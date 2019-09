Deutsche wollen keinen starken Führer / Weltweite Studie über die Entwicklung populistischer und nationalistischer Gesellschaftstendenzen

Hamburg (ots) - 69 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dasWirtschaftssystem werde zum Vorteil der Reichen und Mächtigenmanipuliert. Das entspricht etwa dem weltweiten Durchschnitt (70Prozent). Die Wahrnehmung, dass lokale Experten die Lebenssituationder gewöhnlichen Leute nicht verstehen, ist in der Bundesrepublik imVergleich zu 2016 um 11 Prozent gestiegen. Deutschland bleibt jedocheines von nur drei Ländern, in dem sich weniger als die Hälfte derBevölkerung einen starken Führer wünscht; jeder zweite spricht sichausdrücklich dagegen aus (48%).Eine Ipsos-Studie, in der über 18.000 Menschen in 27 Ländernbefragt wurden, zeigt, dass Vorstellungen über ein kaputtes,politisches System auf globaler Ebene heute noch genauso verbreitetsind wie im Dezember 2016 - wenige Wochen nach der Wahl vonUS-Präsident Donald Trump und Monate, nachdem sich eine Mehrheit derBriten für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden hat."Die Daten bestätigen die gravierenden politischen Umwälzungen,die wir in den letzten Jahren beobachten konnten", sagt Dr. RobertGrimm, Leiter der Politik- und Sozialforschung bei Ipsos inDeutschland. "Tiefgehende ideologische Differenzen werden in vielenwesteuropäischen Ländern offen gelebt und gegebenenfalls auch mitpolitisch motivierter Gewalt ausgetragen."In Deutschland ist das Bild zweideutig. Immer mehr Deutschebezweifeln, von Experten verstanden, von Volksparteien vertreten undam Wohlstand beteiligt zu sein. "Andererseits sehen viele Deutsche,wohl auch auf Grund der tiefgehenden Erfahrung mit totalitaristischenRegimes, keine Lösung in einer starken Führungspersönlichkeit", soGrimm weiter. "So treibt das Land in einer apathischen politischenKultur von einer ungewollten Zweckkoalition zur nächsten, ohnekonkret nach einem neuen Gesellschaftsvertrag zu suchen."Im weltweiten Vergleich: Mehrheiten stimmen populistischen undnationalistischen Aussagen zuWährend die Gesamtzahl der populistischen Meinungen weltweitnahezu unverändert auf hohem Niveau geblieben ist, habennationalistische Einstellungen noch an Boden gewonnen. Die Umfragezeigt, dass populistische (Schweden, Südafrika, Argentinien, Indien)und nationalistische Tendenzen (Mexiko, Schweden, Japan) in einigenLändern einen Anstieg verzeichnen, während sie in anderen (Israel,Italien, Ungarn, USA) zurückgegangen sind.Das System ist kaputt - Mehrheit fühlt sich ausgeschlossenEine Mehrheit der Bürger in den 27 befragten Ländern fühlt sichvon der "normalen Ordnung" in ihrem Land ausgeschlossen, daran hatsich seit der Erhebung im Dezember 2018 kaum etwas geändert: -70%sagen, die Wirtschaft werde manipuliert, um die Reichen und Mächtigenzu begünstigen (plus 1 Prozentpunkt seit Dezember 2018) -66% sind derMeinung, dass sich traditionelle Parteien und Politiker nicht umMenschen wie sie kümmerten (plus 2 Prozentpunkte) -54% halten dieGesellschaft ihres Landes für zerrüttet (plus 4 Prozentpunkte)In jedem Land der Welt außer in Schweden stimmt eine Mehrheit derAussage zu, dass ihre Wirtschaft zugunsten der Reichen und Mächtigenmanipuliert werde. Seit Dezember 2018 ist diese Ansicht in Schweden,Argentinien und Japan um jeweils 11 Prozentpunkte gestiegen. DieZustimmung zu dieser Einstellung ist jedoch auch in einigen Ländernzurückgegangen: am meisten in Israel (15 Prozentpunkte) und ingeringerem Maße in Ungarn und Serbien (jeweils 5 Punkte), sowieMexiko und den USA (jeweils 3 Punkte).Nur 11 Prozent der Menschen in den 27 Befragungsländern haben denEindruck, dass traditionelle Politiker und Parteien sich um Menschenwie sie kümmerten. Seit 2016 ist die Wahrnehmung, von ihnen nichtmehr vertreten zu werden, in Südafrika (plus 13 Punkte) undGroßbritannien (plus 11 Punkte) am stärksten angestiegen. Israel(minus 8 Punkte), Serbien und Italien (jeweils minus 5) verzeichnendagegen einen Rückgang dieser Einschätzung.Das Gefühl, die Gesellschaft sei zerbrochen, ist auf globalerEbene zwischen 2016 und 2019 um 4 Prozentpunkte zurückgegangen. Amstärksten ist der Rückgang in Südkorea (minus 29 Punkte), Italien(minus 19 Punkte) und Mexiko (minus 15 Punkte). Kanada verzeichnetals einziges Land einen zweistelligen Anstieg dieser Einschätzung um15 Prozentpunkte.Zwei Drittel der Befragten verlangen nach starkem Führer-64% sagen, ihr Land brauche einen starken Führer, um es von denReichen und Mächtigen zurückzuholen (plus 1 Punkt) -62% glauben, dasslokale Experten das Leben von Menschen wie ihnen nicht verstünden(plus 2 Punkte) -49% sind der Meinung, dass ihr Land, um es wieder inOrdnung zu bringen, einen Führer brauche, der bereit sei, die Regelnzu brechen (unverändert)Deutschland, Schweden und Japan sind nach wie vor die einzigenLändern, bei denen die Zustimmung zu der Ansicht, das Land braucheeinen starken Führer zum Schutz vor den Reichen und Mächtigen unter50 Prozent liegt. Allerdings hat die Einschätzung in Schweden miteinem Anstieg um 10 Prozentpunkte am stärksten zugenommen. In Italien(minus 8 Punkte) und Israel (minus 6 Punkte) wurde der größteRückgang gemessen.Nationalistische Stimmungen bleiben auf hohem Niveau-60% sagen, dass Arbeitgeber bevorzugt Staatsbürger stattEinwanderer einstellen sollten, wenn Arbeitsplätze knapp sind (plus 4Prozentpunkte) -60% verneinen die Ansicht, dass es ihrem Land besserginge, wenn es alle Einwanderer hereinließe, die kommen wollen (plus1 Punkt) -43% denken, dass Einwanderer den "echten" Staatsangehörigenihres Landes wichtige Sozialleistungen wegnähmen (plus 4 Punkte)Bei der Einschätzung, dass Arbeitgeber Einheimischen Vorrang vorEinwanderern geben sollten, wenn Arbeitsplätze knapp sind, lassensich lokale Tendenzen beobachten: Bis auf wenige Ausnahmen liegtdiese Ansicht in Osteuropa, Lateinamerika und Asien über, sowie inWesteuropa und Nordamerika unter dem globalen Durchschnitt. Denstärksten Anstieg verzeichnen Schweden (plus 17 Punkte), Japan (plus15 Punkte) und Mexiko (plus 14 Punkte). Italien (minus 7 Punkte) istdas einzige Land mit einem Rückgang von über 4 Prozent. Fünf Länderverzeichnen eine zweistellige Zunahme bei der Einschätzung,Einwanderer nähmen "echten" Staatsbürgern wichtigeSozialleistungen weg - die meisten von ihnen haben einen Zustrom vonGeflüchteten erfahren: Mexiko (plus 25 Prozentpunkte), Peru (plus 23Punkte), Serbien (plus 17 Punkte), Schweden (plus 13 Punkte) undBrasilien (plus 10 Punkte). In der Türkei, Malaysia und Serbien liegtder Zustimmungsgrad bei über 50 Prozent. In Japan (25 Prozent) undPolen (26 Prozent) ist die Zustimmung am geringsten.GRAFIKEN ZU DIESER STUDIE FINDEN SIE AUF Ipsos.deÜber die StudieDie Ergebnisse stammen aus der Global Advisor Studie "Populist andNativist Sentiment 2019", die von 22. März bis 15. April 2019 in 27Ländern durchgeführt wurde. Ipsos befragte im Rahmen derOnline-Befragung 18.528 Erwachsene im Alter von:- 16 bis 74 Jahren in Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien,Chile, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Ungarn, Indien,Italien, Malaysia, Mexiko, Peru, Polen, Russland, Saudi-Arabien,Serbien, Südafrika, Spanien und Schweden- 18 bis 74 Jahren in Kanada, Israel, Südafrika, der Türkei undden USA- 19 bis 74 Jahren in SüdkoreaDie Stichprobe besteht in Australien Brasilien Kanada, Frankreich,Deutschland, Großbritannien, Italien, Japan, Spanien und den USA ausmehr als 1000 Personen, in jedem anderen untersuchten Land aus über500 Personen.In Argentinien, Australien, Belgien, Kanada, Frankreich,Deutschland, Großbritannien, Ungarn, Italien, Japan, Polen, Südkorea,Spanien, Schweden und den USA können Online-Umfragen alsrepräsentativ für die allgemeine Bevölkerung im erwerbsfähigen Alterangesehen werden. In den anderen untersuchten Ländern sindOnline-Stichproben städtischer, gebildeter und/oder wohlhabender alsdie allgemeine Bevölkerung.Es wurde eine Gewichtung der Daten vorgenommen, um diedemografischen Merkmale auszugleichen und damit sicherzustellen, dassdie Stichprobe die aktuellen offiziellen Strukturdaten dererwachsenen Bevölkerung eines jeden Landes widerspiegelt.Über Ipsos:Ipsos ist die Nummer 3 weltweit in der Marktforschungsbranche mitmehr als 18.0000 Mitarbeitern und starker Präsenz in 90 Ländern.Unsere Forschungsexperten, Analysten und Wissenschaftler verfügenüber das breite Know-How von Multi-Spezialisten, das tiefe Insightsin Handlungen, Meinungen und Motivationen von Bürgern, Konsumenten,Patienten, Käufern oder Mitarbeitern ermöglicht. Wir haben die großeBandbreite unserer Lösungsansätze in 18 Service Lines zusammengefasstund unterstützen damit über 5000 Kunden weltweit.1975 in Paris gegründet, wird Ipsos bis heute von Forscherngeführt. In Deutschland sind wir mit ca. 700 Mitarbeitern an sechs Standorten präsent: Hamburg, Mölln, Berlin, Frankfurt, Nürnberg und München.
Ipsos ist seit dem 1. Juli 1999 an der Euronext in Paris notiert. Das Unternehmen ist Teil des SBF 120 und des Mid-60 Index und hat Anspruch auf den Deferred Settlement Service (SRD). ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP