Deutscher Dokumentarfilmpreis: Zwölf Produktionen nominiert (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Verleihung am 29. Juni 2018 in Stuttgart im Rahmen des SWR DokuFestivals / insgesamt 37.000 Euro PreisgeldGestern und heute hat in Stuttgart die Jury für den DeutschenDokumentarfilmpreis getagt. Aus 135 Einsendungen kamen zwölfProduktionen in die engere Auswahl für den Hauptpreis, fünf Filmewurden zusätzlich von einer Fachjury für den Preis der Opus GmbHvorgeschlagen. Der Deutsche Dokumentarfilmpreis wird am 29. Juni inStuttgart verliehen. Das SWR Doku Festival findet vom 27. bis 30.Juni 2018 in Stuttgart statt.Fünf Preise mit 37.000 Euro PreisgeldZusammen mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württembergvergibt der SWR seit 2003 den Deutschen Dokumentarfilmpreis, seit2017 jährlich. Der Hauptpreis ist mit 20.000 Euro dotiert und wirdvon SWR und MFG gestiftet. Erstmals gibt es einen weiteren Preis inHöhe von 5.000 Euro für einen dokumentarischen Film aus dem BereichMusik, der von der Opus GmbH gestiftet wird. Über diesen Preisbefindet eine eigene Fachjury. Einen Förderpreis in Höhe von 3.000Euro vergibt das Haus des Dokumentarfilms. Die Norbert DaldropFörderung für Kunst und Kultur vergibt einen mit 5.000 Euro dotiertenPreis für einen Film über Künstler oder die Entstehung von Kunst.Über diese Preise entscheidet eine Jury aus sieben Repräsentanten ausden Bereichen des Film- und Kunstschaffens aus Deutschland,Österreich und der Schweiz. Auch die Stuttgarter Zeitung engagiertsich wieder und vergibt den "Preis der Leserjury der StuttgarterZeitung".Nominierte ProduktionenDeutscher Dokumentarfilmpreis "A Gravame", Regie: Peter Rippl;"Eldorado", Buch und Regie: Markus Imhoof; "Familienleben", Buch undRegie: Roswitha Ziegler; "Of Fathers and Sons", Buch und Regie: TalalDerki; "Sewol -Die gelbe Zeit", Buch und Regie: Minsu Park; "Shut upand play the piano", Buch und Regie: Philipp Jedicke; "System Error",Buch und Regie: Florian Opitz; "Taste of Cement", Buch und Regie:Ziad Kalthoum; "The Cleaners", Buch und Regie: Hans Block, MoritzRiesewieck; "The Poetess", Buch und Regie: Stefanie Brockhaus,Andreas Wolff; "Waldheims Walzer", Buch und Regie: Ruth Beckermann;"Wenn Gott schläft", Buch und Regie: Till Schauder.Preis der Opus GmbH für einen Film aus dem Bereich Musik "Bunch ofKunst". Buch und Regie: Christine Franz; "Shut up and play thepiano", Buch und Regie: Philipp Jedicke; "The Potential of Noise" -Conny Plank", Buch und Regie: Stephan Plank und Reto Caduff; "WennGott schläft", Buch und Regie: Till Schauder; "You'll never walkalone", Buch und Regie: André Schäfer.Die JuryWiltrud Baier (Filmemacherin, Produzentin "Böller und Brot");David Bernet (Filmemacher und Gewinner des Hauptpreises 2017 und desLeserpreises der Stuttgarter Zeitung für "Democracy"); Ulrike Groos,(Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart); Annett Ilijew (Filmemacherin"Somos Cuba" und Schnittmeisterin); Pia Lenz (Filmemacherin,Gewinnerin des "Grimmepreis 2018" für "Alles Gut"); Klaudia Wick(Leiterin audiovisuelles Erbe - Fernsehen - an der Stiftung DeutscheKinemathek); Fritz Wolf (Publizist, Spezialgebiet Dokumentarfilm).Die Fachjury für den Preis der Opus GmbH: Sven Meyer (GeschäftsführerOpus GmbH, Promoter Couchsurfer); Jürgen Schlensog (GeschäftsführerOpus GmbH, Promoter jazzopen stuttgart); Thorsten Schütte(Filmemacher, u. a. "Frank Zappa - Eat that Question")Fülle von EinsendungenFestivalleiter Goggo Gensch zu den Nominierungen: "135Einsendungen zeigen eindrucksvoll, dass das SWR Doku Festival und mitihm der Deutsche Dokumentarfilmpreis bei den Filmemachern angekommenist. Die nominierten Filme versprechen einen spannenden Wettbewerb.Mit ihren unterschiedlichen Themen beweisen die Filme, wie sehr derDokumentarfilm geeignet ist über den Zustand unserer Zeit Auskunft zugeben. Zudem spiegeln sie die große Vielfalt dieser Kunstform mit allihren Spielarten."Verleihung im Rahmen des SWR Doku Festivals 2018 Die Preise werdenam 29. Juni im Rahmen des zweiten SWR Doku Festivals vergeben. Esfindet vom 27. bis 30. Juni 2018 im Stuttgarter Metropol-Kino und imHaus der Katholischen Kirche auf der Königstraße statt. Allenominierten Filme werden auf diesem Festival öffentlich aufgeführt,darüber hinaus gibt es Workshops zur dokumentarischen Filmarbeit fürSchüler und die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mitFilmemachern. Gefördert wird das Festival durch das Haus desDokumentarfilms Europäisches Medienforum Stuttgart e.V., dieLandeshauptstadt Stuttgart, die LFK - Landesanstalt für KommunikationBaden-Württemberg Anstalt des öffentlichen Rechts, die MFG Medien-und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH, die Norbert DaldropFörderung für Kunst und Kultur, die Stuttgarter ZeitungVerlagsgesellschaft mbH, die Opus GmbH und die WirtschaftsförderungRegion Stuttgart GmbH.Deutscher Dokumentarfilmpreis 2018Nominierungen Hauptpreis: Deutscher Dokumentarfilmpreis,Förderpreis der Norbert Daldrop Stiftung, Förderpreis Haus desDokumentarfilms, Leserpreis Stuttgarter Zeitung"A Gravame" Deutschland 2017; 72 Min.; Buch und Regie: PeterRippl; Produzent: best before filmproduktion; Koproduktion:Hessischer Rundfunk; Filmförderung: Kulturelle Filmförderung Hessen,Filmstiftung NRW."Eldorado" Deutschland, Schweiz 2018; 92 Min.; Produzent: zero onefilm GmbH; Koproduktion: Pierre-Alain Meier, Markus Imhoof, ThelmaFilm, Ormenis Film, SRF, SRG SSR, Bayerischer Rundfunk;Filmförderung: BKM, Filmförderungsanstalt und FilmFernsehFondsBayern, sowie von Bundesamt für Kultur (EDI), Cinéforum und LoterieRomande, Zürcher Filmstiftung, Kulturfonds Suissimage, MarliesKornfeld, Volkart Stiftung, Ernst Göhner Stiftung, Werner Merzbacher,UBS Kulturstiftung, Succès Passage Antenne und Succès Cinéma."Familienleben" Deutschland 2018; 96 Min.; Buch und Regie:Roswitha Ziegler; Produzent: Wendländische Filmkooperative;Koproduktion: NDR; Filmförderung: Nordmedia Filmförderung HamburgSchleswig-Holstein."Of Fathers and Sons" Deutschland 2017; 98 Min.; Buch und Regie:Talal Derki; Produzent: BASIS BERLIN Filmproduktion; Koproduktion:Hans Robert Eisenhauer für Ventana Film, Talal Derki für Cinema GroupProduction, SWR; Filmförderung: Medienboard Berlin-Brandenburg(Entwicklung und Produktion), Sundance Documentary Fund (Entwicklungund Postproduktion), Arab Fund for Arts and Culture, IDFA Bertha FundEurope, Screen Institute Beirut, Doha Film Institute PostproductionGrant."Sewol - Die gelbe Zeit" Deutschland 2017; 86 Min.; Buch undRegie: Minsu Park; Produzent: Christine Ajayi, Nominal Film,Bayerischer Rundfunk; Koproduktion: HFF München."Shut up and play the piano" Deutschland 2018; 82 Min.; Buch undRegie: Philipp Jedicke; Produzent: Rapid Eye Movies; Koproduzenten:Gentle Threat (Melinda Cody, Chilly Gonzales); Filmförderung: Filmund Medienstiftung NRW."System Error" Deutschland 2018; 96 Min.; Buch und Regie: FlorianOpitz; Produzent: Port au Prince Film & Kultur Produktion GmbH,Florian Opitz, Spring Productions; Koproduktion: WDR, BR inZusammenarbeit mit ARTE; Filmförderung: Film- und Medienstiftung NRW,BKM, FFA, DFFF."Taste of Cement" Deutschland, Libanon, Syrien, VereinigteArabische Emirate, Katar 2017; 85 Min.; Buch und Regie: ZiadKalthoum; Produzent: BASIS BERLIN Filmproduktion GmbH; Koproduktion:Ali Atassi (Bidayyat for Audiovisual Arts, Libanon); Filmförderung:Doha Film Institute Arab Fund for Arts and Culture Enjaaz."The Cleaners" Deutschland 2018; 88 Min.; Buch und Regie: HansBlock, Moritz Riesewieck; Produzent: Gebrüder Beetz Filmproduktion;Koproduktion Griffa Filmes, WDR, NDR, rbb, VPRO und I Wonder Picturesin Zusammenarbeit mit Motto Pictures, arte, NHK, BBC, PlayTV, PROPUBLICA, BBC, SVT, RTS, RTBF, ORF, DR, RSI, Yes Docu, YLE, VGTV, RTV,LRT; Filmförderung: Creative Europe - MEDIA Program of the EuropeanUnion, FSA, Ancine, BRDE, Film- und Medienstiftung NRW MitUnterstützung von Blue Ice Docs."The Poetess" Deutschland 2017; 88 Min.; Buch und Regie: StefanieBrockhaus, Andreas Wolff; Produzent: Brockhaus/Wolff Films;Koproduzent: ZDF - Das Kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mitARTE; Filmförderung: FilmFernsehFonds Bayern, SANAD Abu Dhabi FilmFund."Waldheims Walzer" Österreich 2018; 92 Min.; Buch und Regie: RuthBeckermann; Produzent: Ruth Beckermann Filmproduktion; Filmförderung:ÖFI, FFW, ORF, FISA."Wenn Gott schläft" Deutschland 2017; 90 Min.; Buch und Regie:Till Schauder; Produzent: Till Schauder Filmproduktion; Koproduktion:Partner Pictures, WDR; Filmförderung: Film und Medienstiftung NRW(Gerd Ruge Stipendium) FFA (Entwicklung, Drehbuch, Produktion).Nominierungen Preis der Opus GmbH:"Bunch of Kunst" Deutschland 2017; 103 Min.; Buch und Regie:Christine Franz; Produzent: Magnetfilm;"Shut up and play the piano" Buch und Regie: Philipp Jedicke.Deutschland 2018; 82 Min.; Buch und Regie: Philipp Jedicke;Produzent: Rapid Eye Movies; Coproduzenten: Gentle Threat (MelindaCody, Chilly Gonzales); Filmförderung: Film und Medienstiftung NRW"The Potential of Noise - Conny PlankDeutschland 2017; 80 Min.; Buch und Regie: Stephan Plank und RetoCaduff; Produzent: Sugar Town Filmproduktion, Seneschall;Koproduktion: Cine +, WDR in Zusammenarbeit mit ARTE und zischlermannfilmproduktion; Filmförderung: BKM FFA DFFF Filmstiftung"Wenn Gott schläft" Deutschland 2017; 90 Min.; Buch und Regie:Till Schauder; Produzent: Till Schauder Filmproduktion; Koproduktion:Partner Pictures, WDR; Filmförderung: Film und Medienstiftung NRW(Gerd Ruge Stipendium) FFA (Entwicklung, Drehbuch, Produktion)."You'll never walk alone" Deutschland 2017; 100 Min.; Buch undRegie: André Schäfer; Produzent: Florianfilm Produktion MarianneSchäfer; Filmförderung: Film und Medien Stiftung NRW DeutscherFilmförderfondsPressekontakt:Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle"Deutscher Dokumentarfilmpreis": Telefon 0711 929 13715, E-Mail:goggo.gensch@swr.dePressekontakt SWR: Daniela Kress, Telefon 07221 929-23800, E-Mail:daniela.kress@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell