Deutscher Apothekertag: ABDA-Präsident Schmidt fordert Werteorientierung statt verschärfter Ökonomisierung im Gesundheitswesen (FOTO)

München (ots) -Angesichts einer zunehmenden Ökonomisierung und Globalisierungbraucht das Gesundheitswesen einen grundlegenden Wertewandel. Statteiner ausschließlichen Fokussierung auf Kosten und Preise müssenQualität und Sicherheit für die Patienten wieder im Vordergrundstehen. Das fordert Friedemann Schmidt, Präsident der ABDA -Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, in seinem Lageberichtzur heutigen Eröffnung des Deutschen Apothekertages in München. Diejüngsten Arzneimittelskandale - zum Beispiel die Valsartan-Rückrufeoder das Lunapharm-Versagen - seien Folgen dieser Ökonomisierung undhätten der Arzneimittelversorgung erheblichen Schaden zugefügt. Dieallzu starke Fokussierung auf ökonomische Ziele im Gesundheitswesenmüsse wieder durch Werte wie Verantwortung und Vertrauen ersetztwerden, sagte ABDA-Präsident Schmidt."Weltweit unbeschränkter Waren- und Kapitalverkehr ist auch imGesundheitswesen zu einem politischen Fetisch geworden", sagteSchmidt: "Und wer einfach nur die Frage stellt, welchem Ziel diesezweifellos wichtigen Freiheiten eigentlich dienen sollen, der wirdvon den Fetischisten gern als rückwärtsgewandter Protektionistverunglimpft. Dabei sind Waren- und Kapitalverkehrsfreiheit doch keinSelbstzweck. Dienen sollen sie der eigentlich wichtigen Freiheit derMenschen." Schmidt kritisierte weiter, "dass sich praktisch jedervolkswirtschaftlich gebildete Schreibtischstratege eingeladen fühlt,uns zu erklären, wie man das Arzneimittelversorgungssystem besser,effektiver und effizienter machen könnte." Die praktische Erfahrunghinter dem Handverkaufstisch mit den Patienten in der Apotheke fehlediesen Theoretikern jedoch. An Bundesgesundheitsminister Jens Spahngewandt sagte Schmidt: "Weisen Sie all jene Schreibtischstrategen,Ideologen und Erbsenzähler in die Schranken, die aufverantwortungslose Weise immer wieder zur Strukturzerstörungaufrufen. Wir brauchen keine ökonomistische Klugscheißerei, sondernklare und verlässliche Rahmenbedingungen."Der Deutsche Apothekertag 2018 findet vom 10. bis 12. Oktober inMünchen statt. Die 34 Mitgliedsorganisationen der ABDA - 17 Kammernund 17 Verbände - haben rund 300 Delegierte entsandt, um die knapp 80Anträge in der Hauptversammlung zu diskutieren und abzustimmen.Mehr Informationen unter www.abda.de