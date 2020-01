Deutscher Einzelhandel folgt Veganuary in 2020 / Hunderttausende Menschen aber auch Unternehmen wie Aldi, Globus, Rossmann und Dm Bio folgen dem Vegan-Trend und starten rein pflanzlich ins neue Jahr (FOTO)

Berlin (ots) - Im Veganuary 2020 angekommen, schließen sich nicht nurhunderttausende Menschen auf der ganzen Welt, sondern auch der deutscheEinzelhandel mit zahlreichen Aktivitäten an: Darunter Supermarktketten wie AldiNord & Aldi Süd, Globus, die Drogerieketten Rossmann sowie Dr. Oetker und DmBio.Veganuary ermutigt Menschen, im Monat Januar eine vegane und somit reinpflanzliche Ernährung auszuprobieren - bereits 300 000 Menschen haben sichweltweit angeschlossen und alle drei Sekunden registriert sich eine weiterePerson auf der Veganuary-Webseite.Ein guter Neujahrsvorsatz mit einem enorm positiven Einfluss auf Klima, Tiereund Umwelt, dem sich auch weltberühmte Persönlichkeiten wie Paul McCartney,Brian May, Alicia Silverstone und Joaquin Phoenix angeschlossen haben. InDeutschland wird die Kampagne ebenfalls von zahlreichen Prominenten, darunterComedian Kaya Yanar, Schauspieler Matthias Weidenhöfer, Steffen Groth und RalfMoeller sowie Sängerin Marie Wegener, Profiboxer Ünsal Arik undBundesligatorwart Andreas Luthe unterstützt.Mit dem offiziellen Start von Veganuary 2020 veröffentlichen jetzt mehr als 20namhafte Unternehmen bundesweit ihre Angebote und Maßnahmen rund um den reinpflanzlichen Aktionszeitraum. Zahlreiche Discounter, Drogerieketten, Marken undRestaurants schließen sich in diesem Jahr an, unter ihnen:- Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd planenKommunikationsmaßnahmen und Aktionsangebote im Einzelhandel, dieauch online begleitet werden- Die Supermarktketten Globus und Famila Nord-Ost halten ebenfallsattraktive Aktionsangebote im Veganuary bereit- Die Drogeriekette Rossmann ruft im Rahmen der VeganuaryWorkplace Challenge im gesamten Unternehmen zu einer Teilnahmeam Veganuary auf und begleitet den Selbstversuch in den sozialenMedien- Die Mundfein Pizzawerkstatt führt in allen Filialen reinpflanzliche Alternativen ein, darunter alle Pizzen auch aufWunsch mit der veganen Käsealternative von Simply V- Das Nahrungsmittelunternehmen Dr. Oetker plant weitreichendeAktionen rund um die rein pflanzliche Creme Vega- Das Berliner Start-Up B2B Foodgroup nimmt an der VeganuaryWorkplace Challenge teil, alle 150 Mitarbeitenden leben imBüroalltag vegan- Dm Bio, die Eigenmarke der Drogeriekette Dm, plant Aktionen imEinzelhandel und online"Veganuary 2020 ist endlich hier und wir sind begeistert von dem sensationellendeutschen Start der Kampagne. Neben toller prominenter Unterstützung freuen wiruns im Januar insbesondere auf neue vegane Produkteinführungen sowie Angeboteund Aktivitäten rund um das Thema "vegan". Dadurch wird der Einstieg in einerein pflanzliche Lebensweise allen Interessierten so leicht und spannend wie niezuvor gestaltet", so Ria Rehberg, Geschäftsführerin von Veganuary.Pressekontakt:Barbara HexgesT: +49 (0) 174 24 33 097E: presse@veganuary.comwww.veganuary.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139346/4481567OTS: VeganuaryOriginal-Content von: Veganuary, übermittelt durch news aktuell