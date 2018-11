Deutsche unterschätzen Bedeutung von Naturwissenschaft im Alltag / Globale Studie von 3M (FOTO)

Neuss (ots) -Das Interesse an Naturwissenschaft ist hierzulande besonders groß:90 Prozent der Deutschen finden sie faszinierend und ein Großteiltraut ihr sogar zu, die Welt besser zu machen. Gleichzeitig sorgtsich jeder vierte Bundesbürger, dass neue wissenschaftlicheErkenntnisse negative Folgen haben könnten. Zu diesem Ergebnis kommteine weltweite Studie des Multitechnologiekonzerns 3M.Insgesamt 14.000 Menschen aus 14 Ländern wurden zu ihrem Wissenund ihrer Wertschätzung in Bezug auf Naturwissenschaften befragt.Offensichtlich ist das Verhältnis der Bundesbürger zurNaturwissenschaft zweischneidig: Einerseits sind sie noch stärkerfasziniert als Menschen in anderen Ländern, andererseits betrachtensie die Folgen von neuen Erkenntnissen in Wissenschaft und Technikmit größerer Skepsis. Dementsprechend liegt Deutschland im erstenjährlichen "3M State of Science Index" (SOSI) mit 50,2 Punkten unterdem globalen Durchschnitt (56,1 Punkte).Bedeutung von Wissenschaft im Alltag eher gering eingeschätztDabei sind sich zwei Drittel (67 Prozent) der Bundesbürger desgroßen Einflusses von Wissenschaft und Technik auf die Gesellschaftbewusst. Allerdings erkennt nur ein Drittel (33 Prozent) ihreBedeutung für den persönlichen Alltag. Auch im internationalenDurchschnitt sehen weitaus mehr Menschen die gesellschaftlicheRelevanz von Wissenschaft (63 Prozent) als die Bedeutung für ihrtägliches Leben (46 Prozent).Hohe Erwartungen an NaturwissenschaftenEtwa drei von vier Menschen erwarten von den NaturwissenschaftenLösungen für die großen globalen Herausforderungen. Dabei sind dieDeutschen (74 Prozent) nicht ganz so optimistisch wie der globaleDurchschnitt (77 Prozent). Aber auch sie erhoffen sich positiveAuswirkungen beim Zugang zu günstigen erneuerbaren Energien (77Prozent), zu sauberem Wasser und zur Abwasseraufbereitung (71Prozent) sowie bei der Behandlung von Krankheiten (70 Prozent). Dasses noch zu ihren Lebzeiten gelingen wird, Krebs zu heilen, davon sindmehr als zwei Drittel der Studienteilnehmer weltweit (67 Prozent)überzeugt, in Deutschland sind es 49 Prozent.Wissenschaft nur etwas für Genies?Viele Menschen betrachten Wissenschaft zudem als etwas, das nichtjedem offensteht: Jeder dritte befragte Deutsche (36 Prozentweltweit) stimmt der Aussage zu, dass nur Genies als WissenschaftlerKarriere machen können. Dass es gut war, auf eine eigenewissenschaftliche Karriere zu verzichten, davon sind sogar 63 Prozentder Deutschen überzeugt (global sind es 53 Prozent). Allerdingswürden 81 Prozent (82 Prozent weltweit) ihren Kindern dazu raten,eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen.Kluft zwischen Schwellen- und IndustrieländernDie Studie zeigt deutliche Unterschiede bei den Einstellungen inSchwellen- und Industrieländern. So sind Studienteilnehmer ausSchwellenländern hinsichtlich zukünftiger wissenschaftlicherFortschritte optimistischer als Teilnehmer aus den Industrieländern:dort hoffen mehr Menschen, fliegende Autos (58 Prozent gegenüber 43Prozent in den Industrieländern) und die Kontrolle über das Wetter(43 Prozent gegenüber 22 Prozent) selbst noch zu erleben.Einstellungen der Geschlechter zur Wissenschaft sind verschiedenAuch zwischen den Einstellungen von Frauen und Männern gibt esmarkante Unterschiede: Frauen sind weniger in der Naturwissenschafttätig und haben weniger Interesse daran. Bei der weltweiten Befragungräumten sie eher als Männer ein, nichts über Naturwissenschaft zuwissen (21 Prozent gegenüber 15 Prozent) und finden eine Karriere inTechnik und Ingenieurswesen nicht so erfüllend wie Männer (9 Prozentgegenüber 25 Prozent). Frauen interessieren sich jedoch mehr fürMedizin (20 Prozent gegenüber 14 Prozent) und Biowissenschaften (15Prozent gegenüber 10 Prozent) als Männer.Innovation braucht WissenschaftDiese Unterschiede in den Einstellungen der Menschen zu erkennenund zu verstehen, war ein wesentlicher Grund für denInnovationskonzern 3M, die "State of Science Index" Studiedurchzuführen. Erfährt die Wissenschaft Wertschätzung und Vertrauenoder ist sie unterbewertet? "Die Welt erlebt täglich mehr technischenFortschritt und die Wissenschaft bringt diesen voran. Wir wollen dieDaten aus der Studie öffentlich verfügbar machen und hoffen, dass wirdamit Verfechter der Naturwissenschaft und zukünftigeNaturwissenschaftler auf der ganzen Welt inspirieren und zu einergrößeren Wertschätzung der Naturwissenschaften beitragen können," so3M Forschungschef John Banovetz.Innovationen für fast alle Lebensbereiche3M zählt weltweit zu den innovativsten Unternehmen und ist mitmehr als 55.000 Produkten in fast jedem Lebensbereich vertreten. Beider Produktentwicklung kann 3M auf 46 Basistechnologienzurückgreifen. Weltweit beschäftigt der Multitechnologiekonzern mehrals 8.000 Forscher.Weitere Informationen und die vollständigen Studienergebnisseunter: http://ots.de/gZt2G3Über 3MDer Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA,gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit.3M ist mit mehr als 90.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten underzielte 2017 einen Umsatz von über 31 Mrd. US-Dollar. 