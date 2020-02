Deutscher Ethikrat veröffentlicht Ad-hoc-Empfehlung zu Trans-Identität bei Kindern und Jugendlichen

Berlin (ots) - Am 20. Februar 2020 verabschiedete der Deutsche Ethikrat seineAd-hoc-Empfehlung "Trans-Identität bei Kindern und Jugendlichen: TherapeutischeKontroversen - ethische Orientierungen" mit folgendem Wortlaut:Der Deutsche Ethikrat lud am 19. Februar 2020 zu einer öffentlichenAbendveranstaltung der Reihe "Forum Bioethik" zum Thema Trans-Identität beiKindern und Jugendlichen ein, um die Öffentlichkeit für die in mehrfacherHinsicht diffizilen Fragen eines angemessenen gesellschaftlichen undmedizinischen Umgangs mit Trans-Identität zu sensibilisieren und dazu mitbetroffenen Personen, Expertinnen und Experten aus Medizin, Ethik und Rechtsowie dem Publikum in einen Dialog zu treten.Die Zahl derjenigen Kinder und Jugendlichen, die ihre empfundene geschlechtlicheIdentität im Widerspruch zu der ihnen personenstandsrechtlich zugeschriebenenGeschlechtszugehörigkeit wahrnehmen, ist in den letzten Jahren sehr starkgestiegen. Kritisch diskutiert wird, welche Konsequenzen daraus zu ziehen undinsbesondere welche medizinischen und psychotherapeutischen Angebote angemessensind. Auch der Gesetzgeber hat begonnen, sich damit zu befassen (vgl.Referentenentwurf des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz"Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Kindern vor geschlechtsveränderndenoperativen Eingriffen" sowie "Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen",Kabinettsbeschluss vom 18.12.2019). Bei Kindern und Jugendlichen, ohnehin einebesonders vulnerable Gruppe, erfordern die im Kontext von Trans-Identitäterwogenen therapeutischen Maßnahmen eine besondere ethische Reflexion.Eine Spannung entsteht dadurch, dass sich einerseits Reflexions- undEntscheidungsfähigkeit im Heranwachsenden erst entwickeln und andererseits diein der Pubertät stattfindende körperliche Entwicklung Zeitdruck schafft. Indieser Situation können sowohl die in Betracht gezogenenBehandlungsmöglichkeiten als auch deren Unterlassung schwerwiegende und teilsirreversible Folgen haben. Für die beteiligten Erwachsenen - diesorgeberechtigten Eltern und die behandelnden Fachleute - stellt sich dabeiüberdies die Aufgabe, sowohl die Vorstellungen und Wünsche des Kindes zuberücksichtigen als auch dessen Wohl zu schützen. Die ethische Herausforderungbesteht darin, Minderjährige auf dem Weg zu einer eigenen geschlechtlichenIdentität zu unterstützen und zugleich vor - teils irreversiblen - Schäden zubewahren. Erschwerend kommt hinzu, dass einige Entscheidungen getroffen werdenmüssen, wenn das Kind noch nicht vollumfänglich einsichts- und urteilsfähig ist.Dem Deutschen Ethikrat ist bewusst, dass Eltern sowie beratende und behandelndePersonen in dieser Situation vor einer überaus komplexen undverantwortungsvollen Aufgabe stehen. Die Ursachen des deutlichen Anstiegs derZahl der Behandlungs- und Beratungssuchenden, unter diesen ein hoher Anteil von(nach ihrem Geburtsgeschlecht) weiblichen Jugendlichen, sind umstritten undbedürfen dringend weiterer Klärung. Auch die langfristigen Auswirkungenmedizinischer Behandlungen müssen weiter untersucht werden, um die schwierigenprognostischen Entscheidungen auf eine bessere empirische Basis zu stellen.Dem Deutschen Ethikrat scheint es gleichwohl geboten, schon jetzt zumindest aufdie folgenden ethischen Grundsätze als Orientierung bei der Begleitung undBehandlung hinzuweisen:- Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst auch das Recht, einLeben entsprechend der eigenen, subjektiv empfundenengeschlechtlichen Identität zu führen und in dieser Identitätanerkannt zu werden.- In allen Entscheidungsprozessen muss das Kind gehört und müssenseine Vorstellungen und Wünsche seiner Reife und seinem Alterentsprechend berücksichtigt werden. Diese Regel erhält umso mehrGewicht, als es hier um Fragen der persönlichen Identität geht,über die die betroffene Person in letzter Konsequenz selbst zuentscheiden hat.- Die therapeutische Interaktion mit dem Kind muss so gestaltetsein, dass es an die mit zunehmendem Alter folgenreicherwerdenden Entscheidungen herangeführt wird. Die Sorge tragendenEltern und die behandelnden Personen haben die Aufgabe, das Kinddabei bestmöglich zu unterstützen.- Ist das Kind hinreichend einsichts- und urteilsfähig, um dieTragweite und Bedeutung der geplanten Behandlung zu verstehen,sich ein eigenes Urteil zu bilden und danach zu entscheiden,muss sein Wille maßgeblich berücksichtigt werden. Ohne seineZustimmung oder gar gegen seinen Willen - allein aufgrund derEinwilligung seiner Eltern - darf das Kind dann nicht behandeltwerden.- Nutzen und Schaden der medizinisch-therapeutischen Maßnahmen,die im Einzelnen umstritten sind, müssen in jedem individuellenFall sorgfältig abgewogen werden. Wie die Risiken, (Neben-)Wirkungen und langfristigen Folgen (einschließlich möglicherInfertilität), die dem/der Minderjährigen durch aktivesmedizinisch-therapeutisches Eingreifen entstünden, müssen auchsolche berücksichtigt werden, die durch das Unterlassen vonMaßnahmen drohen. Gerade angesichts der Streitigkeit einzelnerHandlungsoptionen haben Betroffene und ihre Eltern einenAnspruch auf eine ausgewogene Beratung und Aufklärung.- Ein entstigmatisierender Umgang mit Trans-Identität bei Kindernsollte gefördert und einer diskriminierenden Pathologisierungvon Geschlechtsinkongruenz entgegengewirkt werden. 