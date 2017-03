Deutsche unterschätzen Risiken von Rückenschmerzen (FOTO)

Bad Vilbel (ots) -Tag der Rückengesundheit am 15.03.2017: STADA Gesundheitsreportzeigt, wie viele Deutsche unter Rückenschmerzen leiden und wie wenigsie dagegen unternehmenDer "Tag der Rückengesundheit" findet am 15. März bereits zum 16.Mal statt. Unter dem diesjährigen Motto "Balance halten - Rückenstärken" gibt es bundesweite Aktionen undInformationsveranstaltungen. Die hohe Relevanz des ThemasRückengesundheit wird auch im STADA Gesundheitsreport 2016 deutlich.Dieser zeigt, dass 62 Prozent der Deutschen durch Rückenschmerzen imtäglichen Leben beeinträchtigt sind. Trotzdem machen nur wenigeBundesbürger etwas dagegen.Jeder dritte Deutsche hat mehrmals pro Monat Rückenschmerzen,knapp die Hälfte mehrmals im Jahr. Lediglich sieben Prozent sind freivon jeglichen Rückenbeschwerden. Besonders häufig leidet dieAltersgruppe der 50- bis 59-Jährigen. Außerdem auffällig: 41 Prozentder Frauen klagen mehrmals pro Monat über "Rücken", bei den Männernsind es nur 29 Prozent. Das ergibt der STADA Gesundheitsreport 2016 -eine repräsentative Studie des Marktforschungsunternehmens KantarHealth im Auftrag der STADA Arzneimittel AG unter 2.000 Deutschen.Die häufigen Rückenschmerzen prägen den Alltag der Betroffenen: 35Prozent leiden unter den Schmerzen, 30 Prozent können aufgrund derSchmerzen nur schlecht schlafen und jeder Fünfte muss auf bestimmteFreizeitaktivitäten verzichten.Nur wenige beugen den Schmerzen vorObwohl die Menschen wissen, dass ein schmerzender Rücken dastägliche Leben beeinträchtigen könnte, machen nur 23 Prozent derRepublik vorbeugend Rückenübungen. Dabei lassen sich einfache Übungensogar am Arbeitsplatz durchführen - und zwar mit positivenAuswirkungen auf den Bewegungsapparat. "Viele Arten vonRückenschmerzen wären mit Prävention zu verhindern. Dass sich soviele Menschen vorbeugend nicht zu Bewegung und sportlichenAktivitäten aufraffen können, ist schwer nachzuvollziehen. Vermutlichunterschätzen sie, solange sie gesund sind, immer noch dieAuswirkungen, die Rückenschmerzen auch langfristig auf Körper undGeist haben können", sagt Dr. med. Johannes Wimmer im STADAGesundheitsreport 2016.Mit Rückenschmerzen zum Arzt? Lieber nichtSind die Schmerzen bereits da, geht es um die Behandlung. Hierzugehen nur 17 Prozent der Deutschen regelmäßig zum Arzt. Die meistenBetroffenen setzen bei der Behandlung ihr Vertrauen lieber in altbewährte Hausmittel. Mit Wärme in Form von Pflastern, Salben oderKörnerkissen bekämpfen 35 Prozent ihre Rückenschmerzen, knapp einViertel der Deutschen setzt auf rezeptfreie Medikamente. Ein Drittelder Republik macht allerdings gar nichts und hofft, dass sich dieSchmerzen von selbst bessern. Das trifft besonders auf die 18- bis29-Jährigen zu. Sie haben keine Lust, ihre Zeit in Wartezimmern zuverbringen oder glauben nicht an die gängigen Therapieformen.Verspannungen und zu wenig Bewegung begünstigen RückenschmerzenAber woher kommen die Rückenbeschwerden? Als Hauptursache geben 41Prozent der Deutschen verspannte Muskeln an, 35 Prozent sehen dieSchuld beim Bewegungsmangel und 30 Prozent führen die Schmerzen aufzu große körperliche Belastung zurück. Diagnostizierte Erkrankungenwie ein Bandscheibenvorfall oder altersbedingte Beschwerden treffenauf etwa ein Fünftel der Bevölkerung zu.Pressekontakt:STADA Arzneimittel AGAngela HorbachStadastraße 2-1861118 Bad VilbelTel.: +49(0) 6101 603-165Fax: +49(0) 6101 603-215E-Mail: press@stada.dekomm.passion GmbHSina AckerHimmelgeister-Straße 103-10540225 DüsseldorfTel.: +49(0) 211 600 46-121Fax: +49(0) 211 600 46-200E-Mail: stada@komm-passion.deOriginal-Content von: Stada Arzneimittel, übermittelt durch news aktuell