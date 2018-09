Die Deutschen und ihr Auto: best4-Studienreport entschlüsselt Pkw-Affinität

München (ots) - Deutschland ist ein Auto-Land: Acht von zehnDeutschen ab 18 Jahren besitzen einen Pkw-Führerschein. 58 Prozentder Männer interessieren sich für Autos, jeder zweite Mann ist einausgesprochener Autofan. Wie die Deutschen ihre Kaufentscheidungtreffen, welche Marken sie warum wählen und wie Werbung fürAutomobile auf sie wirkt: All dies entschlüsselt die Gesellschaft fürintegrierte Kommunikationsforschung (GIK) in ihrem jetztveröffentlichten Branchenreport. Basis des umfassenden Berichts sindsowohl die Markt-Media-Studie best for planning (b4p) als auch dieWirkungsstudie best for tracking (b4t).Top-Marken: Der VW bleibt DER VolkswagenTrotz aller Skandale: VW führt das Ranking der Top 20 Pkw-Markenan. In jedem fünften deutschen Haushalt, in dem ein Auto vorhandenist, wird ein VW gefahren - und der VW Golf ist mit Abstand nochimmer das meistgenutzte Fahrzeug. Unter den Top-genutzten Pkw-Markensind nach dem Volkswagen die deutschen bzw. in Deutschlandproduzierten Marken Opel (12%), Ford (9%), Audi und BMW (je 8%) sowieMercedes Benz (7%).Kriterien beim Autokauf: Sicher, aber mit (alternativem)FahrvergnügenEin Auto soll in erster Linie zuverlässig und sicher sein - dassagen jeweils weit über 90 Prozent der deutschen Autokäufer. Hinzukommen ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und ein guter Fahrkomfort(je über 90%). Neben diesen Basics sind ein ansprechendes Design (71Prozent) und eine umfangreiche Ausstattung (69 Prozent) unter denTop-Ten-Kriterien. Aber auch Trends beeinflussen dieKaufentscheidung. Für immerhin bereits zwei Drittel der Autokäufersind auch umweltschonende Antriebstechnologien wichtig und für knappein Viertel spielen Features eines vernetzten Autos eine wichtigeRolle. Überdurchschnittlich offen für die vernetzten Funktionen eines"Connected Cars" sind übrigens Käufer von Neu- und Jahreswagen - siehaben auch Sportlichkeit, den neuesten Stand der Technik sowie eineumfangreiche Ausstattung noch etwas mehr im Blick als die Deutschenallgemein. Bei der Frage nach der Antriebsart setzen zwar 78 Prozentder Deutschen noch immer auf den guten alten Benziner. Allerding gibtes auch einen, wenn auch noch spitzen, Markt für alternativeTechnologien. Bei Neu- und Jahreswagenkäufern kommt für immerhin 17Prozent bereits ein umweltfreundlicherer Antrieb in Frage, bei denCar Sharern, einer jungen und urbanen Zielgruppe, sind es sogar 41Prozent.Industrie ist Treiber für TrendsDie Industrie ist den Konsumenten weit voraus, wenn es umZukunftsthemen geht und muss die Begriffe im wahrsten Sinne desWortes erfahrbar machen. Stichwort Connected Car: Nur jeder Zweitekennt zumindest ein Connectivity Feature für den Pkw, sei es dieRemote-App, der WLAN-Hotspot im Auto oder die Smartphone-Einbindung.Und nur die wenigsten nutzen aktuell zumindest eine dieserFunktionen. Auch Car Sharing nutzen bislang nur wenige Deutsche -allerdings lohnt sich der Blick auf die spitze Zielgruppe. Denn CarSharer, junge Großstädter (20-39 Jahre), sind keine Pkw-Ablehner,ganz im Gegenteil: 41 Prozent haben die Absicht, in den kommenden einbis zwei Jahren ein Auto anzuschaffen. Und jeder zweite Car Sharerwürde sich als ausgesprochenen Autofan bezeichnen.Werbung wirkt besser mit Print im MixDer GIK-Bericht zeigt, dass Pkw-Marken ihre Vorteile effektiv mitWerbung "erfahrbar" machen können. Mix-Kontakte über unterschiedlicheMediengattungen sind dabei nach wie vor das Erfolgsrezept für dieWerbewirkung: Pkw-Marken, deren TV-Kampagnen mit Anzeigen inPublikumszeitschriften kombiniert werden, werden besser erinnert,sympathischer wahrgenommen und erzeugen eine um 20 Prozent höhereKauf- und Empfehlungsbereitschaft. Wer dann noch mit Originalitätpunktet, kann sich absetzen. Wie eine gelungene Kreation aussieht,zeigt die GIK mit einer Zusammenstellung der Top-Motive aus demb4t-Kreativtracking. Am originellsten sind Ads von Audi und VW. Und,für den ein oder anderen vielleicht überraschend: Die VW-Motiveverzeichnen auch die meisten Sympathiepunkte.Über b4p und b4tDas Beste zum Thema Marke in zwei Studien: Die Markt-Media-Studiebest for planning (b4p) und die Wirkungsstudie best for tracking(b4t) bieten Insights zu 2.400 Marken. Neun Branchen, über 150Statements, 144 Einstellungen und acht Mediengattungen sind Basis derumfangreichen Daten. b4p bildet alle werberelevanten Märkte ab, obVerbrauchsgüter, Dienstleistungen oder Gebrauchsgüter. Das b4tMarkentracking zeigt die Markenwahrnehmung und -bewertung von über380 Marken, Modellen und Produktlinien. Weitere Informationen und denkompletten Branchenbericht finden Sie unter gik.mediaPressekontakt:Im Auftrag der GIK: Hubert Burda MediaChristiane BlanaTel.: 089 / 9250-3907Mail: christiane.blana@burda.comOriginal-Content von: Hubert Burda Media, übermittelt durch news aktuell