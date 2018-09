Deutscher Außenhandel besorgt über Eskalation im Zollstreit

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

PEKING/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die neueste Eskalationsstufe im Zollstreit zwischen den Wirtschaftsgroßmächten USA und China verunsichert den deutschen Außenhandel zutiefst.



Nach der Verkündung neuer US-Milliardenzölle auf Wareneinfuhren aus China Außenhandelspräsident Holger Bingmann der "Rheinischen Post" (Mittwoch): "Bisher war ich vorsichtig optimistisch, dass Handelsgespräche zu einem positiven Ergebnis führen könnten. Dass Trump nun tatsächlich noch diesen Zoll-Hammer rausholt, versetzt mich in tiefe Unruhe."

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag (Ortszeit) den Handelskonflikt durch neue Sonderzölle auf China-Importe im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar befeuert. Das chinesische Handelsministerium reagierte umgehend und kündigte am Dienstag Vergeltung an. So sollen US-Importe im Wert von 60 Milliarden Dollar mit Extrazöllen belegt werden.