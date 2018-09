Deutscher Engagementpreis 2018 - Wählen Sie online Ihren Favoriten für den Publikumspreis! (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Aushelfen im Altenheim in der Nachbarschaft, am Wochenende in derKita neue Möbel aufbauen oder Geflüchteten nach FeierabendSprachunterricht geben. Es gibt noch viel mehr Beispiele für dasehrenamtliche Engagement von mittlerweile 31 Millionen Deutschen. DerDachpreis für Engagement, der Deutsche Engagementpreis, zeichnetdiesen Einsatz aus. Und heute (12.09.) startet die Online-Abstimmungfür den Publikumspreis. Wer nominiert ist und wie Sie für IhrenFavoriten abstimmen können, weiß Oliver Heinze.Sprecher: Rund 700 verschiedene Preise für freiwilliges Engagementgibt es allein in Deutschland und der Deutsche Engagementpreis istder Dachpreis für freiwilliges Engagement, so Leiterin Mira Nagel.O-Ton 1 (Mira Nagel, 24 Sek.): "Der Deutsche Engagementpreis, derwürdigt das freiwillige Engagement der Menschen in unserem Land. Denndie alle setzen sich ja ganz aktiv für unser Gemeinwohl ein undverdienen dafür auch unsere besondere Wertschätzung. Für denDeutschen Engagementpreis können die Preisträger anderer Wettbewerbeund Preise vorgeschlagen werden. Also stehen zur Wahl beimPublikumspreis jetzt auch nur Menschen und Organisationen, die schoneinmal von einer Jury mit einem Preis ausgezeichnet wurden."Sprecher: Ab sofort kann jeder bis zum 22. Oktober im Internet fürseinen Favoriten beim Publikumspreis abstimmen - unterwww.deutscher-engagementpreis.de.O-Ton 2 (Mira Nagel, 37 Sek.): "Es gibt tolle Projekte, woMenschen ganz pragmatisch einen Missstand vor Ort beseitigen odersich dafür einsetzen, den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl zustärken. Auch neuere, gesellschaftliche Herausforderungen sind Thema,wie zum Beispiel die Stärkung digitaler Kompetenzen oder Angebote zurRadikalisierungsprävention. Andere engagieren sich als Jobpaten fürGeflüchtete oder Menschen mit ADHS, saubere Flüsse oder den Schutzder letzten freilebenden Orang-Utans. Und wieder andere engagierensich über nationale Grenzen hinaus für ein einiges, vielfältigesEuropa - also die ganze Bandbreite ist da mit dabei."Sprecher: Der Sieger des Online-Votings darf sich über 10.000 Eurofreuen - die ersten 50 Plätze gewinnen die Teilnahme an einerWeiterbildung für Engagierte in Berlin. Der Gewinner desPublikumspreises wird aber erst am 5. Dezember bekannt gegeben. BeimOnline-Voting mitmachen kann übrigens jeder.O-Ton 3 (Mira Nagel, 30 Sek.): "Und wir freuen uns über sehr vieleStimmen für den Deutschen Engagementpreis bzw. für die Kandidaten.Dazu gehen Sie einfach auf unsere Website unterwww.deutscher-engagementpreis.de. Und da finden Sie dann alleKandidaten und Kandidatinnen und können Ihre Favoriten auswählen. DasVoting läuft noch bis zum 22. Oktober. Jede Stimme ist ein Zeichender Wertschätzung für die Engagierten. Also stimmen Sie bis dahinunbedingt ab! Und wer am Ende die meisten Stimmen hat, der gewinntdann natürlich den Publikumspreis."Sprecher: Wenn Sie nicht nur abstimmen, sondern sich auch selbstengagieren möchten, können Sie sich an eine der rund 500Freiwilligenagenturen wenden, direkt bei einer gemeinnützigenOrganisation nachfragen oder auf der Website des DeutschenEngagementpreises informieren.Abmoderationsvorschlag:Heute (12.09.) startet die Online-Abstimmung zum Publikumspreisdes Deutschen Engagementpreises. Alle Kandidaten und Infos zumDeutschen Engagementpreis 2018 finden Sie im Internet unterwww.deutscher-engagementpreis.de.Pressekontakt:Markus Winkler, PressereferentTelefon: (030) 89 79 47-64markus.winkler@stiftungen.orgwww.deutscher-engagementpreis.deDeutscher Engagementpreisc/o Bundesverband Deutscher StiftungenMauerstraße 9310117 BerlinOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Stiftungen, übermittelt durch news aktuell