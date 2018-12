Deutscher Automarkt auch im November stark im Minus

FLENSBURG (dpa-AFX) - In Deutschland wurden auch im November deutlich weniger Autos gekauft.



Rund 273 000 Neuzulassungen entsprachen einem Minus von 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Dienstag in Flensburg mitteilte. Besonders stark war der Rückgang bei privaten Zulassungen.

Die Zahlen sind seit September schwach, als ein neuer Abgasprüfstandard in Kraft trat. Die Hersteller besaßen noch nicht für alle Modelle die Genehmigung und mussten ihre Produktion drosseln. Zuvor hatten sich noch viele Unternehmen mit Großeinkäufen nach dem alten Prüfstandard eingedeckt und so für Rekordzahlen gesorgt./bf/DP/nas