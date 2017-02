Deutscher Automarkt startet kräftig ins neue Jahr - Mercedes und BMW legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FLENSBURG (dpa-AFX) - Der deutsche Automarkt startet mit einem kräftigen Wachstum in das neue Jahr.



Im Januar wurden 241 399 Pkw neu zugelassen, ein Plus von 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Donnerstag in Flensburg mitteilte. Die privaten Zulassungen, die knapp ein Drittel ausmachten, legten etwas stärker zu als die Anmeldungen von Firmenwagen. Die deutschen Premiummarken Mercedes (+20,1 Prozent) und BMW (+18,8 Prozent) konnten sich über zweistellige Zuwachsraten freuen. Die VW -Tochter Audi musste mit einem knappen Minus von 0,3 Prozent dagegen etwas Federn lassen.

Von der Volkswagen-Kernmarke VW Pkw wurden 5,1 Prozent mehr Fahrzeuge zugelassen als vor einem Jahr. Damit entfällt der größte Anteil der Neuzulassungen insgesamt mit gut einem Fünftel weiter auf die Wolfsburger. Die General-Motors-Tochter Opel verbuchte ein Zulassungsplus von 4,5 Prozent. Der Diesel-Anteil bei den neu zugelassenen Pkw lag bei 45,1 Prozent. Vor einem Jahr hatte er 48,7 Prozent betragen./men/tos/stk