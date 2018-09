Deutscher Apothekertag: Einladung zur Pressekonferenz am 9. Oktober 2018 in München (FOTO)

Berlin (ots) -Ein halbes Jahr nach dem Inkrafttreten des Koalitionsvertrages undder Bildung der neuen Bundesregierung diskutieren vom 10. bis 12.Oktober 2018 mehr als 300 Delegierte des Deutschen Apothekertages inMünchen über die Zukunft unseres Gesundheitssystems und unsererArzneimittelversorgung.Im Vorfeld haben wir Apothekeninhaber, nunmehr das dritte Mal inFolge, zu ihrer eigenen beruflichen Situation, zurBrancheneinschätzung und zu ihren Erwartungen an dieGesundheitspolitik befragt. Die Ergebnisse dieser repräsentativenErhebung möchten wir Ihnen mit dem "Apothekenklima-Index 2018"präsentieren. Wir laden Sie daher ein zurPressekonferenz zum Deutschen Apothekertag 2018Dienstag, 9. Oktober 2018, 11.00 UhrHotel Dolomit, WE Tagungszentrum, Goethestraße 11, 80336 MünchenTel. 089 / 59 28 47, nahe Hauptbahnhof (3 min. Fußweg)Bitte melden Sie sich bis Freitag, 5. Oktober 2018, für diePressekonferenz und den Deutschen Apothekertag an unter:http://expopharm.de/messe/tickets/presseakkreditierung/Wir freuen uns auch über Ihre Teilnahme an diesen Veranstaltungenin Halle C6, Eingang Nordost, Messe München:- Eröffnung der pharmazeutischen Messe "expopharm" durch denDAV-Vorsitzenden Fritz Becker, Mittwoch, 10. Oktober 2018, 9.30 Uhr- Eröffnung des Deutschen Apothekertages durch ABDA-PräsidentFriedemann Schmidt und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn,Mittwoch, 10. Oktober 2018, 14.00 Uhr- Politische Diskussionsrunde "Gesundheitsversorgung als Teilkommunaler Strukturpolitik" mit BAK-Präsident Dr. Andreas Kiefer,Mittwoch, 10. Oktober 2018, 15.30 Uhr- Themenforum "Gesundheitskompetenz - wieviel weiß der Patientwirklich?" mit UPD-Geschäftsführer Thorben Krumwiede, Donnerstag, 11.Oktober 2018, 14.00 UhrDie Pressestelle befindet sich im 1. OG, Eingang Ost, Am Messeturm4, Messe München, 81892 München (U2 Messestadt Ost). Weitere,aktuelle Informationen dazu unter:http://ots.de/o0UT1gPressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell