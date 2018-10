Deutscher Fairness-Preis 2018 / Verbraucher küren Deutschlands fairste Unternehmen - Preisträger in 46 Kategorien

Berlin/Hamburg (ots) -Sperrfrist: 23.10.2018 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Den Kunden ernst nehmen, Versprechen halten, offen auftreten undverlässlich sein - dies sind nur einige Attribute, die aus Sicht derVerbraucher ein faires Unternehmen kennzeichnen. Eine großeKundenbefragung zeigt, wer aktuell zu den fairsten Anbietern zählt.Das Deutsche Institut für Service-Qualität und derNachrichtensender n-tv zeichnen Unternehmen in 46 Kategorien mit demDeutschen Fairness-Preis 2018 aus. Entschieden haben rund 50.000Kundenstimmen; die Verbraucher bewerteten insgesamt 547 Unternehmen.Die feierliche Preisverleihung findet am Dienstagabend in derBerliner Bertelsmann-Repräsentanz statt (Sendehinweis: n-tv Ratgeber- Geld, Mittwoch, 24.10.2018, 18:35 Uhr).Prämiert werden in diesem Jahr so unterschiedliche Unternehmen wieetwa Condor (Fluggesellschaften), Christ (Juweliere), Dethleffs(Wohnmobil-Hersteller), Medion (Computer-Hersteller), Schlaraffia(Betten & Matratzen), SDK (Private Krankenversicherer) oder123energie (Strom-/Gasanbieter). "Allen Preisträgern ist gemein, dasssie sich gegenüber dem Kunden besonders fair verhalten und in ihrerBranche Maßstäbe setzen. Der Deutsche Fairness-Preis sorgt so fürAufklärung und ist eine wichtige Orientierungshilfe für jedenVerbraucher", so Hans Demmel, n-tv-Geschäftsführer.In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragungüber ein Online-Panel wurde die Zufriedenheit der Kunden mit denUnternehmen in drei elementaren Leistungsbereichen untersucht:Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. Diesewurden anhand vielfältiger Unterkriterien operationalisiert: von derPreisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte über die Einhaltungvon Absprachen bis zur Kulanz bei Reklamationen. Die Befragungberücksichtigte zudem die Vollständigkeit und Verständlichkeit vonProduktinformationen, die Transparenz von Verträgen und den Verzichtauf versteckte Kosten und Lockangebote. Die Befragten konnten jeweilsein Unternehmen pro Kategorie bewerten, zu dem sie in den letztenzwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität: "Über alle Branchen betrachtet ist dieKundenzufriedenheit mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis hoch. Nahezudrei Viertel der Verbraucher stellen den Unternehmen hier einpositives Zeugnis aus. Auch in puncto Zuverlässigkeit fallen dieErgebnisse erfreulich gut aus. Etwas mehr Verbesserungspotenzialzeigt dagegen noch der Bereich Transparenz."Deutscher Fairness-Preis 2018Kategorie (alphab.) Preisträger (alphab.)Autobanken Mercedes-Benz-Bank; PeugeotBank (PSA Bank Deutschland);Volkswagen Bank (VolkswagenFinancial Services)Autohändler Jacobs Gruppe; Rosier;SchererAutowaschanlagen Best Carwash; Clean Car;Mr. WashBadausstattung (Hersteller) Ideal Standard; Keramag;Villeroy & BochBeauty-Eigenmarken The Body Shop; Yves RocherBetten & Matratzen Dunlopillo; Schlaraffia;TempurBuchhändler Hugendubel; Mayersche; ThaliaComputer-Hersteller Acer; HP Hewlett-Packard;MedionDruckerhersteller Canon; Epson;HP Hewlett-PackardElektromärkte Expert; Gravis; SaturnFerien- und Freizeitsparks Erlebnispark Tripsdrill;Hansa-Park;Serengeti-Park HodenhagenFinanzberatung Dr. Klein; Swiss Life Select;Telis FinanzFitness-Studios Bodystreet; Injoy; McFitFluggesellschaften British Airways; Condor;TUIflyFondsgesellschaften Allianz Global Investors;DWS Investments;Union InvestmentFotostudios Fotostudio Kreativ;Picture People; StudiolineGartenwerkzeuge (Hersteller) Bosch; Felco; FiskarsGasanbieter regional ESB Energie Südbayern;Mainova; Stadtwerke DuisburgGasanbieter überregional 123energie; Lichtblick;Stadtwerke MünchenGastronomie LeBuffet (Karstadt); Nordsee;Tchibo Kaffee-BarGesetzliche Krankenversicherer SBK Siemens-Betriebs-krankenkasse;Techniker Krankenkasse;Viactiv KrankenkasseHörakustiker Fielmann (Hörakustik);Geers Hörakustik; KindJuweliere 123gold; Christ; FossilKfz-Vertragswerkstätten Vertragswerkstatt Hyundai;Vertragswerkstatt Opel;Vertragswerkstatt ToyotaKfz-Werkstätten (freie) 1a Autoservice;Bosch Car Service; VergölstKinoketten Cinestar; UCI KinoweltKreuzfahrtveranstalter(Flusskreuzfahrten) 1AVista; A-Rosa;Phoenix FlussreisenKreuzfahrtveranstalter(Hochseekreuzfahrten) AIDA Cruises;MSC Kreuzfahrten; TUI CruisesKundenkreditkarten Ikea Family Bezahlkarte;Payback Visa Karte;Tchibocard PlusMobilfunkanbieter Aldi Talk; Blau; Lidl ConnectOnline-Anbieter EU-Neuwagen EU-Neuwagen Knott;Internetauto24.deOnline-Autoankauf Abracar;Citroen Ankaufservice;Renault AnkaufserviceOnline-Blumenversandhändler Blume2000.de; Flora Prima;Lidl-Blumen.deOnline-Broker (Spezialisten) Degiro; Flatex; Onvista BankOnline-Druckereien CEWE-Print; Flyeralarm;Wir-machen-Druck.deOnline-Händler Naturbrennstoffe Holzbrx.de;Rau Buche HolzbrikettsOutlet-Center Designer Outlet Berlin;Designer Outlet Neumünster;Outletcity MetzingenPrivate Krankenversicherer Debeka; HUK-Coburg; SDKSchuhgeschäfte Deichmann; Reno; TamarisSmartphone-Werkstätten Handyreparatur123;Phone Service Center;Samsung ReparaturserviceStromanbieter regional Enercity; Hamburg Energie;MainovaStromanbieter überregional 123energie; NaturEnergiePlus;NaturstromTankstellenshops Aral; Jet; OMVVersicherer mit Vermittlernetz Debeka; HUK-Coburg;SV SparkassenversicherungWasserversorger Stadtwerke Duisburg;Stadtwerke Düsseldorf;Stadtwerke MünchenWohnmobil-Hersteller Dethleffs; Fendt-Caravan;WeinsbergVeröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität / n-tvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelTel.: 040 / 27 88 91 48 - 20E-Mail: m.schechtel@disq.deMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation n-tvBettina KlauserTel.: 0221 / 456-74100E-Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell