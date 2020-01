Deutsche suchen online immer häufiger nach dem Begriff Schmerztabletten - stärkster Anstieg in Sachsen-Anhalt

Hamburg (ots) - Ob der Rücken zwickt oder der Kopf dröhnt: Schnelle undunkomplizierte Hilfe versprechen Schmerztabletten. Einen Großteil dieserMedikamente kaufen die Deutschen ohne Rezept vor Ort oder online in derApotheke. Auch Informationen über Paracetamol, Ibuprofen und Co. suchen sieimmer häufiger im Internet. In den vergangenen vier Jahren stiegen diemonatlichen Online-Suchanfragen nach dem Begriff Schmerztabletten um 174Prozent. Das ist das Ergebnis einer Auswertung derOnline-Visibility-Management-Plattform SEMrush, die auf den deutschlandweitenGoogle-Suchanfragen beruht.Mehr als fünfmal so viele Anfragen: Starker Anstieg in einzelnen BundesländernÜber den Untersuchungszeitraum hinweg stiegen die monatlichen Anfragenkontinuierlich - von 5.400 im Dezember 2015 auf 14.800 Anfragen im November2019. Deutliche Unterschiede ergeben sich jedoch in der Auswertung für dieeinzelnen Bundesländer. So haben die Bewohner von Sachsen-Anhalt undSchleswig-Holstein Ende des Jahres 2019 den Begriff Schmerztabletten monatlichmehr als fünfmal so häufig (plus 436 Prozent bzw. 433 Prozent) eingegeben alsvier Jahre zuvor. Ebenfalls deutlich angestiegen ist die Suche inMecklenburg-Vorpommern (254 Prozent), Thüringen (246 Prozent) und Brandenburg(243 Prozent), im Saarland (240 Prozent), in Bayern (233 Prozent) undBaden-Württemberg (222 Prozent). Dahinter liegen Niedersachsen (171 Prozent) undNordrhein-Westfalen (123 Prozent). Am wenigsten zugenommen hat die Häufigkeit inHamburg (85 Prozent), Bremen (57 Prozent) und Berlin (50 Prozent).Häufigste erweiterte Suchanfragen im Jahr 2019: Markennamen und AnwendungsfälleDie Liste der am häufigsten eingegebenen verwandten Suchanfragen im Jahr 2019führt deutschlandweit "Voltaren Schmerztabletten" an. Auf den Plätzen zwei unddrei finden sich "Schmerztabletten Schwangerschaft" und "Schmerztabletten Hund".Auf die Suche nach einem der auf diesem Gebiet bekannten Markennamen folgenRecherchen zu bestimmten Anwendungsfällen und -gebieten. Zudem geht es vielenDeutschen um das Wohlbefinden ihres Haustieres. Ein Grund für die insgesamtgestiegene Anzahl der Suchanfragen könnte sein, dass die Medien in jüngster Zeithäufiger über die erheblichen Gefahren und Nebenwirkungen der oft unbedarfteingenommen Medikamente berichten. Laut Prognosen von Statista werden im Segmentfreiverkäufliche Schmerzmittel im Jahr 2020 in Deutschland rund 520 MillionenEuro umgesetzt. Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl sind das etwa 6,20 Euro,die pro Kopf für Tabletten, Kapseln, Gele und Salben ausgegeben werden. Für dieZukunft rechnet Statista mit einem jährlichen Anstieg des Umsatzvolumens um 4,0Prozent."Suchen die Bundesbürger nach Informationen zu einem Produkt, tun sie dies immerhäufiger im Internet. Gerade wenn es um die Gesundheit geht, ist es wichtig, aufdie Seriosität der Quellen zu achten", erklärt Olga Andrienko, Head of GlobalMarketing bei SEMrush.MethodikSEMrush analysisierte über einen Vierjahreszeitraum von Dezember 2015 bisNovember 2019, wie häufig die Bundesbürger nach dem Begriff Schmerztabletten beiGoogle suchen. Zusätzlich wurde erhoben, welche Suchanfragen in Zusammenhang mitdem Begriff Schmerztabletten von Oktober 2018 bis November 2019 gesucht wurden.Bildmaterial (Bildnachweis: SEMrush) Grafik:Top 10 Suchanfragen der Deutschen zu Schmerztabletten:http://bit.ly/SEMrush-Schmerztabletten Porträt Olga Andrienko, Head of GlobalMarketing bei SEMrush: http://bit.ly/Olga-AndrienkoInformation für Journalisten: Auf Anfrage per Mail an semrush@frauwenk.de kannSEMrush Daten zu verschiedenen Themen innerhalb von 48 Stunden erheben.Über SEMrushSEMrush ist ein führendes SaaS-Unternehmen und bietet Unternehmen eine Plattformfür End-to-end-Digital-Marketing und Suchmaschinenmarketing-Lösungen. Über 5Millionen Kunden in mehr als 150 Ländern setzen auf SEMrush, darunter führendeMarken wie Vodafone, Booking.com, eBay, HP und BNP Paribas sowie 25 Prozent derFortune 500 Unternehmen. SEMrush wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitzin Boston, Massachusetts. https://de.semrush.comPressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel.: +49 (0) 40 329047380E-Mail: semrush@frauwenk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130447/4505135OTS: SEMrushOriginal-Content von: SEMrush, übermittelt durch news aktuell