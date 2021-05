Deutscher Factoring-Verband bestätigt Vorstand

Berlin (ots) - Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes e.V. haben drei der bisherigen Vorstände im Amt bestätigt und für drei weitere Jahre gewählt: Rudolf Gellrich (im Vorstand seit 2017), Hauke Kahlcke (im Amt seit 2008) und Michael Menke (seit 2014 im Vorstand des Verbands). Michael Menke bleibt weiterhin Sprecher des Vorstandes. Das weitere Vorstandsmitglied, Helmut Karrer, stand aufgrund des noch andauernden Mandats in 2021 nicht zur Wahl. Der gesamte Vorstand bleibt also unverändert.Die Kundenzahlen des Deutschen Factoring-Verbandes e.V. sanken, mutmaßlich auch pandemiebedingt, in 2020 um 7,8 Prozent auf nun rund 82.400 Kunden. Hingegen blieb der Gesamtumsatz 2020 (bezogen auf die Umsätze der Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes) stabil und konnte sogar ein leichtes Plus von 1,3 Prozent verzeichnen (279,2 Mrd. Euro), wozu Wachstumsimpulse besonders aus dem B2C-Factoring (nun mit 7,2 Mrd. Euro, ein Plus von 26,5 Prozent innerhalb nur eines Jahres) beigetragen haben. Diese Entwicklung ist u.a. verstärkten Onlineeinkäufen zuzuschreiben.Die Verbandsmitglieder repräsentieren dabei rund 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Marktes in Deutschland gemessen am Factoring-Umsatz. Sie sind daher maßgebliche Benchmark für den gesamten deutschen Factoring-Markt.Nähere Informationen zum Factoring-Markt 2020 finden Sie unter www.factoring.de.Pressekontakt:Deutscher Factoring-Verband e.V.Dr. jur. Alexander M. Moseschus, VerbandsgeschäftsführerBehrenstr. 73, 10117 BerlinTelefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656E-Mail: kontakt@factoring.deOriginal-Content von: Deutscher Factoring-Verband e.V., übermittelt durch news aktuell