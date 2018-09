Deutscher Exzellenz-Preis: Bewerbungsfrist bis zum 1. Oktober 2018 verlängert (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Deutsche Institut für Service-Qualität und das DUBUNTERNEHMER-Magazin haben die Bewerbungsfrist für denDeutschen-Exzellenz-Preis wegen großer Nachfrage bis zum 1. Oktoberverlängert! Unter www.deutscherexzellenzpreis.de. Bewerben könnensich Unternehmen und Manager bis dahin noch einfach und schnellonline bewerben. Prämiert werden die Besten der Besten: "InDeutschland gibt es auch heute noch überdurchschnittlich vieleWeltklasse-Talente und -Ideen, doch viele agieren im Verborgenen! DerDeutsche Exzellenz-Preis hebt wahre Exzellenz ins Rampenlicht", sagtHenning Bauwe, Partner bei der KMPG und Mitglied der hochkarätigenJury.Die Jury aus Medien, Wirtschaft und Wissenschaft unter Vorsitz vonHeiner Bremer, Journalist und Fernsehmoderator, prüft im November2018 alle eingegangenen Bewerbungen. Die Sieger werden im Januar 2019in Frankfurt am Main bei einer festlichen Gala geehrt. Teilnehmenkönnen Unternehmen, Agenturen, Start-ups sowie Führungskräfte undMitarbeiter aller Abteilungen. Prämiert werden herausragendeProdukte, Dienstleistungen, Kampagnen, Projekte und Macher in über 50Kategorien. Schirmherr des Deutschen Exzellenz-Preises ist wiebereits im Vorjahr Wirtschafts- und Arbeitsminister a. D. WolfgangClement.Clement ist es ein Anliegen, die Menschen hinter den großartigenLeistungen der deutschen Wirtschaft zu würdigen: "Ob innovativesProdukt, außergewöhnliche Kampagne oder herausragende Dienstleistung- der Deutsche Exzellenz-Preis rückt Firmen und ihre Mitarbeiter insRampenlicht", sagt Clement. Heiner Bremer ist gespannt darauf, die"Hidden Champions" der deutschen Wirtschaft kennenzulernen. Damitmeint er Menschen und Firmen, deren Leistungen oft im Verborgenenbleiben. "Exzellenz ist ein großes Wort. Wer es aber schafft,wirkliche Exzellenz hervorzubringen, dessen Leistungen sollten auchöffentffentlich gewürdigt werden", so Bremer.Weitere Informationen zum Deutschen Exzellenz-Preis und dasOnline-Bewerbungsformular finden Sie hier:www.deutscherexzellenzpreis.de.Die Initiatoren:Deutsches Institut für Service-QualitätDas Marktforschungsinstitut verfolgt das Ziel, den Service inDeutschland zu verbessern. Das DISQ führt seit 2006 im Auftragverschiedener Medien Wettbewerbsanalysen durch.DUB UNTERNEHMER-MagazinDas Leitmedium für die digitale Transformation erscheint in einerGesamtauflage von mehr als 250.000 Exemplaren am Kiosk, alsBordexemplar an den deutschen Flughäfen sowie als Supplement in"Handelsblatt" und "Wirtschaftswoche" und erreicht so pro Ausgaberund 900.000 Leser. Weitere Partnermedien sind "WELT am SONNTAG","DIE ZEIT" und die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".Pressekontakt:Kathrin MertensJDB MEDIA GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgTel +49/(0)40/468832-73Fax +49/(0)40/468832-34E-Mail mertens@jdb.deOriginal-Content von: Deutscher Exzellenz-Preis, übermittelt durch news aktuell