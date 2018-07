Deutsche wollen beim Wechsel des Stromanbieters mehr Service (FOTO)

Köln (ots) -YouGov-Studie im Auftrag von E WIE EINFACH zeigt:- Über 50 Prozent treffen Wechsel-Entscheidung alleine- Kunden wünschen sich mehr Transparenz und Service81 Prozent der Deutschen überprüfen ihre Stromrechnung regelmäßig,65 Prozent haben schon einmal den Stromanbieter gewechselt - so dasErgebnis einer repräsentativen YouGov-Studie im Auftrag von E WIEEINFACH. Die Wechsel-Entscheidung treffen die Deutschen dabei aufganz unterschiedliche Weise: 37 Prozent entscheiden sich gemeinsammit Partnern, Lebensgefährten oder Mitbewohnern für einenStromanbieter. Gut die Hälfte (52 Prozent) legt sich allerdingskomplett alleine fest und weitere 10 Prozent entscheiden nichtselbst. Grundsätzlich scheinen die Empfehlungen vonVerbraucherorganisationen, Stromrechnungen jährlich zu überprüfen,also zu greifen.Aber was bringt Menschen eigentlich dazu, ihren Stromanbieter zuwechseln? Als wichtigste Gründe hierfür gaben die Befragten an: einezu hohe Stromrechnung (30 Prozent), die Empfehlung vonTarifvergleichsportalen (26 Prozent) und einen anstehenden Umzug (20Prozent). Natürlich haben auch die Empfehlungen von Freunden, Familieund Bekannten Gewicht (11 Prozent). Den Wunsch, zu einemÖkostromanbieter zu wechseln, nannten 10 Prozent.Doch woran liegt es, dass immerhin fast jeder Dritte (31 Prozent)den Wechsel am Ende nicht vollzieht? Die Befragten gaben eine Reihevon Gründen an, die ihnen die Entscheidung erleichtern würde. Hierzuzählen vor allem eine transparente Preisgestaltung (42 Prozent), einattraktiver Wechselbonus (41 Prozent) und der Wunsch nach einemWechselservice, der alle notwendigen Schritte übernimmt (35 Prozent).Und offenbar gibt es immer noch bei fast jedem Dritten unbegründeteBedenken, dass die durchgehende Versorgung mit Energie in Fragegestellt sein könnte: 34 Prozent wünschen sich einen garantiertreibungslosen Wechsel."Der Wunsch der Befragten nach einem Wechselservice ist für E WIEEINFACH selbstverständlich. Denn sobald sich ein Kunde für unsentschieden hat, muss er sich um nichts mehr kümmern", erklärt KatjaSteger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH. "Er kann es sich ohneschlechtes Gewissen bequem machen. Alle weiteren Formalitäten, wieetwa die Kündigung des Altanbieters, übernehmen wir für ihn", soSteger weiter.Die repräsentative Umfrage basiert auf Online-Interviews mitTeilnehmern des YouGov-Panels Deutschland.Pressekontakt:E WIE EINFACH GmbHKommunikationSalierring 47-5350677 KölnRückfragen bitte an:Bettina DongesT 0221-17737-308F 0221-17737-210presse@e-wie-einfach.deOriginal-Content von: E WIE EINFACH GmbH, übermittelt durch news aktuell