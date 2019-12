Deutscher Engagementpreis 2019 verliehen (FOTO)

Berlin (ots) -Sperrfrist: 05.12.2019 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Dachpreis für freiwilliges Engagement wird an sieben Preisträgerinnen undPreisträger verliehen / Sonderpreis nach Ostsachsen / Preisgelder in Höhe voninsgesamt 45.000 Euro / Preisverleihung mit prominenten GästenAm morgigen Internationalen Tag des Ehrenamtes (05.12.) wird in Berlin derDeutsche Engagementpreis 2019 verliehen. Den Dachpreis für freiwilligesEngagement und damit jeweils 5.000 Euro Preisgeld erhalten der Verein ichbinhiere. V. aus Hamburg, das Projekt "Mikroplastik - Gefahr aus dem Haushalt?!" ausFriedberg (Bayern), die CDS GmbH aus München, der Verein Tausche Bildung fürWohnen e. V. aus Duisburg sowie das Berliner Projekt "Obdachlose zeigen Schülernihr Berlin" von querstadtein e. V. Ausgewählt wurden sie von einer Fachjury. Dermit 10.000 Euro dotierte Publikumspreis geht an den Verein SOKO Tierschutz ausPlanegg (Bayern). Außerdem hat sich die Jury des Deutschen Engagementpreises indiesem Jahr entschlossen, mit einem zusätzlichen Sonderpreis ein Zeichen zusetzen: Der Preis wird nach Sachsen an die "Ostritzer Friedensfestinitiative"vergeben.Die PreisverleihungBundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey unterstreicht in Berlin bei derEröffnung der festlichen Preisverleihung im Deutschen Theater vor über 600Gästen: "Mit dem Deutschen Engagementpreis ehren wir diejenigen, die einenUnterschied machen. Menschen, die sich für andere einsetzen, für unsereDemokratie, gegen Missstände, für zwischenmenschlichen Dialog und ein gutesgesellschaftliches Miteinander. Sie stehen stellvertretend für die rund 30Millionen Menschen in Deutschland, die sich auf vielfältige Art und Weise fürden Zusammenhalt in unserem Land stark machen". Moderiert von Nazan Gökdemir,werden die Preisträger gewürdigt von prominenten Laudatorinnen und Laudatorenwie u. a. der Schauspielerin Renan Demirkan, den Para-Leichtathleten Niko Kappelund Mathias Mester sowie Christian Kipper, Geschäftsführer der DeutschenFernsehlotterie, und Dr. Richard Lutz, Beiratsvorsitzender der Deutsche BahnStiftung und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG. Ein künstlerischesProgramm begleitet die Festveranstaltung.Die Preisträger 2019- Kategorie Demokratie stärken: Für eine faire Debattenkulturengagiert sich ichbinhier e. V. aus Hamburg. Dem Verein gelang es inDeutschland, eine Facebookgruppe mit inzwischen etwa 45.000Gruppenmitgliedern aufzubauen - die größte Counter-Speech-InitiativeDeutschlands. Gegen Beleidigung, Häme und persönliche Angriffenposten die Mitglieder des Netzwerks tagtäglich sachliche,konstruktive und menschenfreundliche Kommentare. Außerdem bietet derVerein Weiterbildung und Beratung für Vertreterinnen und Vertreternvon Medien und Politik an. Mit ihrem Engagement setzen sie einpersönliches und zugleich zivilgesellschaftliches Zeichen fürDemokratie und Toleranz.- Kategorie Leben bewahren: Die drei Schülerinnen Leonie und ZoëPrillwitz sowie Aurélie Zimmermann aus Friedberg (Bayern) haben sichdem Problem Mikroplastik gestellt - feinste Kunststoffpartikel, dieüber Abwässer in unsere Umwelt gelangen und samt Schadstoffen Teilunserer Nahrungskette werden können. Im Projekt "Mikroplastik -Gefahr aus dem Haushalt?!" erforschen sie, wo das Mikroplastikherkommt. Ihre Idee: Mikroplastikfilter für Waschmaschine undWaschbecken bekämpfen die Schadstoffe direkt an der Quelle, sodassdiese gar nicht erst ins Abwasser geraten. Mit diesen Filtern kannjeder beim Waschen einfach und effektiv selbst zum Umweltschutzbeitragen.- Kategorie Grenzen überwinden: Rund siebzig Mitarbeiterinnen undMitarbeiter arbeiten bei der CDS GmbH, einem Repro-Unternehmen ausMünchen. Davon sind etwa dreizehn Prozent gehörlos oder haben starkeEinschränkungen beim Hören. Damit die Kommunikation auch mitBarrieren im Alltag gut klappt, bietet die Firma Gebärdensprachkursefür die ganze Belegschaft an. Außerdem arbeiten zwei Geflüchtete indem Team mit, das aus vierzehn Nationalitäten besteht. Ziel ist es,alle Mitarbeitenden unabhängig von Voraussetzungen oderEinschränkungen gleich ins Team einzubinden und neue Begegnungsräumezu schaffen. Die Firma CDS GmbH kooperiert mit einer Fachoberschuleaus der Region, damit Praktikantinnen und Praktikanten mitHörbeeinträchtigung beschäftigt werden können.- Kategorie Generationen verbinden: Die Stadtteile Duisburg-Marxlohund Gelsenkirchen-Ückendorf stehen vor mehrfachen Herausforderungen:Kinderarmut, Arbeitslosigkeit, Lehrermangel und Wohnungsleerstandliegen weit über dem bundesweiten Durchschnitt. Der Verein TauscheBildung für Wohnen e. V. aus Duisburg fördert die Kinder aus diesenStadtteilen in ihrer persönlichen, sozialen und schulischenEntwicklung. Die Idee ist so einfach wie gut: Junge Erwachsene imBundesfreiwilligendienst oder im Studium wohnen dort für mindestensein Jahr mietfrei. Im Gegenzug unterstützen sie in gezielten Lern-und Förderangeboten die Kinder des Stadtteils und stärken sogleichzeitig das kooperative Miteinander vor Ort. Seit der Gründung2012 engagierten sich bereits 42 Bildungspatinnen und Bildungspatenim Verein und ermöglichten Betreuungsangebote für über 500 Kinder.- Kategorie Chancen schaffen: Beim Projekt "Obdachlose zeigenSchülern ihr Berlin" von querstadtein e. V. aus Berlin werdenMenschen, die von Obdachlosigkeit betroffen waren, aktiv: AlsStadtführerinnen und Stadtführervermitteln sie ihre eigene Erfahrungund Sicht. Aus erster Hand berichten sie vom Leben auf der Straße undvon ihren ganz privaten Schicksalen. Auf den Touren erfahren dieJugendlichen nicht nur viel über Wohnungs- und Obdachlosigkeit in derHauptstadt. Sie tauschen sich mit Menschen aus, denen sie sonstvielleicht mit Vorbehalten begegnen oder ausweichen. Die Mitwirkendendes Projekts werden für ihren Lebensmut und die beispielhafteFähigkeit gewürdigt, mit einfachen Mitteln jungen Menschen einladendein schwieriges Anliegen nahezubringen.- Publikumspreis: Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden undmit 16.336 Stimmen den Verein SOKO Tierschutz aus Planegg (Bayern)auf den 1. Platz der Online-Abstimmung über den Publikumspreisgewählt. Seit seiner Gründung vor sieben Jahren liegt dieBesonderheit der Vereinsarbeit in investigativer Recherche. Inöffentlichkeitswirksamen Protestaktionen machen die aktivenMitglieder gegen Rechtsbrüche in der Tierhaltung und für die Rechteder Tiere mobil. So deckten sie bisher unbekannte Missstände auf, wiedie systematische Schlachtung kranker Kühe oder illegalePrimatenversuche. Die Engagierten klären Verbraucherinnen undVerbraucher mittels medialer Berichterstattung über Tierhaltung undFleischproduktion auf. Dabei nehmen sie auch die Folgen für dieUmwelt und den Schutz der Menschen in den Blick.- Sonderpreis: Außerdem hat sich die Jury des DeutschenEngagementpreises in diesem Jahr entschlossen, mit einem zusätzlichenSonderpreis ein Zeichen zu setzen: Der Preis hebt ein Projekt hervor,das in besonderem Maße beispielhaft für freiwilliges Engagement undeine couragierte Zivilgesellschaft steht - die "OstritzerFriedensfestinitiative". Die kleine Stadt Ostritz in Sachsen sorgtfür großes Aufsehen: Seit 2018 engagieren sich die Bürgerinnen undBürger mit ihren Friedensfesten und einem Friedenslauf für eindemokratisches Miteinander in ihrer Region, als Antwort aufrechtsextreme Festivals und Kampfsportveranstaltungen in Ostritz. Mitihren Friedensfesten hat sich die Bürgerschaft ehrenamtlich, zusammenmit dem Internationalen Begegnungszentrum und der Stadtverwaltung,dazu entschlossen, ihre Stadt nicht den Rechtsextremen zu überlassen.Mit großem, kreativem Engagement ist es den Friedensfesten gelungen,lokal und überregional den öffentlichen, demokratischen Raum zuverteidigen - beispielhaft! Der Sonderpreis wird einmalig verliehenund ist mit 10.000 Euro dotiert.Wettbewerb 2019Für den Dachpreis Deutscher Engagementpreis konnten ausschließlich diePreisträgerinnen und Preisträger anderer Wettbewerbe nominiert werden, diefreiwilliges Engagement in Deutschland auszeichnen. Insgesamt wurden 617herausragend engagierte Personen und Initiativen von 210 Preisausrichternnominiert. Bei der Online-Abstimmung über den Publikumspreis des DeutschenEngagementpreises haben über 105.000 Menschen teilgenommen und für ihreFavoritinnen und Favoriten abgestimmt.Hintergrund: Über den Deutschen EngagementpreisDer Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagementin Deutschland. Er würdigt das freiwillige Engagement von Menschen in unseremLand und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisenunterstützen. Ziel ist es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken undmehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern.Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises istdas Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Verbänden derZivilgesellschaft in Deutschland. Förderer sind das Bundesministerium fürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und dieDeutsche Bahn Stiftung.Service:- Ein Livestream der Veranstaltung kann hier verfolgt werden:www.deutscher-engagementpreis.de oderwww.facebook.com/DerDeutscheEngagementpreis bzw.www.facebook.com/bmfsfj oder www.facebook.com/Fernsehlotterie- Gerne vermitteln wir Ihnen für Ihre Berichterstattung den Kontaktzu Preisträgerinnen und Preisträgern sowie Nominierten für denDeutschen Engagementpreis bundesweit und aus Ihrer Region- Porträts und Bildmaterial der Preisträgerinnen und Preisträgerfinden Sie in Kürze unter:www.deutscher-engagementpreis.de/preisverleihung2019- Fotos der Preisverleihung stellen wir noch am Abend derPreisverleihung zur Verfügung. Allgemeines Bildmaterial und Logosfinden Sie bereits unterwww.deutscher-engagementpreis.de/presse/mediathek- Welche Projekte kommen aus meinem Bundesland? Alle Nominierten sindin der Engagiertensuche "Preisgekröntes Engagement" aufgelistet. Hierkönnen Sie in der Listenansicht nach Bundesland, Themenfeld oder miteiner freien Suche recherchieren oder in der Kartenansicht sich dengenauen Standort der nominierten Projekte und Personen anzeigenlassen: www.deutscher-engagementpreis.de/engagiertensuche 