Deutsche wollen lieber Reisen als Karriere machen

München (ots) - LinkedIn-Studie untersucht, was Erfolg fürArbeitnehmer bedeutet // Glück und Gesundheit höher gewichtet alsberufliche LeistungenEntgegen der klassischen Definition, Erfolg sei gleichbedeutendmit einer einflussreichen Position in einem Unternehmen und vielGeld, spielen berufliche Erfolge für deutsche Arbeitnehmer eine eheruntergeordnete Rolle. Das ergab eine repräsentative Studie* imAuftrag von LinkedIn, welche untersucht hat, wie die Deutschen heuteErfolg für sich definieren. Demnach hat Erfolg für 66 Prozent derBefragten eine individuelle Bedeutung. Nur knapp ein Viertel derBefragten sehen berufliche Meilensteine als Erfolg an. FinanzielleAspekte wie eine Gehaltserhöhung (16 Prozent) oder ein sechsstelligesGehalt (12 Prozent) werden sogar als noch weniger wichtig bewertet.Glücklich (72 Prozent) oder gesund (71 Prozent) zu sein wird alsgrößter Erfolg gesehen. Das Berufliche dient den meisten als Weg, umspäter mehr Freiheiten zu haben. So möchten 17 Prozent bis zum Jahr2027 in den Ruhestand gehen und diesen aktiv gestalten können."Erfolg ist entgegen der weitläufigen Annahme nicht mehr das Motto'Mein Haus, mein Auto, mein Boot'. Für viele sind persönlicheFreiräume sowie genügend Zeit für Familie und Freunde sehr wichtig",sagt Barbara Wittmann, Direktorin für den BereichRekrutierungs-Lösungen und Mitglied der Geschäftsleitung Deutschland,Österreich, Schweiz. "Arbeitnehmer suchen ihren Arbeitsplatzzunehmend danach aus, wie er sich mit dem Privatleben vereinbarenlässt. Gerade bei der Entscheidung, welches Unternehmen oder welcheneue Rolle interessant sind, können wir unseren Mitgliedernhilfreiche Informationen liefern. Das erleichtert, fundierteEntscheidungen zu treffen und ermöglicht es ihnen, den nächstenSchritt machen, der zu ihren Bedürfnissen passt."Glückliches Privatleben wichtiger als KarriereNeben Glück und Gesundheit zählt Zufriedenheit im Bezug auf ihrPrivatleben als größter Erfolg für die Befragten. Gute Freunde (55Prozent), die Familie (48 Prozent), Reisen (44 Prozent) oder Zeit fürHobbies (41 Prozent) werden höher gewichtet als dieKarriereentwicklung. Dabei unterscheiden sich die Vorstellungen vonFrauen und Männern kaum. Mit 13 Prozent nennen beispielsweise genauso viele Frauen wie Männer es als Erfolg, verheiratet zu sein.Männern ist es sogar wichtiger als Frauen, in einer Beziehung zu sein(33 Prozent im Vergleich zu 27 Prozent).Erfolg wird auch stark mit dem Erreichen persönlicher Zielegleichgesetzt. Bei der Frage, was Erfolg in zehn Jahren bedeutet,sagen 13 Prozent der Befragten, dass sie mehr Zeit für Familie undFreunde haben möchten, während zwölf Prozent durch die Welt reisenwollen. Nur rund jeder Zehnte arbeitet auf einen besser bezahlten Jobhin und nur zwei Prozent sehen als ihren großen Wunsch eine höherePosition an. Zwölf Prozent sind mit ihrem Leben so zufrieden, dasssie kein Ziel verfolgen, das sie in zehn Jahren erreichen möchten.Faktoren und Maßnahmen für ErfolgTrotzdem spielt der Beruf eine wichtige Rolle in den Planungen fürdie gesteckten Ziele. Als wichtigsten Faktor mit großem oder sehrgroßem Einfluss auf den Erfolg sehen 58 Prozent ihre Ausbildung. Diegewählte berufliche Laufbahn Berufsrichtung und der Wohnort findensich mit jeweils mit 38 Prozent danach.Ebenso sind Veränderungen im Beruf das Mittel der Wahl, um diegesteckten Ziele zu erreichen. So würden die meisten (34 Prozent)einen besser bezahlten Job annehmen oder Überstunden in Kauf nehmen(20 Prozent), um im Privatleben mehr Freiheiten zu haben. Nur sechsbzw. sieben Prozent würden hingegen Zeit mit ihrer Familie oderFreunden opfern und nur acht Prozent würden in einen schlechterbezahlten Job wechseln.Erfolg ist vielseitigDie Umfrage zeigt somit, dass Erfolg kein Synonym für eineerfolgreiche Karriere ist, sondern ganz individuell interpretiertwird. 21 Prozent der Befragten wünschen sich sogar, dass Erfolgleichter definierbar ist und 22 Prozent sind der Meinung,traditionelle Ansichten von Erfolg seien veraltet. 49 Prozent derBefragten beschreiben Erfolg als viele kurz- und langfristigeErrungenschaften. Trotz der unterschiedlichen Vorstellungen fühlensich die Befragten auch unter Druck gesetzt. 30 Prozent wünschen sichnämlich, Erfolg würde von der Gesellschaft nicht so hoch gewichtetwerden und 20 Prozent wünschen sich, Erfolg sei einfacher zuerreichen.*Zwischen 12. und 15. 