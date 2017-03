Deutsche unterschätzen CO2-Einsparpotenzial bei Wärmeenergie zu Hause (FOTO)

Mühlacker (ots) -NaturEnergiePlus veröffentlicht Studie zur WärmeenergiewendeLaut einer aktuellen repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag vonNaturEnergiePlus ist der Begriff "Wärmeenergiewende", also z.B. dieSanierung von Heizungsanlagen oder der Umstieg von fossilenEnergieträgern auf erneuerbare bei der Beheizung von Wohnraum, vielenDeutschen nicht bekannt oder sie ordnen das Thema falsch ein. 20Prozent assoziieren die Wärmeenergiewende mit negativen Aspekten, wieeiner Kostenbelastung, und betrachten sie zudem als schlechtumgesetzt. Ein Großteil der Deutschen (42 Prozent) hat eine neutraleEinstellung zur Wärmeenergiewende und assoziiert sie beispielsweisemit dem generellen Umstieg auf erneuerbare Energie oder der"Häuserdämmung".Außerdem geht aus der Studie hervor, dass die Mehrheit derDeutschen das CO2-Einsparpotenzial durch Maßnahmen wie dieModernisierung von Heizungsanlagen oder die Verwendung von Ökogasunterschätzt. Im Durchschnitt vermuten die Deutschen, dass dasEinsparpotenzial bei 27,8 Prozent liege. Im Gegensatz dazu hat eineaktuelle Studie der Initiative Zukunft Erdgas einCO2-Einsparpotenzial durch die obengenannten Maßnahmen von ca. 45Prozent im Betrachtungszeitraum 2016 bis 2030 ermittelt. JüngereMenschen (14-29 Jahre) sehen ein höheres Einsparpotenzial als Ältere.44 Prozent der Deutschen heizen nach eigenen Angaben mit Erdgas,aber nur 17 Prozent davon beziehen klimafreundliches Ökogas."Die Umfrage zeigt deutlich, dass das Potenzial derWärmeenergiewende noch nicht ausreichend bei den Deutschen angekommenist. Die große Mehrheit der Gasbezieher nutzt weiterhin herkömmlichesErdgas. Nur ein geringer Anteil der Deutschen heizt mitklimafreundlichem Ökogas. Das ist eine enttäuschende, aber wichtigeBilanz der Heizsaison 2016/17, die uns zeigt, dass großerNachholbedarf bei der Informationsvermittlung zur Wärmeenergiewendeherrscht", leitet Gunter Jenne, Geschäftsführer von NaturEnergiePlusaus den Ergebnissen ab.NaturEnergiePlus führt regelmäßig Umfragen zum ThemenbereichNachhaltigkeit und Gesellschaft durch. Die Studienergebnisse und dieInfografiken finden Sie unter: http://ots.de/lo45M.Hintergrundinformationen zu NaturEnergiePlusNaturEnergiePlus ist eine Marke der NaturEnergie+ Deutschland GmbHmit Sitz in Mühlacker an der Enz. Das Unternehmen vertreibt Ökostromund Ökogas an Privatkunden. Der Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraftwird vollständig in Deutschland erzeugt. Beim Ökogas handelt es sichum klimaneutrales Nordseegas und Biogas aus Reststoffen. Ökostrom undÖkogas sind vom TÜV Nord zertifiziert. Zusätzlich bietetNaturEnergiePlus auch Photovoltaik-Anlagen und viele Produkte zumnachhaltigen Leben an. Darüber hinaus engagiert sich NaturEnergiePlusmit Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten. Bisher haben sich über45.000 Kunden für NaturEnergiePlus entschieden. Gesellschafter derNaturEnergie+ Deutschland GmbH ist die EnBW Energie Baden-WürttembergAG.Pressekontakt:NaturEnergie+ Deutschland GmbHHeilbronner Straße 40 - 75417 MühlackerUnternehmenskommunikationTelefon: +49 721 63-14320Fax: +49 721 63-12672presse@naturenergieplus.dewww.naturenergieplus.deOriginal-Content von: NaturEnergie+ Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell