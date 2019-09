Deutscher Apothekertag in Düsseldorf: Pressekonferenz am 24. September 2019 u.a. Versandhandel, Lieferengpässe, E-Rezept (FOTO)

Berlin (ots) -Vom 25. bis 27. September 2019 diskutieren rund 300 Delegierte aufdem Deutschen Apothekertag in Düsseldorf über die Zukunft desGesundheitssystems und der Arzneimittelversorgung. DasVor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz (VOASG) - Stichwort: Versandhandel- steht dabei ebenso auf der Tagesordnung wieArzneimittel-Lieferengpässe und das E-Rezept. In diesem Kontextpräsentieren wir den nunmehr vierten "Apothekenklima-Index" und ladenSie daher ein zurPressekonferenz zum Deutschen Apothekertag 2019Dienstag, 24. September 2019, 11.00 UhrNH Hotel Düsseldorf City, Kölner Str. 186-188, 40227 DüsseldorfTel. 0211 78110, nahe Hauptbahnhof (10 min. Fußweg)Ihre Gesprächspartner sind ABDA-Vizepräsident Mathias Arnold undABDA-Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Schmitz. Bitte melden Siesich bis Freitag, 20. September 2019, für die Pressekonferenz und denDeutschen Apothekertag an:https://expopharm.de/forum-wissen/#datWir freuen uns auch über Ihr Interesse am Grußwort vonBundesgesundheitsminister Jens Spahn mit anschließender Diskussion,Freitag, 27. September 2019, 11.00 Uhr, im CCD Congress CenterDüsseldorf, Stadthalle, Saal XY, Eingang Süd.Die Pressestelle befindet sich im 1. OG, CCD, Eingang Süd, MesseDüsseldorf, Stockumer Kirchstraße 64, 40474 Düsseldorf (U 79 oder Bus722 - Messe Ost / Messe Süd / CCD). Alle Informationen zum DeutschenApothekertag stehen hier:http://ots.de/ENtPgpPressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell