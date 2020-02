Deutsche vertrauen bei Krebsbekämpfung auf medizinischen Fortschritt (FOTO)

Burghausen (ots) - Aktuelle Umfrage zeigt: Fortschritte in der Medizin wandelndas Bild der Krankheit, die lange als unbesiegbar galt. Bei der Bekämpfung vonKrebs steht der Wunsch nach alternativen Therapieverfahren, die von denKrankenkassen getragen werden, ganz oben.Krebs ist die am meisten gefürchtete Krankheit, noch vor Alzheimer, Demenz oderSchlaganfällen. Zwei Drittel der Deutschen (66 Prozent) sind schon einmal anKrebs erkrankt oder haben nahe stehende Personen aus dem Familien- oderFreundeskreis, die an Krebs erkrankten. Dennoch scheint sich das Bild derKrankheit zu wandeln. Viele akzeptieren Krebs heute nicht mehr als Schicksal.Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Medias-Klinikums Burghausen inKooperation mit dem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG unter rund 1.000 Männernund Frauen.Medizinischer Fortschritt stärkt ZuversichtKnapp die Hälfte der Deutschen (49 Prozent) hat heute mehr Vertrauen in dieFortschritte der Medizin als Angst vor dem Krebs, so die Ergebnisse der Umfrage.Dieses grundsätzliche Vertrauen wird von Männern (51 Prozent) und Frauen (48Prozent) etwa im selben Maße geteilt. Besonders ausgeprägt ist es bei älterenPersonen. So liegt die Zustimmung bei 60- bis 69-Jährigen mit 57 Prozent überdem Durchschnitt und erheblich über der Zustimmung von Jüngeren (18- bis29-Jährige: 47 Prozent). Die Fortschritte in der Medizin haben dabei auch dieSichtweise und Einstellung zu der Krankheit verändert. Der Umfrage zufolgestimmt mehr als jeder zweite Deutsche (52 Prozent) der Aussage zu, die Krankheitsei nicht mehr gleichbedeutend mit Tod, man könne mit ihr leben und sie hin undwieder auch besiegen. Dabei sind vom Krebs Betroffene sogar eherzuversichtlicher als andere. Ihre Zustimmung liegt mit 54 Prozent über der dernicht Betroffenen (48 Prozent).Krebspatienten wünschen sich schonende TherapienTrotz aller Erfolge bleibt die Tatsache bestehen, dass Standardtherapien oftschwere Nebenwirkungen mit sich bringen, die die Lebensqualität der Betroffenenstark einschränken. Fast drei Viertel der Befragten (72 Prozent) wünschen sichdaher, dass schonende und alternative Therapien gefördert werden und von denKassen getragen werden sollten. Bei genauerem Hinsehen ergeben sich deutlichUnterschiede, die vom Grad der Betroffenheit abhängen. So liegen Erkrankte (76Prozent) und Nicht-Betroffenen (63 Prozent) deutlich auseinander. Ebensodeutlich ist die Kluft zwischen Alt (60- bis 69-Jährige: 85 Prozent) und Jung(18- bis 29-Jährige: 62 Prozent). "Technischer Fortschritt in der Medizin sowiedie Weiterentwicklung und Anwendung innovativer Therapieverfahren sindessentiell in der Krebsbekämpfung", sagt Prof. Dr. Karl R. Aigner vomMedias-Klinikum in Burghausen, einer führenden onkologischen Spezialklinik. "Eswird künftig zunehmend darauf ankommen, krebskranken Menschen mehr Lebenszeitund gleichzeitig mehr Lebensqualität zu geben."Die Ergebnisse im DetailVor Krankheit haben viele Menschen Angst. Krebs ist die am meisten gefürchteteKrankheit, noch vor Alzheimer, Demenz oder Schlaganfällen. Dennoch akzeptierenihn viele nicht als Schicksal. Fortschritte der Medizin machen zudem Mut. 1.060Personen in Deutschland wurden im Februar 2020 gefragt: Wie stehen Sie dazu?- 72 Prozent: Schwere Nebenwirkungen einer Krebstherapie schränkendie Lebensqualität meist noch sehr ein. Daher solltenschonendere und alternative Therapien gefördert und von denKassen getragen werden, wenn sie Erfolge zeigen.- 52 Prozent: Die Fortschritte in der Medizin haben meineSichtweise auf diese Krankheit verändert. Krebs ist nicht mehrgleichbedeutend mit Tod. Man kann heute mit ihm leben bzw. ihnhin und wieder besiegen.- 49 Prozent: Angst ist kein guter Ratgeber. Ich habe mehrVertrauen in die Fortschritte der Medizin als Angst vor derKrankheit.- 33 Prozent: Ich informiere mich regelmäßig zu Fortschritten inSachen Krebs. Ich glaube, dass Innovation der richtige Weg ist,mit dieser Krankheit umzugehen.- 32 Prozent: Auch wenn die Medizin fortschreitet, wird am Schlussimmer der Krebs siegen. Der Krebs ist die Schicksalskrankheit ineiner alternden Gesellschaft.Über die UmfrageDie Umfrage wurde vom Marktforschungsinstitut INNOFACT AG in Zusammenarbeit mitdem Medias-Klinikum Burghausen bei rund 1.060 Männern und Frauen im Alterzwischen 18 und 69 Jahren durchgeführt. Die Stichprobe entspricht nach Alter,Geschlecht und Region der repräsentativen Verteilung der deutschen Bevölkerung.Die unabhängige Online-Erhebung fand im Februar 2020 statt.Über das Medias-Klinikum BurghausenDas Medias-Klinikum ist eine Privatklinik mit den Schwerpunkten OnkologischeChirurgie und Regionale Chemotherapie (RCT) unter Leitung von Prof. Dr. med.Karl Reinhard Aigner, der auf diesem Gebiet über eine 40-jährige Expertiseverfügt und weltweit als Pionier der RCT gilt. Erweitert wird dasTherapieangebot durch Immuntherapie, Hyperthermie und Schmerztherapie. DieKlinik verfügt über insgesamt 36 Betten für stationäre Behandlungen, einenOperationsbereich mit zwei Operationssälen. Das Medias-Klinikum ist aktiv inForschung und Wissenschaft, der Lehre sowie international in der Ausbildung vononkologischen Chirurgen. Kooperationen bestehen auf nationaler Ebene unteranderem mit den Universitätskliniken Gießen und Aachen.