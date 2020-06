WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Export ist im April in Folge der Corona-Krise dramatisch eingebrochen.



Der Wert der Warenausfuhren sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 31,1 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte./mar/DP/jha