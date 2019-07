Deutscher Büromarkt: Nachfrage nach Büroflächen weiterhin hoch (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -- Deutscher Büromarkt: Nachfrage nach Büroflächen weiterhin hoch- Ein starkes zweites Quartal hebt den Büroflächenumsatz im erstenHalbjahr auf 1,4 Millionen Quadratmeter in den Top-4-Märkten- Großabschlüsse sorgen für 27 Prozent des Halbjahresumsatzes- Anbieter von flexiblen Büroflächen bauen ihre Marktpräsenz weiteraus- Büroflächennutzer priorisieren neuwertige Flächen- Die Spitzenmieten liegen deutlich über ihren Vorjahreswerten,Berlin verzeichnet den stärksten Anstieg- Bautätigkeit gestiegen, Mieter benötigen weiterhin langeVorlaufzeitenDas international tätige Immobilienberatungsunternehmen Cushman &Wakefield gibt heute die Deutschlandzahlen für denBürovermietungsmarkt des ersten Halbjahres 2019 bekannt. Trotzverhaltener Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft bleibt dieNachfrage nach Büroflächen in den deutschen Wirtschaftszentren aufhohem Niveau. Bis Ende des ersten Halbjahres 2019 erreichte deraggregierte Büroflächenumsatz in den Top-4-Märkten Berlin, Frankfurt,Hamburg und München den Wert von 1,4 Millionen Quadratmetern unddamit das höchste Ergebnis, das in den letzten 20 Jahren für einerstes Halbjahr registriert wurde. Das Vorjahresergebnis wird damitum knapp drei Prozent übertroffen, der Mittelwert der letzten fünfersten Halbjahre um knapp 15 Prozent.München verzeichnet im ersten Halbjahr 2019 mit 423.400Quadratmetern das höchste Ergebnis unter den vier Top-Märkten, kannaber als einziger Markt sein Vorjahresergebnis nicht bestätigen.Berlin folgt mit 395.500 Quadratmetern und einem Plus von dreiProzent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf dem zweiten Platz.Hamburg profitiert von einigen Großflächenanmietungen und steigertden Flächenumsatz um 31 Prozent auf 322.900 Quadratmeter. DerFrankfurter Markt zeigt sich mit 260.200 Quadratmetern gegenüber demersten Halbjahr 2018 stabil.Großflächenabschlüsse summieren sich auf fast 375.000 Quadratmeterim ersten HalbjahrNicht zuletzt das zweite Quartal dieses Jahres sorgte für einendeutlichen Schub beim Flächenumsatz. Es lag in den Top-4-Märkten mitseinen rund 763.500 Quadratmetern fast 20 Prozent beziehungsweise125.000 Quadratmeter über den Neuabschlüssen des ersten Quartals(638.500 Quadratmeter). Großabschlüsse von 10.000 Quadratmetern undmehr waren dabei die Haupttreiber. Sie summierten sich im zweitenQuartal 2019 auf rund 238.300 Quadratmeter und lagen damit 75 Prozenthöher als im ersten Quartal. Zum Halbjahresergebnis trugen dieinsgesamt 17 Großabschlüsse mit 27 Prozent mehr als ein Viertel bei.Der größte Abschluss im ersten Halbjahr fiel auf Hamburg. Die StadtHamburg unterschrieb einen langjährigen Mietvertrag über mehr als50.000 Quadratmeter - Flächen, die nach Abschluss des Umbaus desObjektes unter anderem von der Universität Hamburg genutzt werdensollen.Anbieter von flexiblen Büroflächen verstärken ihre Präsenz vorallem in Berlin und FrankfurtAnbieter flexibler Bürokonzepte bauten ihre Marktpräsenz in denTop-4-Märkten im ersten Halbjahr 2019 weiter aus und schlossen neueVerträge für insgesamt 68.700 Quadratmeter ab. Berlin und Frankfurtstanden mit 37.000 Quadratmetern und 16.300 Quadratmetern dabeibesonders im Fokus. Ein nicht unerheblicher Teil der insgesamt in denTop-4-Märkten registrierten 22 neuen Abschlüsse betraf Flächen unter1.000 Quadratmetern. Drei Abschlüsse lagen jeweils im Bereich von9.000 Quadratmetern. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Flächenumsatzdurch flexible Konzepte deutlich schwächer. Im ersten Halbjahr 2018hatte er gut 96.000 Quadratmeter erreicht, im zweiten Halbjahr warenweitere rund 121.400 Quadratmeter dazugekommen. Die Phase desschnellen Wachstums scheint eine Grenze erreicht zu haben. Sowohl diebereits erreichte Marktabdeckung als auch das limitierteFlächenangebot in den Märkten bremst die weitere Expansion ab.Flächenangebot im Bestand deckt den Bedarf nur ansatzweiseDas erste Quartal 2019 hatte in den Top-4-Märkten mit rund 1,6Millionen Quadratmetern im Bestand abgeschlossen, die zum Leerstandzählten und kurzfristig verfügbar waren. Dazu kamen gut 200.000Quadratmeter an Neubauflächen, die im zweiten Quartal bezugsfähigwurden. Theoretisch hätte der Flächenumsatz des zweiten Quartalsdamit aus diesem Angebot bedient werden können. Doch wie bereits inden Vorquartalen deckte dieses sich im Hinblick auf Lage, Größe undAusstattung sehr häufig nicht mit den Vorstellungen und Ansprüchender suchenden Unternehmen - insbesondere dort, wo es um größerezusammenhängende Flächen oder um bestimmte Vorstellungen zurMikrolage ging. Im Ergebnis stellten Unternehmen ihre Umzugsplänezurück oder wichen auf Neubauprojekte beziehungsweise aufBestandsobjekte aus, die saniert und teilweise erst 2020 oder späterbeziehbar sein werden. Allein im zweiten Quartal summierten sichProjektanmietungen und Eigennutzerbaustarts auf rund 342.000Quadratmeter und damit auf 45 Prozent des gesamten Quartalsumsatzes.Im ersten Halbjahr liegt der Anteil des Umsatzes, der nicht imaktuellen Flächenbestand wirksam wurde, insgesamt bei rund 38Prozent.Bautätigkeit verzeichnet Anstieg, Flächeninteressenten brauchenweiterhin GeduldZu Beginn des zweiten Halbjahres befinden sich in denTop-4-Märkten fast vier Millionen Büroflächen im Bau, das sind rund1,4 Millionen Quadratmeter und 55 Prozent mehr als zwölf Monatezuvor. Der deutliche Anstieg der Bautätigkeit erfolgte zu großenTeilen als Reaktion auf abgeschlossene Vorvermietungen und beinhaltetStarts von Eigennutzerprojekten. Der spekulative Anteil, also derFlächenanteil, der noch nicht an Nutzer vergeben ist und nochangemietet werden kann, liegt mit 47 Prozent unter der Hälfte desGesamtvolumens und steht zudem mehrheitlich frühestens im Laufe desJahres 2020 zum Bezug zur Verfügung.Kritischer ist die Situation bei den Neubauflächen, die noch inder zweiten Jahreshälfte bezugsfertig werden. Hier sind von rund911.200 Quadratmetern nicht mehr als 220.000 Quadratmeterbeziehungsweise 14 Prozent verfügbar. Absolut und prozentual gesehenhat Berlin mit zwölf Prozent beziehungsweise 27.000 Quadratmetern dasgeringste verfügbare Flächenangebot im Neubau für 2019. Am MünchnerMarkt stehen dagegen noch mehr als 111.000 Quadratmeter anNeubauflächen für eine Anmietung und mit möglichem Bezug bis Ende2019 zur Verfügung.Berliner Spitzenmiete auf dem Weg zum Münchner NiveauEine hohe Nachfrage und ein immer knapper werdendes Angebot habenvor allem in Berlin zu deutlich höheren Mieten geführt. Dierealisierbare Spitzenmiete ist von Mitte 2018 bis Mitte 2019 von31,50 Euro pro Quadratmeter und Monat auf 37,00 Euro gestiegen. Dieabsolute Differenz von 5,50 Euro entspricht einem relativen Anstiegvon 17 Prozent. Allein zwischen dem ersten und dem zweiten Quartal2019 wurde ein Anstieg um 2,00 Euro oder 5,7 Prozent verzeichnet.Damit liegt die Berliner Spitzenmiete nur noch 1,50 Euro proQuadratmeter und Monat unter dem aktuellen Münchner Wert von 38,50Euro. Dieser stieg in den letzten zwölf Monaten um 2,00 Euro bzw.fünf Prozent. Teuerster Markt bleibt Frankfurt mit aktuell 45,00 Europro Quadratmeter und Monat und einem Mietanstieg von 3,00 Euro undsieben Prozent in den letzten zwölf Monaten. Die HamburgerSpitzenmiete stieg um 1,50 Euro (sechs Prozent) auf 27,50 Euro proQuadratmeter und Monat.Yvo Postleb, Head of Germany bei Cushman & Wakefield, kommentiert:"Da das Flächenangebot mindestens im weiteren Jahresverlauf knappbleibt, könnten die Spitzenmieten durchaus weiter steigen. Im War forTalents nimmt die Qualität des Arbeitsplatzes und seinerunmittelbaren Umgebung einen enormen Stellenwert ein. VieleUnternehmen sind bereit, die Vorteile von attraktiveninnerstädtischen Flächen in der Miethöhe zu honorieren. Angesichtsdes bereits erreichten hohen Mietenlevels und der aktuell wenigerdynamischen Konjunktur gehen wir davon aus, dass ein möglicherAnstieg moderater ausfällt als in den letzten zwölf Monaten. Davonausgenommen ist Berlin. Für die Bundeshauptstadt sehen wir dasPotenzial für weiter überdurchschnittlich stark steigende Mieten undgehen in unserer Fünfjahresprognose davon aus, dass Berlinmittelfristig München bei den Spitzenmieten überholen wird."Alexander Kropf, Head of Capital Markets Germany bei Cushman &Wakefield, ergänzt: "Für heimische und internationale Investorenstehen Büroobjekte traditionell an erster Stelle ihrerPrioritätenliste. Die hervorragende Performance derBürovermietungsmärkte in der jüngeren Vergangenheit hat der Nachfrageeinen zusätzlichen Schub gegeben. Neu entwickelte Quartiere, vorallem in Berlin aber auch in Hamburg, München und Frankfurt, habenfür eine, wenn auch begrenzte Ausweitung des Angebots gesorgt.Gleichwohl gibt es insbesondere im Prime-Bereich kaum noch einAngebot oder aber die Verkäufer rufen so hohe Preise auf, dass einigeInvestoren diese selbst bei Weiterführung der lockeren Geldpolitikder Europäischen Zentralbank nicht mehr gegenüber ihren Anlegernrechtfertigen können. Sie weichen auf B-Standorte aus oder erweiternihr Anlagespektrum."Über Cushman & WakefieldCushman & Wakefield (NYSE: CWK) ist ein führendes globalesImmobiliendienstleistungsunternehmen, dessen Service-Angebot dieInteressen von Immobiliennutzern und -eigentümern gleichermaßenabdeckt. Zu den Kerndienstleistungen gehören Property, Facility undProjektmanagement, Office Agency, Capital Markets, Global OccupierServices, Project & Development Services, Tenant Representation,Valuation & Advisory, Asset Services sowie weitere Dienstleistungen.Mit über 51.000 Mitarbeitern, die in rund 400 Niederlassungen und 70Ländern tätig sind, ist Cushman & Wakefield eines der größtenImmobilienberatungsunternehmen. In Deutschland verfügt dasImmobilienberatungsunternehmen über 6 Niederlassungen in Frankfurt,Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Leipzig. 2018 hat dasUnternehmen einen Umsatz in Höhe von 8,2 Milliarden US-Dollarerzielt. 