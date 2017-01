Die Deutschen sind im Passwort-Stress (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Fast jeder zweite Internet-Nutzer in Deutschland (44%) fühlt sichvon der steigenden Menge an Passwörtern für den Zugang zu Dienstengestresst. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die dasInternet-Portal WEB.DE zum heutigen Tag der Passwort-Sicherheitveröffentlicht. Viele Internet-Nutzer vernachlässigen deswegen dieSicherheit.56% der Befragten finden es lästig, bei immer mehr Diensten eineneigenen Login einrichten zu müssen. Ein Fünftel fühlt sich von derZahl der Passwörter sogar überfordert. Kein Wunder: Die meistenInternet-Nutzer haben sich bei bis zu fünfzehn verschiedenenOnline-Diensten angemeldet und besitzen persönliche E-Mail-Konten,Social-Media-Profile oder Shopping-Accounts, 12% nutzen sogar mehrals 20 Dienste. Für jeden Zugang sollte ein eigenes, möglichstkomplexes Passwort aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen undSonderzeichen verwendet werden. Doch diese Empfehlung beherzigtlängst nicht jeder. Lediglich 41% der Befragten gaben an, jedemDienst ein individuelles Passwort zuzugestehen. Die Mehrheit (54%)verwendet teilweise dieselben Passwörter für unterschiedlicheDienste, und 5% verlassen sich ausschließlich auf ein einzigesPasswort für alle Logins."Dadurch haben Hacker leichtes Spiel", sagt Jan Oetjen,Geschäftsführer von WEB.DE, anlässlich des Tags derPasswort-Sicherheit am 11. Januar 2017. "Ist das Universal-Passworterst einmal geknackt, sind automatisch auch alle anderen Dienste mitdiesem Passwort gefährdet, zum Beispiel Online-Shopping, dasE-Mail-Postfach oder der Online-Banking-Account. Auch wenn esmanchmal lästig scheint: Man sollte sich auf jeden Fall die Mühemachen, für jeden Dienst ein eigenes Passwort zu erstellen", soOetjen.Sicherheitsrisiko SmartphoneAuch bei den mobilen Endgeräten ist die Sicherheitslage lautUmfrage kritisch: Während 52% der Befragten ihr Handy entweder garnicht oder nur per PIN sichern, setzen lediglich 11% auf die höhereSicherheit eines Passworts. 16% entsperren ihr Gerät mit einemGestenmuster. Eine relativ neue Entwicklung ist die Absicherung perFingerabdrucksensor: Auf diese biometrische Technik setzt aktuellimmerhin jeder Fünfte (20%).Gründe für erhöhte Sicherheitsansprüche liefern die Smartphonesihren Nutzern genug: Immer mehr Online-Dienste wandern mit sensiblenDaten und Funktionen in mobile Apps. Dort herrscht eine Art"Always-In"-Mentalität: nur ein Viertel (26%) der Smartphone-Besitzermeldet sich regelmäßig nach der Nutzung eines Dienstes in der Appauch wieder ab. Wer das nicht macht, erhöht das Risiko, Dieben beiVerlust des Smartphones sensible private Daten wie Bankverbindungoder Online-Shopping-Konten zugänglich zu machen. Nur 6% derDeutschen machen sich keine Sorgen, beim Verlust ihres Smartphonesdiese Daten zu verlieren, 57% dagegen sind besorgt oder sogar sehrbesorgt.Passwörter werden komplexerBeim Erstellen der Passwörter werden die Deutschen sorgfältiger.Drei Viertel der Befragten setzen mittlerweile auf komplexePasswörter, bestehend aus Buchstaben in Groß- und Kleinschreibungsowie Ziffern. Bei Sonderzeichen besteht mit 55% noch Nachholbedarf.Im Vorjahr setzten zwei Drittel auf Buchstaben und Ziffern, 55% aufGroß- und Kleinschreibung sowie 39% auf Sonderzeichen.Die Umfrage und Tipps zur Passwort-Sicherheit stehen unterhttp://newsroom.web.de zum Abruf bereit.Über den "Tag der Passwort-Sicherheit"Der "Tag der Passwort-Sicherheit" wird seit 2011 von WEB.DEausgerufen, um das Bewusstsein der Internet-Nutzer für sicherePasswörter zu stärken. Das Internet-Portal fordert an diesem Tag dazuauf, sichere Passwörter zu wählen, diese regelmäßig zu ändern undjeden Dienst mit einem eigenen komplexen Passwort zu versehen.Über WEB.DEWEB.DE ist eines der führenden deutschen Internet-Portale. 19Millionen Menschen (AGOF digital facts 2016-09) nutzen monatlichWEB.DE Mail- oder Cloud-Services sowie die redaktionellen Seiten unddie Suchmaschine. Einen immer größeren Anteil hat dabei mobileKommunikation. Der komfortable Online-Speicher bietet einen sicherenOrt für persönliche Dokumente, Fotos, Musik und Videos in der Cloud.Mit De-Mail ermöglicht WEB.DE rechtssichere Kommunikation imInternet. Als Marke der United Internet AG ist WEB.DEGründungsmitglied der Initiativen INTERNET MADE IN GERMANY und E-MAILMADE in GERMANY für hohe Produktqualität mit deutschen Sicherheits-und Datenschutz-Standards.Pressekontakt:Christian FriemelPressesprecher WEB.DEBrauerstraße 48D-76135 KarlsruheTel: 0721-91374-4155presse@webde.deOriginal-Content von: WEB.DE, übermittelt durch news aktuell