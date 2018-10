Köln (ots) - "Ladies Night", seit 2007 auf Sendung, ist die ersteund einzige Comedy- und Kabarettshow mit rein weiblicher Besetzung -am Sonntagabend (7.10.2018) haben Moderatorin Gerburg Jahnke und das"Ladies-Night"-Team des WDR den Sonderpreis des DeutschenComedypreises gewonnen."Ohne die Pionierleistung von Gerburg Jahnke und demLadies-Night-Team würde es die weibliche Comedy-Szene heute so nichtgeben", sagte Karin Kuhn, Unterhaltungschefin des WDR Fernsehens, amRande der Preisverleihung. Viele Kabarettistinnen und Komikerinnenmachten auf der "Ladies-Night"-Bühne ihre ersten beachteten Auftritteund nutzten das als Sprungbrett für ihre Karrieren. "Insofern hat dieLadies Night auch einen maßgeblichen Beitrag zur Gleichberechtigungvon Mann und Frau geleistet", so Karin Kuhn. "Die Würdigung dieserLeistung mit dem Comedy-Sonderpreis ist mehr als verdient. Ich binsehr stolz und gratuliere Gerburg Jahnke und dem tollen Team derLadies Night von ganzem Herzen.""Ladies Night" erreicht im Ersten durchschnittlich 1,5 Mio.Zuschauer, die Hälfte davon sind Männer. Die OberhausenerKabarettistin Gerburg Jahnke ist von Anfang an dabei. Mehr als 100Künstlerinnen waren bei ihr in den vergangenen Jahren zu Gast -darunter Hazel Brugger, Lisa Fitz, Martina Schwarzmann, Anna Mateur,Lisa Feller und Carolin Kebekus.Gerburg Jahnke hatte sich nach zwölf Jahren "Ladies Night"kürzlich entschlossen, den Job der Gastgeberin der erfolgreichenComedy-Show zum Jahreswechsel 2018/2019 weiterzugeben - 2018 lädt sienoch in zwei weiteren Ausgaben zur "Ladies Night" ein. Dannübernehmen ihre Nachfolgerinnen: Daphne de Luxe, Lisa Feller undMeltem Kaptan - die sich von Sendung zu Sendung abwechseln werden.Die neue Staffel mit neuer Besetzung startet im Februar 2019.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationWDR Pressedesk0221 220 7100 / wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell