverleihung findet am Donnerstagabend inder Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt (Sendehinweis: n-tvRatgeber - Hightech, Montag, 28.10.2019, 18:35 Uhr)."Wer könnte besser über die Fairness von Unternehmen urteilen alsderen Kunden? Die Meinung zehntausender Verbraucher mit ihrenpersönlichen Erfahrungen macht den Fairness-Preis zu einerAuszeichnung, die über viele Branchen hinweg für Transparenz sorgtund eine wichtige Orientierungshilfe bietet", so Jochen Dietrich,n-tv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine.In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragungüber ein Online-Panel wurde die Zufriedenheit der Kunden mit denUnternehmen in drei elementaren Leistungsbereichen untersucht:Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. Diesewurden anhand zahlreicher Unterkriterien operationalisiert: von derPreisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte über die Einhaltungvon Absprachen bis zur Kulanz bei Reklamationen. Die Befragungberücksichtigte zudem die Vollständigkeit und Verständlichkeit vonProduktinformationen, die Transparenz von Verträgen und den Verzichtauf versteckte Kosten und Lockangebote. Die Befragten konnten jeKategorie nur maximal ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in denletzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzthatten.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität, bilanziert: "Die Zufriedenheit mit demPreis-Leistungs-Verhältnis bewegt sich insgesamt auf einem erfreulichhohen Niveau - fast drei Viertel der Verbraucher stellen denUnternehmen hier ein positives Zeugnis aus. Auch in punctoZuverlässigkeit fallen die Ergebnisse über alle Branchen betrachtetgut aus. Das meiste Verbesserungspotenzial sehen die Kunden noch imBereich der Transparenz, etwa hinsichtlich der Preise, Kosten oderVerträge."Deutscher Fairness-Preis 2019Kategorie (alphab.) Preisträger (alphab.)Autobanken Peugeot Bank (PSA BankDeutschland); RenaultBank (RCI BanqueDeutschland); VolkswagenBank (VolkswagenFinancial Services)Autohändler Jacobs Gruppe; Rosier;SchererAutovermieter Avis; Europcar; SixtAutowaschanlagen Clean Car; Kärcher CleanPark; Mr. WashBäckerei-Ketten Back-Factory; Back-Werk;Wiener FeinbäckerHebererBaufinanzierung Filialbanken BBBank; Commerzbank;Frankfurter SparkasseBaumärkte Hagebaumarkt; Hellweg;ObiBausparkassen Alte Leipziger Bauspar;Debeka Bausparkasse;Wüstenrot BausparkasseBeamer-Hersteller BENQ; Optoma; View SonicBeauty-Eigenmarken The Body Shop;Yves RocherBetten & Matratzen (Hersteller) Malie; Schlaraffia;TempurBuchhändler Hugendubel; Thalia;WeltbildComputer-Hersteller Acer; Dell; MedionETF-Anbieter BNP Paribas AssetManagement; iShares;XtrackersFinanzberatung Bonnfinanz; Dr. Klein;Telis FinanzFitness-Studios FitX; Injoy; McFitFluggesellschaften Austrian Airlines;Condor; TUIflyFondsgesellschaften Allianz GlobalInvestors; DWS;Union InvestmentFotostudios Picture People;StudiolineGasanbieter regional ESB Energie Südbayern;Mainova;Stadtwerke DuisburgGasanbieter überregional 123energie; Lichtblick;Stadtwerke MünchenGesetzliche Krankenversicherer SBK Siemens-Betriebskrankenkasse;Techniker Krankenkasse;Viactiv KrankenkasseHandy-/Elektronikversicherungen Assurant; Hepster;WertgarantieHersteller Badausstattung Grohe; Ideal Standard;Villeroy & BochJuweliere 123gold; Christ; PandoraKfz-Vertragswerkstätten Hyundai; Opel; ToyotaKfz-Werkstätten (freie) 1a Autoservice;Bosch Car Service;VergölstKoffer/Reisegepäck Hauptstadtkoffer;Samsonite; TitanKreuzfahrtveranstalter (Flusskreuzfahrten) 1AVista; A-Rosa;Croisi EuropeKreuzfahrtveranstalter (Hochseekreuzfahrten) AIDA Cruises;Hurtigruten; TUI CruisesKundenkreditkarten Ikea Family Bezahlkarte;Payback Visa Karte;Tchibocard PlusMobilfunkanbieter 1&1; Aldi Talk;Tchibo mobilNaturkosmetik-Marken Dr. Hauschka; Lavera;Speick NaturkosmetikOnline-Apotheken Doc Morris; Medpex;Volksversand.deOnline-Autoankauf Abracar;Jetztautoverkaufen.de;Renault AnkaufserviceOnline-Blumenversandhändler Blume2000.de; FloraPrima; ValentinsOnline-Broker (Spezialisten) Degiro; Flatex;Onvista BankOnline-Druckereien CEWE-Print.de;Flyeralarm;Wir-machen-Druck.dePrivate Krankenversicherer Debeka; Hanse-Merkur;SDKReiseveranstalter Alltours.de; L'Tur; TUISmartphone-Werkstätten Handyreparatur123;Phone Service Center;Samsung ReparaturserviceStromanbieter regional Drewag; Hamburg Energie;Stadtwerke DuisburgStromanbieter überregional 123energie;NaturEnergiePlus;NaturstromStrümpfe & Socken - Marken Falke; Hudson; Nur DieTankstellenshops Aral; Jet; StarVersicherer mit Vermittlernetz ADAC; Debeka; SVSparkassenversicherungWasserversorger Berliner Wasserbetriebe;Hamburg Wasser; RWWWohnmobile/Wohnwagen Dethleffs; Fendt-Caravan; WeinsbergVeröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität / n-tvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelTel.: 040 / 27 88 91 48 - 20E-Mail: m.schechtel@disq.deMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation n-tvBettina KlauserTel.: 0221 / 456-74100E-Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell