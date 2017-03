Deutscher Bundestag hebelt über Nacht entscheidende Bürgerrechte aus

Berlin (ots) - Mitten in der Nacht wurden vergangene Woche imDeutschen Bundestag die Gesetzesentwürfe zum"Videoüberwachungsverbesserungsgesetz" angenommen, mit denen dreiMaßnahmen beschlossen werden, die die Bürgerrechte unmittelbarbetreffen. Im Hauruck-Verfahren wurde eine Änderung desDatenschutzgesetzes beschlossen, das den Einsatz von Videokamerasbeispielsweise in Einkaufzentren erleichtert [1], den Einsatz vonBodycams bei Polizisten [2] und die Möglichkeit zur allgemeinenErfassung von Kennzeichen [3]."Offensichtlich nutzt die Regierung das in der Bevölkerung zurZeit verbreitete Gefühl einer abstrakten Unsicherheit, basierend aufder Illusion eines jederzeit anstehenden Terroranschlags, um dieseÜberwachungsmaßnahmen durchzusetzen", sagt Sebastian Alscher,Spitzenkandidat der Piratenpartei in Hessen. Unstrittig sei, dassdiese Anschläge mit solchen Maßnahmen gar nicht verhindert werdenkönnen, wie selbst Experten in der Anhörung vorgetragen haben.Alscher: "Darüberhinaus nutzen salafistische Straftäter wie Anis Amrigerade die Öffentlichkeit, die durch die Verbreitung der Aufnahmender Kameras hergestellt werden konnte."In den Augen der Regierungsparteien "stellt der Einsatz vonoptisch-elektronischer Sicherheitstechnologie auch eine Maßnahme imöffentlichen Interesse dar, um die Sicherheit der Bevölkerungpräventiv zu erhöhen". Bisher liegt jedoch kein Beweis vor, dass eineÜberwachung dies leisten kann.Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Videoüberwachung istnicht geklärtDie Piratenpartei befürwortet Maßnahmen, welche die täglicheArbeit der Sicherheitskräfte unterstützen, allerdings nur, wenn diesenicht zu einer Einschränkung der Bürgerrechte führen. Der Einsatz vonBodycams mag dazu grundsätzlich ein geeignetes Mittel sein,allerdings lässt der Gesetzesentwurf laut Anja Hirschel,PIRATEN-Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg, aktuell zuvielebrisante Fragen offen: "Sind die resultierenden Aufnahmengerichtsfest und beweissicher? Wem stehen die Aufnahmen unter welchenVoraussetzungen zur Verfügung? Ist eine ständige Aufzeichnung geplantoder nur durch manuelle Aktivierung? Ist die aktive Aufnahmefunktionfür die Menschen in der Umgebung erkennbar? Wie findet eine Abwägungüber die Verhältnismäßigkeit der Videoüberwachung im Vorfeld statt?Oder entscheidet dies jeder Beamte selbst je nach Situation?"Zusätzlich wurde auch die automatische Kfz-Kennzeichenerfassungangenommen. Diese Entscheidung hat weitreichende Folgen, handelt essich hierbei doch um eine umfassende, anlasslose Überwachung derBewegungen von Bürgern im öffentlichen Raum. Dies nur als notwendigestechnisches Hilfsmittel zur Ermittlung der Maut zu betiteln, ist lautHirschel zu einfach gedacht: "Diese Art von Daten ist viel zuinteressant, um nicht vielerlei Begehrlichkeiten entstehen zu lassen.Zunächst wird dies noch mit besonderen Fahndungserfordernissen imRahmen von Terrorbekämpfung begründet werden, um dann zur allgemeinenVerkehskontrolle immer weiteren Stellen zugänglich gemacht zu werden.Technologie, die für Überwachungszwecke geeignet ist, wird früheroder später dafür genutzt", so Hirschel weiter.Aus Sicht der Piratenpartei bleibt zu hoffen, dass dieseParagraphen vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe keinen Bestandhaben werden.Bildmaterial:Freie Bilder von Anja Hirschel finden Sie unter:anja.hirschel.info/bilder/ und von Sebastian Alscher unter:www.dropbox.com/sh/1q4rgpva1kjs6dl/AABWpMHJHXKgC_lpIqg7_HI4a?dl=0Freie Porträtfotos der Mitglieder des Bundesvorstands derPiratenpartei Deutschlands finden Sie zum Download unter:http://vorstand.piratenpartei.de/vorstand/Eine stetig wachsende Auswahl an Bildern stellen wir Ihnen zudemauf unserem flickr-Account unter www.flickr.com/photos/piratenpartei/zur Verfügung oder suchen Sie über unsere Wikiseitewiki.piratenpartei.de/Fotos weitere Bildquellen. Sollten Sie dortnicht fündig geworden sein, setzen Sie sich mit unseremPressesprecher in Verbindung. Gerne stellen wir Ihnen entsprechendesBildmaterial auf Anfrage zeitnah bereit.Quellen:[1] Drucksache18/11183, dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811183.pdf[2] Drucksache18/10939, dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810939.pdf[3] Drucksache18/10941, dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810941.pdfPressekontakt:Pascal HesseBundespressesprecherPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9a, 10115 BerlinTelefon: +49 30 / 60 98 97 511E-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell