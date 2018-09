Deutscher Behindertenrat: Inklusion droht zu scheitern

Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Prüfung der Umsetzung derBehindertenrechtskonvention in Deutschland durch den UN-Fachausschusserklärt der DBR-Sprecherratsvorsitzende und SoVD-Präsident AdolfBauer:"Bisher mangelt es in Deutschland an Strategien, die einelangfristige Steuerung der Inklusionsbemühungen ermöglichen. Hiermuss die Bundesregierung nacharbeiten, wenn es ihr mit der vollen undgleichberechtigten Teilhabe der Menschen mit Behinderungen ernst ist.Und dies gilt insbesondere für den Schlüsselbereich der Inklusion vonKindern und Jugendlichen in der Bildung. Denn hier sind dieInitiativen bisher gescheitert. Nach wie vor besucht die überwiegendeMehrheit der Schülerinnen und Schüler mit einem Handicap eineFörderschule. Auch mit Blick auf das entscheidende ThemaBarrierefreiheit ist die Inklusionsoffensive festgefahren. Hierbeiwurde insbesondere versäumt, private Anbieter von Gütern oderDienstleistungen verbindlich in die Pflicht zu nehmen."Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: Deutscher Behindertenrat (DBR), übermittelt durch news aktuell