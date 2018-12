Deutscher Behindertenrat: Armut brennt Menschen mit Behinderungen unter den Nägeln (FOTO)

Berlin (ots) -"Wird über Armut gesprochen, dann geht es oft um Alleinerziehende,um Langzeitarbeitslose, um Menschen mit Migrationshintergrund. Aberum Menschen mit Behinderungen? Sie kommen in der Armutsdebatte vielzu wenig vor", sagte Adolf Bauer, Sprecherratsvorsitzender desDeutschen Behindertenrats (DBR) und Präsident des Sozialverband SoVDam Montag zur Eröffnung einer DBR-Fachtagung in Berlin."Als SoVD, der in diesem Jahr das DBR-Sekretariat geführt hat,liegen uns sozialpolitisch beide Themenbereiche am Herzen. Wirbegleiten behindertenpolitische Debatten ebenso wie denArmutsdiskurs", betonte Adolf Bauer.Mit der Veranstaltung wolle der DBR ganz bewusst ein Signal setzenund den Zusammenhang von Armut und Behinderung aufzeigen, sagte AdolfBauer in seiner Rede. "Das Thema Armut brennt Menschen mitBehinderungen unter den Nägeln", betonte der Verbandspräsident. Lobäußerte Bauer in Richtung der Bundesregierung. Diese stehe zu ihremWort und müsse gemeinsam mit den Behindertenverbänden arbeiten.Dr. Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im Bundesministerium fürArbeit und Soziales sagte in seinem Vortrag: "Ein wichtiger Schlüsselzur Integration und zur Vermeidung von Armut von Menschen mitBehinderungen ist Teilhabe durch eine gute Arbeit. Bei der anhaltendguten Lage auf dem Arbeitsmarkt und mit Blick auf den steigendenFachkräftebedarf müssen wir uns noch mehr anstrengen, um Menschen mitBehinderungen die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Unser Zielbleibt ein inklusiver Arbeitsmarkt, an dem alle teilhaben können, aufdem jede und jeder die Chance hat, zu zeigen, was in ihr oder ihmsteckt."Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel,sagte: "Menschen mit Behinderungen sind überproportional häufig vonArmut bedroht. Armut bedeutet dabei mehr, als nicht genug Geld in derTasche zu haben. Es bedeutet in der Folge auch: arm sein an sozialenKontakten, an gesellschaftlicher Teilhabe, an Anerkennung undWertschätzung. Armut ist ein mehrdimensionales und vielschichtigesProblem, die Folgen bedingen und verstärken sich oftmals gegenseitig.Wenn nicht alle Menschen die gleichen Chancen habe, dann ist das einArmutszeugnis für unsere Gesellschaft."Im Jahr 1992 haben die Vereinten Nationen (UN) den 3. Dezember zumalljährlichen Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungenausgerufen. An diesem Tag finden weltweit Aktionen statt, die daraufabzielen, die volle Teilhabe und Gleichstellung behinderter Menschenzu erreichen. In diesem Jahr lud der Sozialverband Deutschland (SoVD)für den DBR zu einer Fachveranstaltung nach Berlin. Die Tagung wurdevon der Aktion Mensch gefördert.SoVD reicht DBR-Staffelstab weiterJedes Jahr am 3. Dezember, dem Welttag der Menschen mitBehinderung, wechselt das Sekretariat des Deutschen Behindertenrates.Der Sozialverband reichte den Staffelstab turnusmäßig an dieInteressenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL)weiter. Die ISL übernimmt damit den Vorsitz im DBR-Sprecherrat.Der DBR ist ein Aktionsbündnis der Behindertenverbände undSelbsthilfeorganisationen in Deutschland und engagiert sich seitvielen Jahren für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Im DBRhaben sich über 140 Organisationen behinderter und chronisch krankerMenschen vereinigt. Das Bündnis repräsentiert über 2,5 MillionenBetroffene. Für das Jahr 2018 hat der Sozialverband SoVD den Vorsitzim Sprecherrat des DBR übernommen.Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: Deutscher Behindertenrat (DBR), übermittelt durch news aktuell