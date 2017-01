Hamburg (ots) - Wilhelm "Sadi" Richter zieht seine Kandidatur fürdie Show "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" zurück."Berichte über mich verursachen gerade so viel Trubel - das möchteich erst einmal klären und verarbeiten. Ich bin selber verwundert,was mir vorgeworfen wird. Ich hatte mich total auf die Teilnahmegefreut, möchte das aber nicht unter diesen Umständen machen. So kannich nicht unbeschwert auftreten. Deshalb bin ich am 9. Februarschweren Herzens in Köln nicht dabei."Wer Nachfolger des Dortmunders beim deutschen Vorentscheid wird,gibt der NDR in Kürze bekannt. In der Show wählen dieTV-Zuschauerinnen und Zuschauer, wer Deutschland beim ESC in Kiewvertritt. Die bisher feststehenden Kandidaten sind Axel MaximilianFeige, Felicia Lu Kürbiß, Helene Nissen und Isabella "Levina" Lueen.Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen kommentieren die Auftritte,haben aber kein Stimmrecht. Gastgeberin ist Barbara Schöneberger.Fotos: www.ARD-Foto.deInformationen zum ESC finden Sie unter www.eurovision.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.:040/4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell