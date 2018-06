Deutsche vernachlässigen die Kopfhaut beim Sonnenschutz (FOTO)

Bielefeld (ots) -Aktuelle Studie zeigt: Kopfhaut erweist sich als meistvernachlässigte Körperstelle beim Sonnenschutz.Sonnenschutz von Kopf bis Fuß? Fehlanzeige!Eine aktuelle repräsentative Umfrage von Männern und Frauen imAlter von 20 bis 71 Jahren ergab, dass nur die wenigsten diesonnenexponierte Kopfhaut schützen. Nicht einmal jeder fünfteBefragte (19 Prozent) trägt Sonnenschutz auf den Haaransatz, denScheitel oder haarlose Areale auf. Mit diesem Wert erweist sich dieKopfhaut als die am stärksten vernachlässigte Körperpartie beimSonnenschutz, gefolgt von den Füßen (28 Prozent).Sonnenschutz-Auftrag hört für viele vor dem Haaransatz aufDie Befragten denken beim Eincremen zunächst an dieoffensichtlichen Körperstellen: Sie tragen Sonnenschutz üblicherweiseim Gesicht (78 Prozent), auf Arme (73 Prozent) und Schultern (66Prozent) auf. Nur 19 Prozent hingegen versorgen ihre Kopfhautroutinemäßig mit einem nicht-textilen Sonnenschutz. 13 Prozent gabenan, die Kopfhaut beim Eincreme-Prozedere sogar zu "vergessen".Kopfhaut ist eine besonders sonnenexponierte Körperstelle DasErgebnis ist alarmierend:Die UV-Strahlung fällt direkt senkrecht auf das Haupt, so ist dieempfindliche Kopfhaut besonders sonnenbrandgefährdet. Meist bildenHaare einen natürlichen Sonnenschutz für die Kopfhaut. Personen mitlichtem oder dünner werdendem Haar fehlt diese Schutzfunktion jedoch.Auch Scheitelträger vergessen häufig, dass sie der Sonne einehaarlose Angriffsfläche bieten. Das Problem "Kopfhaut-Sonnenbrand"kann somit Mann und Frau betreffen.Pressekontakt:Marcel KlöppingTel.: +49 (0) 521 8808-226E-Mail: presse@drwolffgroup.comOriginal-Content von: Dr. Wolff-Forschung, übermittelt durch news aktuell