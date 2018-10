Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) weiterhin Deutschlands Nummer Eins für junge Unternehmer und Gründungsinteressierte

Berlin/Potsdam (ots) - Auch in diesem Jahr können die Veranstalterder deGUT, die Investitionsbank Berlin (IBB) und die Investitionsbankdes Landes Brandenburg (ILB), wieder ein positives Resümee ziehen:Die Besucherzahl bleibt mit 5.878 Teilnehmern auf einem stabil hohenNiveau.Der Erfolg der deGUT beruht auf dem umfassenden Informations- undAustauschangebot für Gründer und Gründungsinteressierte. Zwei Tagelang konnten sie sich wieder mit Unternehmern, Experten, Förderernund Mentoren austauschen. Rund 130 Aussteller und Berater waren vorOrt, viele erfolgreiche Gründerinnen und Gründer berichteten ausihrer unternehmerischen Praxis - so beispielsweise die diesjährigendeGUT-Repräsentanten Seneit Debese (Greta&Starks), Sema Gedik (AufAugenhoehe), Christina Grätz (Nagola Re) und Kachun To. AnsgarOberholz (Berater und Experte für Neues Arbeiten) und ArndtKwiatkowski (Gründer von ImmoScout24 und Bettermarks) hielteninformative und anregende Keynotes.Sehr gut angenommen wurden auch die zahlreichen kostenfreienSeminar- und Workshopangebote sowie die Möglichkeit, sich imBeraterforum bei Experten und Coaches individuellen Rat einzuholen.Auch das vom Business Angels Club Berlin-Brandenburg e. V. (BACB)veranstaltete "SpeedDating" blieb ein Publikumsmagnet: In je siebenMinuten stellten die Finalisten vor Business Angels undMessebesuchern ihr Konzept vor. Ebenfalls großen Zulauf erhielt dieVeranstaltung "GESCHEITER[T] - Von Misserfolgen lernen", bei derUnternehmerinnen und Unternehmer berichteten, was sie aus beruflichenNiederlagen gemacht haben.Die deGUT wird gefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft,Energie und Betriebe in Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft undEnergie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und desEuropäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister fürWirtschaft und Energie, Peter Altmaier.Die nächste deGUT findet am 18. und 19. Oktober 2019 in der ARENABerlin statt.Pressekontakt:Anja LindemanndeGUT-PressebüroFriedrichstraße 23A10969 BerlinTel.: 030 / 25 7717 - 90E-Mail: presse@degut.dewww.degut.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell