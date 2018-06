Deutscher E-Planer-Preis 2018: Verleihung zum zweiten Mal im Rahmen der belektro

Berlin (ots) -- Preisverleihung für den Deutschen E-Planer-Preis findet am 6.November auf der belektro statt- HUSS-MEDIEN und belektro führen Zusammenarbeit weiter- Bewerbungsfrist läuft bis 31. JuliDer Deutsche E-Planer-Preis wird am 6. November zum zweiten Mal imRahmen der belektro vergeben. Damit führen die Regionalmesse und derBerliner Verlag HUSS-MEDIEN ihre Zusammenarbeit weiter. Mit dem Preiszeichnet die Fachzeitschrift ep ELEKTROPRAKTIKER, herausgegeben vomVerlagshaus HUSS-MEDIEN, seit 2015 jährlich erfolgreichePlanungsprojekte in der Gebäudetechnik aus."Die belektro bietet die richtige Bühne für die Preisvergabe. Dennetwa jeder achte Besucher der Regionalmesse arbeitet als Planer",sagt Annick Horter, Projektleiterin der belektro bei der MesseBerlin. "Innovative Lösungen in der Gebäudetechnik zeigt die belektroneben der Preisverleihung auch an vielen Messeständen und imRahmenprogramm."Rüdiger Tuzinski, Chefredakteur von ep ELEKTROPRAKTIKER, zeigtsich erfreut über die positive Resonanz der Branche zum DeutschenE-Planer-Preis: "Es ist schön zu sehen, dass im vierten Jahr desPreises erneut zahlreiche Planer ihre Projekte einreichen. Es stehteine spannende Juryentscheidung bevor. Aber das Rennen ist noch langenicht gemacht und es besteht immer noch die Chance, am Wettbewerbteilzunehmen."Bewerbungen noch bis 31. JuliDer Deutsche E-Planer-Preis wird in folgenden Kategorienverliehen:- Energieeffizienz- Gebäudeautomation und gewerkeübergreifende Systemintegration- Beleuchtungsanlagen- Schaltanlagen- Blitzschutzplanung- Brandschutzplanung- Integration erneuerbarer Energien- Junge Planer (bis 35)- Alarm- und SicherheitstechnikOb Elektroingenieur, planender Meister und Elektrofachkraft mitPlanungsaufgaben, Angestellter, Selbständiger, Absolvent oderStudierender - teilnehmen kann jeder, der mit der Elektroplanung inGebäuden befasst ist. Eine Jury aus renommierten Fachleuten undAutoren der Fachzeitschrift ep Elektropraktiker kürt die bestenPlanungsleistungen. Weitere Informationen zur Bewerbung gibt es unterwww.elektropraktiker.de/eplanerpreis/aktuelles/.Die Preisverleihung auf der belektro findet am 6. November 2018 um11 Uhr in Halle 4.2 statt.Über die belektroDie Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht findet seit1984 statt. Veranstalter der belektro ist die Messe Berlin, ideellerund fachlicher Träger die Elektro-Innung Berlin. Weitere Träger,fördernde Verbände und Institutionen sind der ZVEI-FachverbandElektroinstallationssysteme, die Landesgruppe Berlin-Brandenburg desBundesverbandes des Elektro-Großhandels (VEG) e.V., die BezirksgruppeBerlin-Brandenburg der LiTG - Deutsche Lichttechnische Gesellschafte.V., der LIV Elektrohandwerke Berlin / Brandenburg und die StromnetzBerlin GmbH. www.belektro.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherund Leiter Presse- undÖffentlichkeitsarbeitCorporate CommunicationUnternehmensgruppeTwitter: @messedamm22belektroChristine FrankePR ManagerT: +49 30 3038 2275c.franke@messe-berlin.detwitter: @belektro_BerlinMesse Berlin GmbHGeschäftsführung:Dr. Christian Göke (Vorsitzender), Dirk HoffmannAufsichtsratsvorsitzender:Wolf-Dieter WolfHandelsregister: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 5484 BOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell