Die Deutschen haben den Blues / Im Herbst sinkt das Stimmungsbarometer - doch es gibt Wege aus dem Tief (FOTO)

Münster (ots) -Wenn die Tage kürzer werden und viele Berufstätige erst im Dunkelnnach Hause kommen, greift eine eigentümliche Stimmung um sich: DerHerbstblues kommt. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger (51 Prozent)leidet darunter.Was sind die beliebtesten Tricks, um die Stimmung wiederaufzuhellen? Und wen trifft es eigentlich am häufigsten? DieErgebnisse einer repräsentativen Umfrage* im Auftrag der LotterieEurojackpot liefern Antworten.Der Seele und dem Körper etwas Gutes tunDie meisten Menschen, die den Herbstblues haben, ziehen sich indie eigenen vier Wände zurück und lassen die Seele baumeln -"Cocooning" heißt das Zauberwort. 29 Prozent dieser Gruppe geben an,sich in der dunklen Jahreszeit einzuigeln und ausgiebig zu lesen oderes sich beim Serienmarathon auf dem Sofa gemütlich zu machen.Andere treibt es wiederum zum Sport oder in die Wellnessoase: 22Prozent halten sich mit Fitness oder Entspannung im Spa denHerbstblues vom Leib. Weitere 20 Prozent treffen sich am liebsten mitFreunden - und lassen in Cafés und Restaurants den Herbst einfach vorder Tür.Ein Herbst der ExtraklasseJe größer der Herbstblues, desto kostspieliger könnten dieMaßnahmen sein, um ihn zu vertreiben - vorausgesetzt, man hat dasnötige Kleingeld. Die Dampfsauna reicht nicht aus? Wie wär's dann miteiner Wohlfühl-Behandlung im Burj al Arab in Dubai? DasAnti-Aging-Paket mit Gold für mehr Leuchtkraft ist dort für 1.135Euro zu haben.Das Café an der Ecke bietet dem Gaumen keine Überraschungen mehr?Abhilfe schafft das Restaurant "Sublimotion" auf Ibiza, das seinenGästen nicht nur eine anregende Lichtinszenierung, sondern auch ein20-Gänge-Menü für durchschnittlich 1.500 Euro pro Person bietet - einEurojackpot-Gewinner würde bei diesem Preis wahrscheinlich nicht malmit der Wimper zucken. Und nach dem Dessert mit dem Jackpot vonmomentan 74 Millionen Euro den Herbst an einem Ort mit ewigem Sommervergessen.Wie immun Männer und Frauen gegen Herbstblues sindAuch wenn die Tage kürzer werden zeigt es sich deutlich: Frauensind das emotionalere Geschlecht. 55 Prozent bekommen denHerbstblues, während über die Hälfte der Männer immun ist - nur 46Prozent von ihnen geben an, vom Grau in Grau beeinflusst zu werden.Die Frauen reagieren auf die Stimmungsschwankung bevorzugt mitRückzug auf die Couch (19 Prozent), während sich bei Männern dieAbwehrstrategie gleichmäßig auf Cocooning, Sport/Wellness und Treffenmit Freunden verteilt. Allerdings: Prozentual mehr Männer als Frauengeben sich ihrer Melancholie einfach hin, statt etwas zu tun, das sievertreibt - vielleicht sind sie doch nicht ganz so hart, wie es sooft den Anschein hat.Je älter, desto gelassenerEine gute Nachricht für alle Älteren: Im Herbst des Lebens wirdder Blues immer leiser. Während knapp zwei Drittel der 18- bis44-Jährigen melancholisch werden, ist es ab 55 Jahren nur noch etwasüber ein Drittel, das die Schwermut packt. Es scheint, dass in derzweiten Lebenshälfte die Erfahrung siegt, dass es irgendwann auchwieder Frühling wird.Geteiltes Deutschland?Ist der Herbst in Sachsen-Anhalt und Thüringen weniger Grau? Esscheint so: Ein im Vergleich kleinerer Anteil von 46 Prozent leidetunter der Tristesse - während in Bayern, Hamburg undSchleswig-Holstein 55 Prozent betroffen sind. Es gibt also keinGefälle zwischen Nord und Süd, sondern zwischen Ost und West, auchwenn dieses Gefälle das Land weniger deutlich teilt, als es zunächstden Anschein hat: Im Westen ist die Stimmung von 52 Prozent derMenschen eingetrübt, im Osten schlägt 48 Prozent der Einwohner dieJahreszeit aufs Gemüt. Zumindest beim Herbstblues sind sich dieDeutschen doch gar nicht so unähnlich.*Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2061 Personenteilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativfür die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.