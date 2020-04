Deutscher Einzelhandel mit starkem Umsatzplus in der Corona-Krise

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im deutsche Einzelhandel ist der Umsatz wegen einer starken Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs in der Corona-Krise deutlich gestiegen.



Im Februar seien die Erlöse kalender- und saisonbereinigt (real) um 1,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Im Jahresvergleich meldete das Bundesamt einen ungewöhnlich starken Zuwachs um 6,4 Prozent. Die gesteigerte Nachfrage wird im Einzelhandelsumsatz "teils deutlich sichtbar", hieß es in der Mitteilung.

Analysten wurden von der Stärke der Umsatzentwicklung überrascht. Sie hatten für Februar im Mittel einen Zuwachs von 0,1 Prozent im Monatsvergleich und 1,5 Prozent im Jahresvergleich erwartet. Im Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren habe sich die stärkere Nachfrage besonders deutlich gezeigt, hieß es in der Mitteilung. Die Branche setzte demnach im Februar bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten real 8,3 Prozent und nominal 11,1 Prozent mehr um als im Jahr zuvor.

Allerdings hatte der Februar 2020 mit 25 Verkaufstagen einen Verkaufstag mehr als der Februar 2019./jkr/ssc/jha/