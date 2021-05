Deutscher Außenhandel legt weiter zu

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Außenhandel hat im März weiter zugelegt.



Die Ausfuhren stiegen gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen schwächeren Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet. Die Einfuhren zogen wesentlich deutlicher um 6,5 Prozent zum Vormonat an. Hier wurden die Markterwartungen deutlich übertroffen./bgf/stk