Deutscher Apothekertag fordert Maßnahmen zur sicheren Produktion und besseren Kontrolle in der Arzneimittelversorgung (FOTO)

München (ots) -Zur Sicherung der Arzneimittelversorgung für alle Patienten inDeutschland haben die 300 Delegierten des Deutschen Apothekertages inMünchen heute zahlreiche Beschlüsse gefasst. Dazu gehören eineStärkung der Arzneimittelproduktion innerhalb Europas, eine höhereTransparenz bei der Wirkstoffherstellung und weitere Maßnahmen zurVerhinderung von Lieferengpässen. Dabei soll vor allem das System derKontrolle von Wirkstoffverunreinigungen bei derFertigarzneimittelherstellung überprüft und weiterentwickelt werden.Auch appellieren die Delegierten an die Bundesregierung, "sich dafüreinzusetzen, dass in allen Mitgliedsstaaten der EU Apothekenlückenlos und konsequent überwacht werden, so dass keine rechtsfreienRäume für Sonderformen von Apotheken zugelassen werden."In einem der angenommenen Leitanträge heißt es, dass diepharmazeutischen Unternehmer ausreichend Arzneimittel zur Verfügungstellen sollen: "Hierzu gehört insbesondere, dass die notwendigenAusgangsstoffe für lebensnotwendige Arzneimittel, Impfstoffe und inden Notfalldepots zu bevorratende Arzneimittel in ausreichendem Maßeinnerhalb der Europäischen Union hergestellt werden." In einemanderen beschlossenen Leitantrag heißt es: "Die geltenden Regelungenzur Guten Herstellungspraxis sowie zur Sicherung und Kontrolle derQualität von pharmazeutischen Unternehmen müssen konsequent bei derHerstellung von Fertigarzneimitteln angewendet und deren Einhaltungvon den zuständigen Behörden regelmäßig und umfassend überprüftwerden."Ein weiterer Beschluss fordert den Gesetzgeber auf, "dienotwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um für die ApothekerTransparenz über Art und Weise der Synthese der Wirk- und Hilfsstoffeder Fertigarzneimittel sowie die Syntheseorte herbeizuführen." Zudemwird der Gesetzgeber laut Beschluss des Deutschen Apothekertagesaufgefordert, "durch geeignete, wirksame Maßnahmen auf nationaler undeuropäischer Ebene unverzüglich die bedarfsgerechte Bereitstellungvon Arzneimitteln zu sichern, Lieferengpässe zu bekämpfen undVersorgungsengpässe zu verhindern." Laut Antragsbegründung tretenEngpässe in den Apotheken inzwischen auch bei Antibiotika,Schmerzmitteln oder Herzpräparaten auf.Mehr Informationen unter www.abda.de