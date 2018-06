Deutscher Biophysiker Jens Frahm erhält Europäischen Erfinderpreis (FOTO)

Paris, Saint-Germain-en-Laye/München (ots) -Der deutsche Biophysiker Jens Frahm hat heute in Paris,Saint-Germain-en-Laye, den Europäischen Erfinderpreis 2018 in derKategorie "Forschung" erhalten. Damit zeichnete das EuropäischePatentamt (EPA) den Max-Planck-Wissenschaftler für seinebahnbrechenden Innovationen auf dem Gebiet derMagnetresonanztomographie (MRT) aus: Die FLASH-Technik (Fast LowAngle Shot), die der Erfinder 1985 entwickelte und welche dieBildgebungszeiten von Minuten auf Sekunden reduzierte, ermöglichteeine breite Anwendung der MRT in der klinischen Praxis. Mit seinerNachfolgeerfindung (FLASH2) werden heute sogar "MRT-Videos" inEchtzeit von der menschlichen Physiologie erstellt.Erik Loopstra und Vadim Banine (http://ots.de/H9MAFZ) gewinnen denPublikumspreis. Sie erhielten die meisten unter den Tausenden onlineabgegebenen Stimmen. Das Erfinderteam entwickelte bei ASML und mitdem deutschen Optikunternehmen ZEISS die Extrem UV-Lithografie (EUVL)zur Herstellung schnellerer und leistungsstärkerer Chips.Insgesamt wurden sechs Preisträger aus sieben Ländernausgezeichnet, darunter vier Erfinderinnen. Seit der erstmaligenVergabe im Jahr 2006 wurden noch nie so viele Frauen wie in diesemJahr geehrt.Die Gewinner der einzelnen Kategorien: Agnès Poulbot und JacquesBarraud (verstorben) (http://ots.de/yJ7peH) aus Frankreich gewannenmit ihrer Entwicklung eines sich selbst erneuernden Reifenprofils fürSchwerlastfahrzeuge in der Kategorie "Industrie". Die amerikanischeChemieingenieurin Esther Sans Takeuchi (http://ots.de/dgS0Qe) wurdefür langlebige, kompakte Batterien in implantierbarenKardioverter-Defibrillatoren (ICDs) in der Kategorie"Nicht-EPO-Staaten" geehrt. Die irische Produktdesignerin Jane níDhulchaointigh (http://ots.de/pl4pvp) und ihr Team erhielten dieAuszeichnung für die Erfindung eines Mehrzweckklebstoffes für dieReparatur und Umgestaltung von Alltagsgegenständen in der Kategorie"KMU (Kleine und mittlere Unternehmen)".Auch der Award für das Lebenswerk ging an eine Frau, an dieSchweizer Physikerin Ursula Keller (http://ots.de/oIKLDp) für ihreEntwicklung der maßgeblichen Technologie für ultraschnelle Pulslaserin zahlreichen industriellen und medizinischen Anwendungen."Der Erfindungsreichtum und die Kreativität der diesjährigenPreisträger des Europäischen Erfinderpreises unterstreichen EuropasAttraktivität als Technologie-Spitzenregion für Wissenschaftler undErfinder aus der ganzen Welt", sagte EPA-Präsident BenoîtBattistelli. "Die Erfindungen von Jens Frahm haben das diagnostischePotenzial der Magnetresonanztomographie (MRT) für die öffentlicheGesundheitsversorgung erschlossen. Sie haben der MRT den Weg geebnetund sie als Standardtechnologie der modernen medizinischen Diagnostiketabliert. So hat sie in den vergangenen Jahrzehnten Millionen vonPatienten geholfen. Ich freue mich besonders, dass in diesem Jahr dergroße Beitrag, den Erfinderinnen in vielen traditionell von Männerndominierten Bereichen leisten, Anerkennung findet."An der Preisverleihung im Théâtre Alexandre Dumas nahmen rund 600Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, geistiges Eigentum undWissenschaft teil. Der Preis wird jährlich vom EPA verliehen, umherausragende Erfinder aus Europa und der ganzen Welt zu würdigen,die mit ihrer Erfindung einen maßgeblichen Beitrag zugesellschaftlicher Entwicklung, technologischem Fortschritt undwirtschaftlichem Wachstum geleistet haben. Die Preisträger wurden voneiner unabhängigen, internationalen Jury(http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/jury_de.html)unter mehr als 500 Erfindern und Erfinder-Teams für die diesjährigePreisverleihung ausgewählt.Der deutsche Preisträger des Europäischen Erfinderpreis 2018 inder Kategorie Forschung: Jens Frahm - Schnellere MRT in EchtzeitAnfang der 1980er Jahre untersuchte Jens Frahm innerhalb einesForschungsteams am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie inGöttingen die Grundlagen eines damals neuen Konzepts: der sogenanntenKernspinresonanzspektroskopie (NMR), der Schlüsseltechnologie derMRT. Zwar diagnostizierte die MRT im Vergleich zum RöntgenErkrankungen wie Gehirntumore und Herzfehler genauer, das Verfahrenerwies sich indes als zu langsam für die medizinische Praxis. Frahmbeschleunigte dieses Verfahren, indem er nur einen kleinen Teil desMRT-Signals für jede der vielen individuellen Messungen verwendete.So erhielt er innerhalb von Sekunden alle notwendigen Aufnahmen fürein hochauflösendes MRT-Bild: "Mit der FLASH Technik haben wir dieWartezeiten eliminiert. Und das hat im Grunde die gesamte moderne MRTeingeleitet", erklärt der Erfinder. Der Rest ist Geschichte: FührendeHersteller übernahmen Frahms FLASH-Technik undMagnetresonanztomographen wurden zu einem Standardinstrument in derMedizin. Das MRT-Verfahren gehört zu den sichersten medizinischenDiagnoseverfahren. Heute werden weltweit mehr als 100 MillionenUntersuchungen pro Jahr in Krankenhäusern durchgeführt - jedeeinzelne nutzt Frahms Technologie.Jens Frahm brachte 25 Jahre damit zu, die nächsteEntwicklungsstufe des Bildgebungsverfahrens zu entwickeln: FLASH2 ausdem Jahr 2010 nutzt moderne Computerbildrekonstruktion, um dieweltweit ersten MRT-Filme mit Aufzeichnungsgeschwindigkeiten von biszu 50 Bildern pro Sekunde zu erzeugen."Im Grunde verschieben wir die MRT von einem Zustand derFotografie zu einem Zustand des Films. Wir haben eine neue Methodeentwickelt, mit der man erstmals direkt beliebige physiologischeVorgänge im Körper - jede Art von Körperfunktionen - abbilden bzw.filmen kann", sagt Jens Frahm. FLASH2 gibt Ärzten eine neue Methodean die Hand, mit der sie schlagende Herzen, Gelenkbewegungen undkomplexe Prozesse wie Schlucken oder Sprechen beobachten und neuediagnostische Erkenntnisse erlangen können. FLASH2 wird derzeit anUniversitäten in Deutschland, Großbritannien und den USA für denklinischen Einsatz getestet.Über vier Jahrzehnte engagierte ForschungJens Frahm ist heute Direktor der Biomedizinischen NMR ForschungGmbH. Das Non-Profit-Unternehmen wurde 1993 am Göttinger MPI fürbiophysikalische Chemie mit dem Ziel gegründet, die FLASH-Forschungweiter auszubauen. Der Biophysiker koordiniert hier zahlreicheForscher, die an der diagnostischen Anwendung der Echtzeit-MRT-Bilderarbeiten, die mittels FLASH2 erstellt wurden. Die FLASH-Plattform istderzeit das profitabelste Patent der Max-Planck-Gesellschaft. Alsherausragender Wissenschaftler erhielt Frahm die höchstenAuszeichnungen im Bereich der medizinischen Bildgebung. 2016 wurde erfür seine Pionierarbeit in der MRT in die Hall of Fame der deutschenForschung aufgenommen - einer ausgewählten Gruppe, die nur aus 20Forschern besteht. "Ich habe mein ganzes Leben lang an der MRTgearbeitet. Für mich als Physiker ist dies eine wunderbareGelegenheit, etwas Nützliches, etwas Sinnvolles zu tun, von demMillionen von Menschen profitieren", sagt der Erfinder.Medienmaterial zu Jens FrahmKurzfilm über den Erfinder (YouTube)(https://www.youtube.com/watch?v=lYQXsMWfJT4)Download von Videos in Übertragungsqualität (HD): DeutscheSynchronisation (http://ots.de/KofY8d), B-roll (http://ots.de/mbl6sp)und cleanfeed (EPA-Media-Center / http://ots.de/ZN6A4XWeiteres Foto- und Video-Material (http://ots.de/Vmi7SN)Lesen Sie mehr über den Erfinder (http://ots.de/3bDOcP)Ein Blick auf die Patente:EP0191431 (http://ots.de/vQVI9d),EP2699926 (http://ots.de/zOEKYV),EP2550541 (http://ots.de/CFb3Rr)Hinweis an die Redaktionen: Verfügbarkeit des Film- undFotomaterials am 7. - Fotos von der Preisverleihung in Paris, Saint-Germain-en-Laye in
Druckqualität werden ab 11.30 Uhr MEZ fortlaufend auf der EPA
Mediathek (http://ots.de/EDJGe2) eingestellt.
- Das EPA bietet redaktionelles, lizenz- und kostenfreies
Bewegtbildmaterial von der Preisverleihung und über die
Preisträger in HD- und SD-Qualität in der EPA Mediathek
(http://ots.de/ozXcRJ) ab 15.30 Uhr MEZ an.
- Weitere Informationen (inklusive Video-, Foto- und Textmaterial)
über alle 15 Finalisten finden Sie in der EPA Mediathek
(http://ots.de/op5129).
- Die Preisverleihung kann live oder on-demand auf der EPA
Webseite (http://www.epo.org/index_de.html), der EPA
Facebook-Seite (https://www.facebook.com/europeanpatentoffice)
oder über die "Innovation TV" Smart TV App des EPA
(https://www.youtube.com/watch?v=_wLJRE7MoMY&feature=youtu.be)
verfolgt werden.
Über den Europäischen Erfinderpreis
(http://www.epo.org/learning-events/european-inventor_de.html)
Über das Europäische Patentamt (EPA)
(http://www.epo.org/news-issues/press/background/epo_de.html)