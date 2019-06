Deutscher Bauerntag beginnt bei Leipzig

SCHKEUDITZ (dpa-AFX) - Klimaschutz und Artenvielfalt stehen im Mittelpunkt des 87. Deutschen Bauerntags, der am Mittwoch (9.00 Uhr) in Schkeuditz bei Leipzig beginnt.



Bauernpräsident Joachim Rukwied will vor den rund 500 Delegierten und 300 Gästen außerdem über die Auswirkungen der Trockenheit für die Landwirte sprechen.

Auch zum Handelsabkommen zwischen dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und der EU, über das seit Jahren verhandelt wird, will sich Rukwied äußern. Er befürchtet, dass dadurch die nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland geschwächt wird.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will am Abend die Positionen der Bundesregierung für die künftige Agrarpolitik erklären. Sie hatte angekündigt, im Herbst eine "Ackerbaustrategie" vorzulegen, die unter anderem Klimaschutzaspekte aufgreifen soll./trh/DP/stw