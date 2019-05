Deutscher Dokumentarfilmpreis 2019 - die Nominierten / Verleihung am 28.6.2019 im Rahmen des SWR Doku Festivals in Stuttgart / insgesamt 37.000 Euro Preisgeld (FOTO)

Stuttgart (ots) -Die Jury des Deutschen Dokumentarfilmpreises hat gestern, 6. Mai2019, in Stuttgart getagt. Aus 138 Einsendungen kamen zwölfProduktionen in die engere Auswahl für den Hauptpreis, fünf Filmewurden zusätzlich von einer Fachjury für den Preis der Opus GmbHvorgeschlagen. Der Deutsche Dokumentarfilmpreis wird am 28. Juni inStuttgart verliehen. Das SWR Doku Festival findet vom 26. bis 29.Juni 2019 in Stuttgart statt.Fünf Preise mit 37.000 Euro PreisgeldZusammen mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württembergvergibt der SWR seit 2003 den Deutschen Dokumentarfilmpreis, seit2017 jährlich. Der Hauptpreis ist mit 20.000 Euro dotiert und wirdvon SWR und MFG gestiftet. Zum zweiten Mal gibt es einen weiterenPreis in Höhe von 5.000 Euro für einen dokumentarischen Film aus demBereich Musik, der von der Opus GmbH gestiftet wird. Über diesenPreis befindet eine eigene Fachjury. Einen Förderpreis in Höhe von3.000 Euro vergibt das Haus des Dokumentarfilms. Die Norbert DaldropFörderung für Kunst und Kultur vergibt einen mit 5.000 Euro dotiertenPreis für einen Film über Künstlerinnen und Künstler oder dieEntstehung von Kunst. Über diese Preise entscheidet eine Jury aussieben Repräsentantinnen und Repräsentanten aus den Bereichen desFilm- und Kunstschaffens. Auch die Stuttgarter Zeitung engagiert sichwieder und vergibt den "Preis der Leserjury der Stuttgarter Zeitung";er ist mit 4.000 Euro dotiert.Nominierte Produktionen Hauptpreis:Folgende Produktionen sind im Rennen um den DeutscherDokumentarfilmpreis. Sie haben ebenfalls Chancen auf den Förderpreisder Norbert Daldrop Stiftung, den Förderpreis Haus desDokumentarfilms und den Leserpreis der Stuttgarter Zeitung. "Born inEvin", Buch und Regie Maryam Zaree "Chris the Swiss", Buch und RegieAnja Kofmel "Congo Calling", Buch und Regie Stephan Hilpert "DarkEden", Buch und Regie Jasmin Herold, Michael David Beamish "DieGeheimnisse des schönen Leo", Buch und Regie Benedikt Schwarzer"Genesis 2.0", Buch und Regie Christian Frei "Heimat ist ein Raum ausZeit", Buch und Regie Thomas Heise "In Search ...", Buch und RegieBeryl Magoko "Island of the Hungry Ghosts", Buch und Regie GabrielleBrady "Searching Eva", Buch und Regie Pia Hellenthal "Sunset OverHollywood", Buch und Regie Uli Gaulke, Coautor Marc Pitzke "Waskostet die Welt", Buch und Regie Bettina BorgfeldNominierte Produktionen: Preis der Opus GmbH für einen Film ausdem Bereich Musik "Blue Note Records: Beyond the Notes", Buch undRegie Sophie Huber "Fuck Fame", Buch und Regie Lilian Franck, RobertCibis "Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour", Buch undRegie Cordula Kablitz-PostDie JuryJury Deutscher Dokumentarfilmpreis: Irene von Alberti(Filmemacherin, Produzentin und Verleiherin "Filmgalerie 451"),Ansgar Frerich (Produzent "Of Fathers and Sons"), SigridKlausmann-Sittler (Regisseurin "199 Kleine Helden"), Petra Reski(Schriftstellerin und Journalistin), Andreas Christoph Schmidt(Filmemacher "Krieg und Frieden - Deutsch Sowjetische Skizzen"),Andres Veiel (Filmemacher "Beuys"), Rosa Hannah Ziegler(Filmemacherin "Familienleben"). Die Fachjury für den Preis der OpusGmbH: Georg Dietl (Musiker), Michael Maschke (Produzent und Regisseur"Brian Auger - Life on Tour"), Stephan Plank (Filmemacher "ConnyPlank - The Potential of Noise").Fülle von EinsendungenFestivalleiter Goggo Gensch zu den Nominierungen: "Es hat michunheimlich gefreut, dass in diesem Jahr mit 138 Einsendungen nocheinmal mehr Filme eingereicht wurden als im letzten Jahr. Das isteine große Wertschätzung für das Festival und die Preise. Ebensoschön fand ich es, dass sehr viele Nachwuchsfilme zur Auswahl standenund die Hälfte der Einsendungen von Filmemacherinnen stammten. Dienominierten Filme spiegeln dies und versprechen einen spannendenWettbewerb. Ihre Themen zeigen einmal mehr, dass der Dokumentarfilmwie kaum eine andere Kunstform geeignet ist, den Blick auf dieaktuelle Entwicklung unserer Welt zu schärfen."Verleihung im Rahmen des SWR Doku Festivals 2019 Die Preise werdenam 28. Juni im Rahmen des dritten SWR Doku Festivals vergeben. Esfindet vom 26. bis 29. Juni 2019 im Stuttgarter Metropol-Kino und imHaus der Katholischen Kirche auf der Königstraße statt. Allenominierten Filme werden auf diesem Festival öffentlich aufgeführt,darüber hinaus gibt es Workshops zur dokumentarischen Filmarbeit fürSchüler und die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mitFilmemachern. Gefördert wird das Festival durch das Haus desDokumentarfilms Europäisches Medienforum Stuttgart e.V., dieLandeshauptstadt Stuttgart, die LFK - Landesanstalt für KommunikationBaden-Württemberg Anstalt des öffentlichen Rechts, die MFG Medien-und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH, die Norbert DaldropFörderung für Kunst und Kultur, die Stuttgarter ZeitungVerlagsgesellschaft mbH, die Opus GmbH und die WirtschaftsförderungRegion Stuttgart GmbH.Deutscher Dokumentarfilmpreis 2019Nominierungen Hauptpreis: Deutscher Dokumentarfilmpreis, Preis derNorbert Daldrop Förderung, Preis der Lesejury der StuttgarterZeitung, FörderpreisBorn in EvinDeutschland, Österreich 2019; 98 Min.; Buch und Regie MaryamZaree; Produktion Tondowski Films, Alex Tondowski / Co-Produzenten:Golden Girls Film TV, Filmförderung ZDF - Das Kleine Fernsehspiel /ORF Film/Fernseh-Abkommen / HessenFilm und Medien / ÖFI -Österreichisches Filminstitut / DFFF - Deutscher Filmförderfonds BKM- Bundesregierung für Kultur und Medien / Kuratorium JungerDeutscher Film / FISA - Filmstandort AustriaChriss the SwissDeutschland, Schweiz, 2018; 90 Min.; Buch und Regie Anja Kofmel;Produktion Ma.ja.de. Filmproduktions GmbH, Heino Deckert /Co-Produzenten: Samir / DSCHOINT VENTURE FILMPRODUKTION AG, filmd.o.o., Iikka Vehkalahti, IV Films Ltd ;TV, Filmförderung SRFSchweizer Radio und Fernsehen SRG SSR YLE Eurimages Bundesamt fürKultur (BAK), Zürcher Filmstiftung, Lotteriefonds Kanton Solothurn,SSA Suissimage, Ernst Göhner Stiftung, Croatian Audiovisual Centre,Mitteldeutsche Medien Förderung, Finnish Film FoundationCongo CallingDeutschland 2019; 90 Min.; Buch und Regie Stephan Hilpert;Produktion Stephan Hilpert ; TV, Filmförderung ZDF (KleinesFernsehspiel), Hochschule für Film und Fernsehen München,FilmFernsehFonds BayernDark EdenDeutschland 2018; 80 Min.; Buch und Regie Jasmine Herold, MichaelDavid Beamish; Produktion Made in Germany Filmproduktion, MelanieAndernach; TV, Filmförderung ZDF, 3sat, Kuratorium junger deutscherFilm, Film-und Medienstiftung NRW, MDM Förderung, DFFF,Kulturstiftung des Freistaates SachsenDie Geheimnisse des schönen LeoDeutschland 2018; 80 Min.; Buch und Regie Benedikt Schwarzer;Produktion Carl-Ludwig Rettinger / Lichtblick; TV, Filmförderung WDR,BR, BKM, FilmFernsehFonds Bayern, Film- und Medienstiftung NRW,Filmförderungsanstalt, DOK.forum MünchenGenesis 2.0Schweiz 2018; 113 Min.; Buch und Regie Christian Frei; ProduktionChristian Frei Filmproduktionen GmbH; TV, Filmförderung SchweizerFernsehen und ZDF/arte, Radiotelevisione Svizzera RSI, Bundesamt fürKultur, Zürcher Filmstiftung, Kanton Solothurn, Diverse Stiftungen,ReferenzmittelHeimat ist ein Raum aus ZeitDeutschland 2019; 218 Min.; Buch und Regie Thomas Heise;Produktion Ma.ja.de. Filmproduktions GmbH, H. Deckert; TV,Filmförderung ZDF / 3sat / Mitteldeutsche Medienförderung, BKM, DFFF.Entwicklungsförderung durch Creative Europe MEDIA und MitteldeutscheMedienförderung.In Search ...Deutschland 2018; 90 Min.; Buch und Regie Beryl Magoko; ProduktionKunsthochschule für Medien Köln; TV, Filmförderung Filmstiftung NRWIsland of the Hungry GhostsDeutschland, Australien 2018; 88 Min.; Buch und Regie GabrielleBrady; Produktion Alexander Wadouh, Chromosom Film; TV, FilmförderungWDR / Filmstiftung NRW, Medienboard Berlin Brandenburg, BFI ScreenAustralia, Proteus Get Up Fund, Bertha FoundationSearching EvaDeutschland 2019; 84 Min.; Buch und Regie Pia Hellenthal;Produktion Corso Film und Fernsehproduktion, Erik Winker; TV,Filmförderung ZDF - Das Kleine Fernsehspiel / Film - undMedienstiftung NRW, BKMSunset over HollywoodDeutschland 2019; 93 Min.; Buch und Regie Uli Gaulke; Coautor MarcPitzke; Produktion Achtung Panda! Media GmbH, Helge Albers /Co-Produzent: Storming Donkey Productions GmbH & Co KG; TV,Filmförderung SWR / Film-und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen,Deutscher Filmförderfonds, Medien- und FilmgesellschaftBaden-Württemberg, Medienboard Berlin-BrandenburgWas kostet die WeltDeutschland 2018; 92 Min.; Buch und Regie Bettina Borgfeld;Produktion Filmtank GmbH, Thomas Tielsch / Co-Produzent: BerlinProducers Media GmbH; TV, Filmförderung WDR / Filmförderung HamburgSchleswig Holstein, MFG - Filmförderung Baden-Württemberg, BKM - DieBeauftragte der Bundesregierung für Kultur und MedienNominierte Produktionen Preis der Opus GmbH für einenDokumentarfilm aus dem Bereich MusikBlue Note Records: Beyond the NotesSchweiz 2018; 85 Min.; Buch und Regie Sophie Huber; ProduktionMira Film, Susanne Guggenberger; TV, Filmförderung Schweizer Radiound FernsehenFuck FameDeutschland 2019; 90 Min.; Buch und Regie Lilian Franck, RobertCibis; Produktion OVALmedia Cologne GmbH, Robert Cibis; TV,Filmförderung ZDF / FFA Filmförderungsanstalt - DeutscherFilmförderfonds - MFG Filmförderung Baden-Württemberg - MedienboardBerlinBrandenburg - Kuratorium junger deutscher Film - CreativeEurope MediaWeil du nur einmal lebst - die Toten Hosen auf Tour Deutschland2019; 107 Min.; Buch und Regie Cordula Kablitz-Post; Produktionavanti media fiction GmbH, Cordula Kablitz-Post; TV, FilmförderungFilm- und Medienstiftung NRW, Deutscher Filmförderfonds (DFFA),Filmförderungsanstalt (FFA)