Deutscher Botschaft lobt die Lanzhou Zhongshan Bridge als Symbol für die Öffnung Chinas

Lanzhou, China (ots/PRNewswire) - Der deutsche Botschafter inChina, Michael Clauss, und seine Frau haben gemäß desInformationsbüros der Gemeinde Lanzhou am 2. November im Rahmen einerReise in die Gansu Province die Lanzhou Zhongshan Bridge besucht. DieZhongshan Bridge gilt als die wichtigste Brücke entlang des YellowRiver und wurde von deutschen Bauunternehmen gebaut. Mit dem Bauwurde 1907 mit technischer Unterstützung von den USA und Deutschlandund über 100 chinesischen Technikern begonnen.Die Zhongshan Bridge ist ein Symbol für die Öffnung Chinas sowiedie wirtschaftliche Zusammenarbeit und den freundschaftlichenAustausch. Seit über 100 Jahren sind die Beziehungen zwischen denbeiden Ländern immer enger geworden und gemäß Michael Clauss istChina der wichtigste Handelspartner Deutschlands.Michael Clauss betonte, dass eine neue Brücke im Rahmen der vomchinesischen Präsidenten Xi Jinping vorgeschlagenen Belt and RoadInitiative die beiden Länder verbindet.Er ist der Meinung, dass die Belt and Road Initiative einewunderbare Initiative ist und Deutschland positiv darauf reagierthat, indem das Land Unterstützung leistet."Wir hoffen, dass die EU und China die Belt and Road Initiativeaktiv fördern und die Gansu Province im Rahmen der Initiative alsTreffpunkt der Seidenstraße verschiedene ethnische Gruppenzusammenbringt, um die Entwicklung in dieser Region in Zukunft nochstärker voranzutreiben", fügte Michael Clauss hinzu.