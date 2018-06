"Deutscher Dokumentarfilmpreis 2018" für "Of Fathers and Sons" (FOTO)

Stuttgart (ots) -Verleihung am 29. Juni 2018 in Stuttgart im Rahmen des SWR DokuFestivals / insgesamt 37.000 Euro Preisgeld"Deutscher Dokumentarfilmpreis 2018": Die Gewinner der vomSüdwestrundfunk (SWR) und der MFG Filmförderung Baden-Württembergvergebenen Auszeichnung stehen fest: Der Hauptpreis und damit dasPreisgeld von 20.000 Euro geht an Talal Derki und seinen 99-minütigenDokumentarfilm "Of Fathers and Sons". Der mit 4.000 Euro dotiertePreis der "STZ Leserjury" wird an Florian Opitz für "System Error"verliehen. Der Förderpreis des Haus des Dokumentarfilms (HDF) miteinem Preisgeld von 3.000 Euro geht an "Shut up and play the Piano"von Philipp Jedicke, der mit 5.000 Euro dotierte Preis der NorbertDaldrop Förderung für Kunst und Kultur an "The Poetess" von StefanieBrockhaus und Andy Wolff. Neu in diesem Jahr ist der mit 5.000 Eurodotierte Musikpreis der Opus GmbH für einen dokumentarischen Film ausdem Bereich Musik - gekürt wurde "The Potential of Noise - ConnyPlank" von Stephan Plank und Reto Caduff.SWR Intendant betonte herausragende Qualität des deutschenDokumentarfilms Heute, 29. Juni 2018, wurde in Stuttgart der"Deutsche Dokumentarfilmpreis" vergeben. SWR Intendant PeterBoudgoust betonte bei seiner Festrede: "In Zeiten von immer schnellerwerdenden Nachrichten und auch manchmal viel zu vielenunterschiedlichen Informationen wird nochmals deutlicher, wie sehrwir den Dokumentarfilm brauchen. Er zeigt die Phänomene, etwa vonGlobalisierung, Migration und Terrorismus. Er kann die komplexenStrukturen sichtbar machen, Menschen und ihre Geschichten authentischzeigen, Zwischentöne zulassen. Wie auch schon im vergangenen Jahrbeim Festival deutlich geworden ist, müssen wir uns über dieherausragende Qualität des deutschsprachigen Dokumentarfilms keineSorgen machen."Hauptpreis für "Of Fathers and Sons / Kinder des Kalifats" Mit demgemeinsamen Preis von SWR und der MFG Filmförderung Baden-Württembergwurde der Dokumentarfilm "Of Fathers and Sons" (deutscher Filmtitel:"Kinder des Kalifats") ausgezeichnet. Filmemacher Talal Derki kehrtedafür in seine Heimat Syrien zurück. Dort gewann er das Vertraueneiner radikal-islamistischen Familie und begleitete ihren Alltag übereinen Zeitraum von mehr als zwei Jahren. Die Jury begründet ihreEntscheidung folgendermaßen: "Der Film führt uns in eine fremde,essentiell verstörende Welt, ohne Schutz, aber mit großerdokumentarischer Geduld, mit unwiderstehlichen Bildern,erzählerischer Präzision, mit tiefem Respekt vor derWidersprüchlichkeit des menschlichen Daseins. [...] Die Welt von 'OfFathers and Sons' ist diejenige radikaler Islamisten in Syrien. [...]Als Filmemacher konnte er sie besuchen, wieder verlassen und uns dasPrivileg verschaffen, aus ihren Widersprüchen und ihrer Tragik zulernen." "Of Fathers and Sons" ist eine Produktion von BasisFilmproduktion in Koproduktion mit Ventana Film, Cinema GroupProduction, SWR und rbb in Zusammenarbeit mit Arte und ImpactPartners."System Error" von der "STZ Leserjury" ausgezeichnet Der Preis der"STZ Leserjury" geht an Florian Opitz für seinen Film "System Error".Die bereits zum zweiten Mal von der "Stuttgarter Zeitung" vergebeneAuszeichnung ist mit einem Preisgeld von 4.000 Euro dotiert. Die "STZLeserjury" kommentiert: "Florian Opitz zeigt, wohin grenzenlosesWachstum führt - in ungewöhnlichen und erschreckenden Perspektivenaus aller Welt. Sei es auf der Rinderfarm in Mato Grosso oder auf demFlughafen von Peking [.] [...] Ohne erhobenen Zeigefinger wird unsauch durch beeindruckendes Archivmaterial vor Augen geführt, was unserwartet, wenn dieser Wahnsinn so weitergeht: Die Welt gibt es nureinmal." Der Film wurde produziert von Port au Prince Film & KulturProduktion GmbH, Florian Opitz, Spring Productions; Koproduktion:WDR, BR in Zusammenarbeit mit Arte; Filmförderung: Film- undMedienstiftung NRW, BKM, FFA, DFFF"Shut up and play the Piano" gewinnt Förderpreis des Haus desDokumentarfilms Der mit 3.000 Euro dotierte Förderpreis des HDF gehtan "Shut up and play the Piano", das Debüt des Regisseurs PhilippJedicke. Der Film dokumentiert Chilly Gonzales' Weg aus seinerkanadischen Heimat über die Berliner Underground-Szene in den 1990erJahren bis zu den Konzerthäusern der Gegenwart. Die Jury kommentiert:"Im Fokus von 'Shut up and play the Piano' steht die Musik, derenRhythmus Jedicke stets folgt, ohne auf einen eigenen Rhythmus zuverzichten. [...] Über allem, was Jedickes schlau komponierteKünstlerbiographie über Chilly Gonzales zu sagen hat, steht freilichder früh formulierte Zweifel, ob das Gezeigte wahr oder nur eineweitere großangelegte (Selbst-)Inszenierung, ein großer Bluff ist.Das Erkenntnisinteresse des Dokumentarfilmers damit zugleich zureflektieren und infrage zu stellen, ist eine souveräne Geste desDebütanten. Und der Clou des Films." Produktion: Deutschland 2018; 82Min; Buch und Regie: Philipp Jedicke; Produzent: Rapid Eye Movies;Koproduzenten: Gentle Threat (Melinda Cody, Chilly Gonzales);Filmförderung: Film und Medienstiftung NRW.Norbert Daldrop Stiftung kürt "The Poetess" 5.000 Euro Preisgeldgehen an Stefanie Brockhaus und Andy Wolff für ihren Film "ThePoetess". Der Film porträtiert die Dichterin Hissa Hilal, die es alserste Frau überhaupt ins Finale der TV-Show "Million's Poet" in AbuDhabi schaffte - verschleiert und mit dem notwendigen Einverständnisihres Ehemannes. In ihren Werken äußert Hilal starke Kritik an derpatriarchal organisierten Gesellschaft der arabischen Welt, anTerrorismus und an dem Weltbild von Islamisten. Die Jury lobt dieFilmemacherinnen und Filmemacher. Sie "lösen beeindruckend denscheinbaren Widerspruch eines Porträts einer verhülltenProtagonistin. In frontalen Interviews kann die Person unter derNikab nicht nur durch die Kraft ihrer Sprache, sondern auch durchihre beeindruckende und mutige Künstlerpersönlichkeit eine ungeheureWucht und filmisches Charisma entfalten." Der Film ist eineProduktion von Brockhaus/WolffFilms im Auftrag von Arte und ZDF mitUnterstützung des FilmFernsehFonds Bayern."The Potential of Noise - Conny Plank" gewinnt den Musikpreis derOpus GmbH Ebenfalls 5.000 Euro Preisgeld gehen mit dem in diesem Jahrerstmals verliehenen Musikpreis der Opus GmbH an Stephan Plank undReto Caduff für "The Potential of Noise - Conny Plank". Die Jurylobt: "Künstler und Zeitzeugen vermitteln Stephan Plank auf seinerReise tiefe Einblicke in kompromisslose Suche nach der Authentizitätvon Künstlern und damit den für ihre Kunst passenden Sound. Inruhigen, schönen Bildern, in alten Aufnahmen und Rückblenden, erfährtder Zuschauer wie komplex, empathisch und kreativ die Arbeit einesMusikproduzenten sein kann - aber auch wie stilbildend. Und fastbeiläufig lernen wir viel über Pop - und kulturhistorischeEntwicklungen der 70er und 80er Jahre in Deutschland und Europa."Produktion: Deutschland 2017; 80 Min.; Buch und Regie: Stephan Plankund Reto Caduff; Produzent: Sugar Town Filmproduktion, Seneschall;Koproduktion: Cine +, WDR in Zusammenarbeit mit Arte und zischlermannfilmproduktion; Filmförderung: BKM FFA DFFF FilmstiftungPreisverleihung im Rahmen des SWR Doku Festivals Der DeutscheDokumentarfilmpreis wird seit 2017 jährlich (zuvor zweijährig) vomSüdwestrundfunk (SWR) und der MFG Filmförderung Baden-Württemberggestiftet. Die Preisverleihung fand dabei zum zweiten Mal im Rahmendes SWR Doku Festivals statt. Hier wurde drei Tage lang in derStuttgarter Königstraße der rote Teppich für das Publikum ausgerollt;an drei Spielstätten wurden 67 Filme gezeigt. Überdies locktenzahlreiche, frei zugängliche Hintergrundgespräche Interessierte indie SWR Doku Lounge im Haus der Katholischen Kirche. Auch dieVerzahnung des Branchentreffs Dokville mit dem Publikumsfestival warerfolgreich, es gab einen lebhaften Austausch bei denFilmvorstellungen oder in persönlichen Gesprächen. Das aktuelleReglement sowie weitere Informationen und Hintergründe zum DeutschenDokumentarfilmpreis finden sich unterwww.deutscher-dokumentarfilmpreis.deDie JuryWiltrud Baier (Filmemacherin, Produzentin "Böller und Brot");David Bernet (Filmemacher und Gewinner des Hauptpreises 2017 sowiedes Leserpreises der Stuttgarter Zeitung für "Democracy"); UlrikeGroos (Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart); Annett Ilijew(Filmemacherin "Somos Cuba" und Schnittmeisterin); Pia Lenz(Filmemacherin, Gewinnerin des "Grimme-Preis 2018" für "Alles Gut");Klaudia Wick (Leiterin audiovisuelles Erbe - Fernsehen an derStiftung Deutsche Kinemathek); Fritz Wolf (Publizist, SpezialgebietDokumentarfilm). Die Fachjury für den Preis der Opus GmbH: Sven Meyer(Geschäftsführer Opus GmbH, Promoter Couchsurfer); Jürgen Schlensog(Geschäftsführer Opus GmbH, Promoter jazzopen stuttgart); ThorstenSchütte (Filmemacher, u. a. "Frank Zappa - Eat that Question")Fülle von EinsendungenFestivalleiter Goggo Gensch zu den Nominierungen: "135Einsendungen zeigen eindrucksvoll, dass das SWR Doku Festival und mitihm der Deutsche Dokumentarfilmpreis bei den Filmschaffendenangekommen ist. Mit ihren unterschiedlichen Themen beweisen dieFilme, wie sehr der Dokumentarfilm geeignet ist, über den Zustandunserer Zeit Auskunft zu geben. Zudem spiegeln sie die große Vielfaltdieser Kunstform mit all ihren Spielarten wider." Noch bisSamstagabend, 30. Juni, können Veranstaltungen im Rahmen desFestivals besucht werden. 