Deutscher Automarkt auch im Oktober von neuem Abgastest belastet

BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Automarkt ist auch im Oktober von der Einführung neuer Abgas- und Verbrauchstests belastet worden.



Vergangenen Monat wurden mit rund 252 600 Pkw etwa 7 Prozent weniger Fahrzeuge neu zugelassen als ein Jahr zuvor, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Freitag in Berlin mitteilte. Dabei hatte es im Vorjahresmonat noch zwei Arbeitstage weniger gegeben. Nach den ersten zehn Monaten steht mit 2,9 Millionen neu zugelassenen Wagen aber noch ein Plus von einem Prozent zu Buche.

Auf das Jahr gesehen ist die Herstellerbranche nun noch etwas pessimistischer, die Inlandsproduktion dürfte um 7 Prozent auf rund 5,3 Millionen Autos zurückgehen, hieß es vom VDA. Vorher hatte der Verband mit einem Rückgang von 3 Prozent auf 5,5 Millionen Fahrzeuge gerechnet.

Seit dem 1. September dürfen in der Europäischen Union nur noch Autos verkauft werden, die den neuen Abgas- und Verbrauchstest WLTP durchlaufen und bestanden haben. Insbesondere der Volkswagen-Konzern kommt mit der Genehmigung seiner Modelle nach dem neuen Verfahren nicht hinterher. Vor dem Stichtag verkauften viele Hersteller Restbestände mit dem alten Abgasstandard mit Rabatt und sorgten für kräftigen Aufschwung bei den Absatzzahlen, im September fielen die Verkäufe dann scharf zurück./men/fba