Baden-Baden (ots) - VR-Spiel "Blautopf VR - Geheimnis der Lau" des SWR am11.12.19 in Köln ausgezeichnet / kostenlos verfügbar über Spiele-Plattform Steam/ weitere Infos: www.SWR.de/blautopfVRDas interaktive SWR Adventure-Game "Blautopf VR - Geheimnis der Lau" ist beimDeutschen Entwicklerpreis am 11. Dezember 2019 mit dem Innovationspreis(Sonderpreis der Stadt Köln) ausgezeichnet worden. Bei diesemVirtual-Reality-Erlebnis schlüpfen Nutzerinnen und Nutzer in die Rolle einerForscherin, deren Partner während einer Höhlenexpedition plötzlich verschwindet.Dokumentarisch abgebildete Höhlenwelten machen dabei das Naturdenkmal unter derSchwäbischen Alb digital erlebbar. Der Deutsche Entwicklerpreis gilt als eineder wichtigsten Auszeichnungen für digitale Unterhaltungsmedien und PC-Spiele imdeutschsprachigen Raum. "Blautopf VR - Geheimnis der Lau" steht aktuell u. a.kostenlos auf der Spieleplattform Steam zur Verfügung.SWR Intendant Kai Gniffke freut sich mit dem "Blautopf VR"-Team"Das SWR-Projekt 'Blautopf VR' lässt uns mit modernster Technik virtuell in einechtes Natur-Highlight des Südwestens eintauchen - und das Ganze ist dabei nichtnur interessant, sondern macht dank innovativem Gameplay auch noch großen Spaß.Wir zeigen damit unseren Nutzerinnen und Nutzern ein Stück Heimat auf ganz neueWeise. Ich bin stolz darauf, dass unserem Team damit ein tolles Beispiel für eininnovatives öffentlich-rechtliches Format gelungen ist. Die Anerkennung gilt allden Beteiligten, ich gratuliere von Herzen", kommentiert SWR Intendant KaiGniffke.Naturaufnahmen mit modernster Technik, kostenloser DownloadDas virtuelle Blautopf-Universum basiert auf detailliertenPhotogrammetrie-Aufnahmen aus dem Inneren der Vetterhöhle. Sie ergänzen sichdurch transmediales Storytelling zu einem Geschichten-Universum. Mit den Appsfür iOS- und Android und den kostenlosen Downloads im Oculus Store und auf derPlattform Steam bietet der SWR einem weiten Nutzerkreis die Möglichkeit, eininhaltlich starkes Angebot mit modernster Technik zu entdecken: ob schnell undeinfach mit dem Smartphone, über die mobile Oculus Go oder die HTC Vive fürhöchste technische Ansprüche an eine VR-Brille.Das Projekt"Blautopf VR" ist eine Koproduktion des SWR mit Tellux Next GmbH, kohelet3 undIT Media in Zusammenarbeit mit dem Höhlenverein Blaubeuren e. V. Sie wirdgefördert durch die MFG Baden-Württemberg und den FFF Bayern. Das von SWR.Onlinekoordinierte Gesamtprojekt besteht neben dem VR-Game "Geheimnis der Lau" auchaus der VR-Tour "Abenteuer Höhlenwelt" und der Multimedia-Reportage "Mythos undForschergeist".Über den Deutschen EntwicklerpreisDer Deutsche Entwicklerpreis ist die älteste Auszeichnung für die Entwicklungherausragender Computerspiele aus deutschsprachigen Ländern. Die Preisverleihungwird bereits seit 2004 von der Aruba Events GmbH (ein Unternehmen der COMPUTECMEDIA GMBH) veranstaltet. Gefördert wird der Deutsche Entwicklerpreis vom LandNordrhein-Westfalen, der Stadt Köln, der Film- und Medienstiftung NRW sowie vongame e. V., dem Verband der deutschen Games-Branche. Weitere Informationen aufwww.deutscherentwicklerpreis.de.Weitere Informationen zum Projekt unter: www.SWR.de/blautopfVRMultimediareportage unter: https://multimedia.swr.de/blautopf-hoehlenInfos und Bilder auch unter:http://swr.li/swr-deutscher-entwicklerpreis-fuer-blautopf-vr