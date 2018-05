Deutscher Einzelhandel steigert Umsätze kräftig

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel hat seine Umsätze im April kräftig gesteigert.



Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, lagen die Erlöse im April real, also preisbereinigt, 2,3 Prozent höher als im Vormonat. Das ist der stärkste Zuwachs seit Oktober 2016. Analysten hatten mit einem wesentlich schwächeren Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Der Rückgang im März wurde von 0,6 auf 0,4 Prozent korrigiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Umsätze im April um 1,2 Prozent./bgf/jha/