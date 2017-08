Deutscher Exzellenz-Preis: Hochkarätige Jury steht fest / Acht Vertreter aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft bilden die Jury / Über 50 Teilkategorien / Bewerbungsfrist läuft bis 16. Oktober 2017 (FOTO)

Hamburg (ots) -Was haben der ehemalige Wirtschaftsminister Wolfgang Clement, dieGründerin einer Digitalagentur Fränzi Kühne, der Journalist HeinerBremer und Prof. Dr. Thomas Liebetruth, Professor für InternationaleBWL an der OTH Regensburg, gemeinsam? Zusammen mit vier weiterenJuroren werden sie die besten deutschen Unternehmen und Macher fürden Deutschen Exzellenz-Preis nominieren. Der DeutscheExzellenz-Preis fördert die Kultur, mutiger zu sein.Diese Initiative ist somit eine Maßnahme, die am Ende auch demStandort Deutschland hilft", sagt Schirmherr und JurymitgliedWolfgang Clement, früherer NRW-Landesvater sowie Wirtschafts- undArbeitsminister der Schröder-Regierung.Das Online-Bewerbungsformular finden Sie hier:www.deutscherexzellenzpreis.de.Juryvorsitzender ist Heiner Bremer, Journalist undNachrichtenurgestein, ehemaliger "Stern"-Chefredakteur sowieModerator bei RTL und n-tv: "Bewerben können sich Entscheider,Unternehmer oder Projektverantwortliche auf Eigeninitiative.Kandidaten können auch gern von Dritten vorgeschlagen werden."Weitere Statements von JurymitgliedernFränzi Kühne, Digitalexpertin, Gründerin und Geschäftsführerin derAgentur Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG) sowie Deutschlandsjüngstes Aufsichtsratsmitglied der Freenet AG: "Ich freue mich aufdie mutigsten, klügsten Köpfe des Landes. Keine Traumtänzer, sondernLeute mit gutem Plan, guter Vision und einem guten Schuss Realismus."Prof. Dr. Thomas Liebetruth, Professor für Internationale BWL ander OTH Regensburg, über Exzellenz: "Exzellenz ist die besondere Güteeiner Fähigkeit oder Leistung. Daher sind Unternehmen gefragt, derenGeschäftsmodelle sich im Kundennutzen von der Masse abheben."Wir freuen uns sehr, so hochkarätige Vertreter aus Wirtschaft,Medien und Wissenschaft als Juroren für den Deutschen Exzellenz-Preisgewonnen zu haben", sagt Markus Hamer vom Deutschen Institut fürServicequalität. Der Deutsche Exzellenz-Preis wird in fünf Kategorien(und über 50 Teilbereichen) vergeben. Weitere Informationen findenSie hier: www.deutscherexzellenzpreis.de.Die Initiatoren:Deutsches Institut für Service-QualitätDas Marktforschungsinstitut verfolgt das Ziel, den Service inDeutschland zu verbessern. Das DISQ führt seit 2006 im Auftrag vonMedien Wettbewerbsanalysen durch.DUB UNTERNEHMER-MagazinDas Lead-Magazin für die digitale Transformation erscheint ineiner Gesamtauflage von über 280.000 Exemplaren am Kiosk, alsBordexemplar am Flughafen sowie als Supplement in "Handelsblatt" und"Wirtschaftswoche" und erreicht so pro Ausgabe rund 900.000 Leser.Pressekontakt:Jana ZanderPressebüro Deutscher Exzellenz-PreisJDB MEDIA GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgTel.: 040/468832-11E-Mail: exzellenzpreis@jdb.deOriginal-Content von: Deutscher Exzellenz-Preis, übermittelt durch news aktuell